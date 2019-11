یکی از مهم‌ترین خبرهای دنیای تکنولوژی در چند هفته گذشته، خبر خرید شرکت فیت‌بیت توسط گوگل بوده است. در حالی که جدیدترین خرید گوگل یک گام مهم برای ساخت گجت‌های پوشیدنی محسوب می‌شود، اما با توجه به سابقه این غول نرم‌افزاری تا حدی می‌توانیم نسبت به آینده برند فیت‌بیت بدبین باشیم.

سابقه‌ی گوگل در زمینه‌ی تصاحب شرکت‌های سخت‌افزاری چندان درخشان نیست. بیشتر شرکت‌های سخت‌افزاری که گوگل آن‌ها را تصاحب کرده، یا شکست خورده‌اند یا اینکه با دیگر برندهای گوگل یکپارچه شده‌اند. در حال حاضر، اصلا نمی‌توانیم در مورد آینده فیت‌بیت با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم ولی در هر صورت با توجه به سابقه این شرکت می‌توان گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کرد. در ادامه، به تعدادی از مشهورترین خریدهای گوگل در زمینه‌ی شرکت‌های سخت‌افزاری می‌پردازیم و وضعیت فعلی آن‌ها را به تصویر می‌کشیم.

موتورولا

خرید Motorola Mobility توسط گوگل در سال ۲۰۱۱ یکی از مشهورترین خریدهای شرکت گوگل محسوب می‌شود. این معامله برای گوگل ۱۲.۵ میلیارد دلار هزینه در پی داشت و این یعنی با فاصله زیادی همچنان در رتبه اول تصاحب‌های سخت‌افزاری این شرکت قرار دارد.

گوگل برای این معامله اهداف زیادی را در سر داشت. یکی از مهم‌ترین این اهداف، کنترل بر هزاران پتنت مربوط به گوشی‌های هوشمند بود تا این شرکت بتواند در برابر شکایات رقبا (به‌خصوص اپل) دست پری داشته باشد. گوگل همچنین می‌خواست با معرفی گوشی‌های پایین‌رده باکیفیت، به بازار کشورهای در حال توسعه وارد شود.

با این حال، استراتژی گوگل چندان مطابق میل این شرکت پیش نرفت. در سال ۲۰۱۴، این غول نرم‌افزاری اعلام کرد که Motorola Mobility را به شرکت چینی لنوو می‌فروشد. ظاهرا مبلغ این معامله فقط ۲.۹۱ میلیارد دلار بوده که فاصله زیادی با مبلغ پرداختی از سوی گوگل دارد. البته باید خاطرنشان کنیم که گوگل مالک اکثر پتنت‌های موردنظر باقی ماند.

بخشی از HTC

خرید بخش موبایل موتورولا تنها خرید هنگفت گوگل برای ورود به حوزه ساخت گوشی‌های هوشمند نبوده است. در سال ۲۰۱۷، گوگل اعلام کرد که بخش قابل توجهی از کارکنان قسمت طراحی و پژوهش HTC را به خدمت می‌گیرد و در این بین دسترسی غیرانحصاری به برخی از پتنت‌های این شرکت خواهد داشت. این معامله برای گوگل ۱.۱ میلیارد دلار هزینه در پی داشت.

گوگل و HTC برای نخستین گوشی پیکسل همکاری بسیاری نزدیکی با یکدیگر داشتند که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد. اگرچه این گوشی توسط گوگل طراحی شده و در پنل پشتی آن هم عبارت «ساخته شده توسط گوگل» دیده می‌شود، ولی در فرایند توسعه آن HTC نقش مهمی را ایفا کرده است.

این خرید به گوگل اجازه داد که بدون نیاز به شرکت‌های ثالث بتواند فرایند طراحی و ساخت گوشی‌های پیکسل را انجام دهد. گوشی‌های گوگل پیکسل ۳-و گوشی‌های پیکسل بعد از آن-حداقل تا حدی تیم HTC شاغل در گوگل توسعه پیدا کرده‌اند. در همین حین، شرکت HTC اصلا وضعیت مناسبی ندارد که احتمالا از دست دادن حدود نیمی از طراحان و پژوهشگران با استعداد این شرکت در این فرایند بی‌تأثیر نبوده است.

