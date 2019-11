موجودی گوشی گلکسی فولد در چین در کمتر از ۵ دقیقه به اتمام رسید

اینطور که به نظر می‌رسد سامسونگ توانسته با نسخه بهبود یافته گلکسی فولد توجه زیادی را به سوی خود جلب کند. چرا که بعد از عرضه این محصول در کشور چین، تمام دستگاه‌ها در مدت زمان ۵ دقیقه به فروش رفتند.

بعد از معرفی اولین سری گلکسی فولد، کاربران متوجه مشکلات زیادی در این گوشی شدند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها خراب شدن نمایشگر در قسمت لولاها بود. به همین دلیل سامسونگ مجاب شد تمام مدل‌های فروخته شده را پس گرفته و به فکر بهبود آن‌ها باشد.

مدت زمان زیادی هم نیست که از انتشار نسخه بروزرسانی شده این گوشی می‌گذرد و ظاهرا سامسونگ کار خود را به خوبی انجام داده. چرا که بعد از اینکه این محصول با قیمت ۲۰۰۰ یورو در چین در دسترس قرار گرفت، بعد از ۵ دقیقه با اتمام موجودی مواجه شد.

متاسفانه سامسونگ هنوز اعلام نکرده دقیقا چه تعداد از این دستگاه در چین و با این سرعت به فروش رفت. البته بعید به نظر می‌سد شمار این دستگاه خیلی بالا بوده باشد. با این اوصاف برخی از مردم حاضر به پرداخت چیزی قریب به ۲۲۸۸ دلار برای این گوشی شدند که به یک نمایشگر ۷.۳ اینچی (در حالت باز شده) داینامیک امولد و پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز شده است.

این گوشی تنها در یک مدل ۱۲/۵۱۲ گیگابایتی به فروش می‌رسد و گزینه‌های دیگری برای آن در دسترس نیست. گلکسی فولد در مجموع از ۶ دوربین بهره می‌برد که سه تای آن در پنل پشتی، دوتا درون نمایشگر به عنوان دوربین سلفی و یک عدد هم در دیگر پنل پشتی قرار گرفته که می‌توانید جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده کنید.

گلکسی فولد با شماره مدل SM-F9000 در چین به فروش رفته که باتری با حجم ۴۳۸۰ میلی‌آمپر ساعت دارد و از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی نمی‌کند.

