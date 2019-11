سامسونگ: خود را برای حمله گلکسی فولدها به بازار آماده کنید!

در جریان کنفرانس سالانه هوش مصنوعی سامسونگ، بخش موبایل این شرکت اعلام کرد که گلکسی فولد ۲ در راه است.

طبق آخرین شایعات منتشر شده، ماه آوریل به عنوان زمان عرضه گلکسی فولد ۲ اعلام شده بود. البته برخی گمانه‌زنی‌ها به حدود یک ماه پس از معرفی گلکسی S11، یعنی ماه مارس، اشاره داشتند. این زمان در مقایسه با تاریخ عرضه نسل اول گلکسی فولد، تقریبا ۶ ماه تفاوت دارد. دلیل این جابجایی این نیست که شرکت کره‌ای قصد دارد سالانه ۲ گوشی تا شونده معرفی نماید؛ بلکه به دلیل تاخیر در عرضه نسخه اول که با مشکلاتی در بخش نمایشگر همراه بود، سامسونگ سعی دارد فاصله بین این دو نسل را حفظ کند.

در خبرها از نام Bloom (شکوفه) به عنوان اسم رمز نسل دوم گلکسی فولد یاد شده است. این نام به نوعی تداعی کننده شکوفایی و توسعه سهم بازار گوشی‌های تا شونده است. البته سامسونگ برای نسل اول فولد نیز از نام رمز Winner (برنده) استفاده کرده بود تا کاربران را به بازار گوشی‌های تا شونده جلب کند؛ اما برنده این شرکت در نهایت با مشکلاتی روبرو شد.

کره‌ای‌ها کاملا مطمئن هستند که ۲۰۲۰ سال گوشی‌های تا شونده خواهد بود. در این سال علاوه بر گلکسی فولد ۲، شرکت‌های هواوی، شیائومی و موتورولا هم گوشی‌های تا شونده خود را به بازار عرضه خواهند کرد. دی‌جی که، مدیر بخش موبایل سامسونگ درباره این موضوع چنین گفته است:

سال آینده، ما به‌طرز چشمگیری فروش گوشی‌های تا شونده را افزایش خواهیم داد. مطمئن هستیم که کاربران در ۲۰۲۰ گوشی‌های تا شونده بیشتری را خواهند دید.

سامسونگ با هدف‌گذاری فروش ۶ میلیون گوشی تا شونده در سال آینده میلادی، انتظار دارد رهبری این بازار را هم به دست بگیرد و با توجه به این‌که تنها تقریبا شرکتی است که نمایشگرهای OLED منعطف را در تعداد بالا تولید می‌کند؛ این انتظار چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.

مشخصات گلکسی فولد ۲

از جمله مشخصات احتمالی این دستگاه که در شایعات ذکر شده است، می‌توان به چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵ به همراه مودم ۵G کوالکام X55 اشاره کرد که با ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی همراه است. یکی از موارد مبهم درباره گلکسی فولد ۲، اندازه نمایشگر آن است؛ در ابتدا از تمایل سامسونگ به استفاده از صفحه نمایش ۶.۷ اینچی خبر می‌رسید. این ابعاد دقیقا برابر با اندازه عنوان شده برای نمایشگر موتورولا RAZR 2019 است که هفته آینده معرفی خواهد شد.

اما اخیرا برخی از مسئولین سامسونگبه تجهیز گلکسی فولد ۲ به نمایشگر ۸.۱ اینچی تمایل پیدا کرده‌اند و معتقدند که ابعاد مناسب و صحیح نمایشگر گوشی‌های تا شونده باید این اندازه باشد تا فضای بسیار بیشتری نسبت به گوشی‌های هوشمند فعلی (که نمایشگر تا شونده ندارند) در اختیار کاربر قرار دهد. قطعا کاربران نیز نمایشگرهای بزرگ‌تر را بیشتر می‌پسندند، زیرا در نهایت این گوشی در حالت بسته ابعاد چندان بزرگی نخواهد داشت که حمل و نگه‌داری آن را سخت کند.

زمان عرضه گلکسی فولد ۲

نسل اول گلکسی فولد که قرار بود در ماه آوریل عرضه شود، پس از بازطراحی و رفع مشکل مربوط به نمایشگر، سرانجام پس از ۵ ماه تاخیر، در سپتامبر وارد بازار شد. طبق برنامه قبلی، سامسونگ باید آماده می‌شد تا نسل دوم را در بهار پیش رو به بازار بفرستد. اما گزارش‌های جدید از این موضوع حکایت دارند که مدیر ارشد سامسونگ پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی رسانه‌ها برای فاش کردن زمان معرفی و عرضه و همچنین جزئیات گلکسی فولد ۲، به این جملات اکتفا کرد که هرگاه زمان مناسب فرا برسد، شرکت برنامه زمانی خود برای عرضه این محصول را اعلام خواهد کرد.

با توجه به عرضه رقبای جدیدی از سوی شیائومی، موتورولا و هواوی؛ ممکن است قیمت نسل دوم گلکسی فولد حتی از نسل اول نیز کمتر باشد تا کاربران بیشتری را به خود جلب کند.