Nest Labs

دو نفر از مهندسین سابق اپل در سال ۲۰۱۰ شرکت Nest Labs را تأسیس کردند. تا سال ۲۰۱۱، نخستین محصول این شرکت به نام ترموستات Nest Learning ظاهر شد. در سال ۲۰۱۴، گوگل‌ با پرداخت ۳.۲ میلیارد دلار این شرکت را خریداری کرد که فرایند خرید در عرض ۲۴ ساعت نهایی شد. در آن زمان، گوگل‌ اعلام کرد که این شرکت می‌تواند به‌عنوان یک برند جداگانه به فعالیت خود ادامه بدهد. ولی در نهایت به دلیل فرهنگ سازمانی این شرکت و تغییرات بین مدیران ارشد آن، چنین وعده‌ای فقط برای چند سال دوام آورد.

در سال ۲۰۱۸، گوگل‌ اعلام کرد که برند Nest با این شرکت یکپارچه می‌شود. این موضوع منجر به تغییرات مدیریتی بیشتری شد و در نهایت مدیرعامل و مدیر محصول ارشد این شرکت جدا شدند. گوگل‌ سپس اعلام کرد که برای تمام محصولات هوشمند خانگی-حتی آنهایی که Nest هیچ دخالتی نداشته-از عنوان Google Nest استفاده خواهد کرد.

Dropcam

کمی بعد از اینکه گوگل‌ شرکت Nest را تصاحب کرد، شرکت Dropcam هم به زیر پرچم گوگل‌ منتقل شد. این خرید به Nest تحت فرمان گوگل‌ اجازه داد یکی از مهم‌ترین محصولات خود یعنی Nest Cam را تولید کند.

در زمانی که گوگل‌ این شرکت را خریداری کرد، کمپانی Dropcam تنها دو محصول به نام‌های Dropcam و Dropcam Pro تولید کرده بود. Nest این محصولات را کمی تغییر داد و اولین دوربین موسوم به Nest Cam را عرضه کرد که به‌عنوان نسل جدید Dropcam Pro معرفی شد. بعد از این اقدامات، گوگل‌ برند Dropcam را منحل کرد. یکی از بنیان‌گذاران Dropcam به صورت آشکار از پشیمانی خود در مورد فروش این شرکت به گوگل‌ صحبت کرده است.

Cronologics

فیت‌بیت اولین شرکت فعال در زمینه‌ی گجت‌های پوشیدنی نیست که به تصاحب گوگل‌ درآمده. در سال ۲۰۱۶، این شرکت در ازای پرداخت مبلغ نامعلومی شرکت Cronologics را خریداری کرد. این شرکت قبل از خرید توسط گوگل‌ تنها یک محصول به اسم CoWatch تولید کرده بود که در بخش فوقانی می‌توانید تصویر آن را مشاهده کنید.

این ساعت هوشمند با بهره‌گیری از دستیار صوتی الکسا به کاربر اجازه می‌داد که با بهره‌گیری از ساعت هوشمند خود از فرامین صوتی بهره ببرند. این گجت در ابتدای عرضه با قیمت ۲۷۹ دلاری روانه‌ی بازار شد. البته گوگل‌ این شرکت را به دلیل ساعت هوشمند مذکور تصاحب نکرد. در عوض، این غول نرم‌افزاری به دنبال تیم متخصصی برای توسعه سیستم‌عامل Android Wear بود که بعدها به Wear OS بدل شد. در زمان این معامله، متخصصین شرکت Cronologics مشغول توسعه سیستم‌عامل اختصاصی مبتنی بر اندروید برای ساعت هوشمند بودند. گوگل‌ بعد از این خرید، برند Cronologics را منحل کرد.

Titan Aerospace

این مورد احتمالا یکی از جذاب‌ترین خریدهای سخت‌افزاری گوگل به حساب می‌آید. شرکت Titan Aerospace در سال ۲۰۱۱ کار خود را آغاز کرد و می‌خواست پهپادهای خورشیدی را تولید کند که با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی بتوانند تا ۵ سال به پرواز دربیایند. فیسبوک در ابتدا برای خرید این شرکت اظهار علاقه کرد و قصد داشت از این پهپادها برای ارائه‌ی اینترنت پرسرعت در مناطق دور افتاده گوشه و کنار جهان استفاده کند. اما در نهایت گوگل در سال ۲۰۱۴ این شرکت را تصاحب کرد.

این شرکت سپس به بخش فناوری‌های پیشرفته گوگل موسوم به گوگل ایکس منتقل شد و نام این کمپانی به پروژه تایتان تغییر پیدا کرد. گوگل هم مانند فیسبوک امیدوار بود چنین پهپادهایی بتوانند اینترنت بی‌سیم را برای مناطق مختلفی به ارمغان بیاورند. متأسفانه در سال ۲۰۱۷ گوگل این پروژه را رها کرد و باقی مانده شرکت Titan Aerospace هم منحل شد. در عوض، گوگل توجه خود را به پروژه Loon معطوف کرده که برای ارائه‌ی اینترنت بی‌سیم قرار است از بالون‌ها استفاده شود.

کمپانی‌های رباتیک مختلف

اگرچه گوگل هنوز به‌تنهایی رباتی نساخته، ولی در این زمینه بسیار فعال بوده است. در سال ۲۰۱۳، این غول نرم‌افزاری سه کمپانی رباتیک به نام‌های Meka Robotics، Redwood Robotics و Boston Dynamics خریداری کرد.

Meka Robotics بیشتر در زمینه ربات‌های انسان‌نما فعالیت می‌کند. Redwood Robotics هم از طریق همکاری با دیگر شرکت‌ها بازوهای رباتیک مناسب استفاده انسان‌ها را توسعه می‌دهد. هر دو کمپانی در بخش گوگل ایکس قرار گرفته‌اند و از آن زمان خبر چندانی در مورد جزییات فعالیت‌های آن منتشر نشده است.

در این بین، شرکت Boston Dynamics در زمینه‌ی رباتیک شهرت زیادی دارد و مانند دو شرکت دیگر، این کمپانی هم در بخش گوگل ایکس قرار داشت. با این حال، در سال ۲۰۱۷ کمپانی Boston Dynamics در ازای دریافت مبلغ نامشخصی به SoftBank منتقل شد که عمدتا بر شرکت‌های فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند.

فیت‌بیت

و حالا باید به فیت‌بیت اشاره کنیم که جدیدترین خرید شرکت سخت‌افزاری از جانب گوگل است. از آنجایی که تازه این معامله نهایی شده، هنوز در مورد آینده آن اطلاعات زیادی در دست نداریم. با توجه به مبلغ هنگفت این معامله، مطمئنا گوگل نمی‌خواهد از کارکنان این شرکت فقط برای توسعه Wear OS استفاده کند. همچنین این شرکت احتمالا از جریان موتورولا هم درس گرفته تا در نهایت در چند سال دیگر ناچار به فروش این شرکت نشود.

در عوض، انتظار داریم که گوگل رویکرد مربوط به تیم HTC و Nest Labs را برای فیت‌بیت ترکیب کند. این یعنی، احتمالا در ابتدا شاهد عرضه ساعت‌های هوشمند مبتنی بر برند فیت‌بیت خواهیم بود و در نهایت گوگل برای گجت‌های پوشیدنی توسعه یافته توسط تیم فیت‌بیت از برند خود استفاده خواهد کرد. در این بین، شاید این گجت‌های پوشیدنی از برخی پتنت‌های شرکت فسیل که گوگل اوایل سال جاری آن‌ها را خریداری کرده، بهره ببرند. در نهایت با توجه به سابقه گوگل یک مورد را می‌توانیم با قاطعیت زیادی بگوییم: برند فیت‌بیت قرار نیست برای مدت زیادی دوام بیاورد.

