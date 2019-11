مایکروسافت علیه اینتل شرط بست و باخت

آخرین نسل از سخت‌افزارهای مایکروسافت تحت برند سرفیس حالا معرفی شده و تعدادی از آن‌ها عرضه هم شده‌اند. در این میان یک چیزی که یاد گرفتیم، این است که قمار بزرگ مایکروسافت برای رهایی از چیپست‌های اینتل، به نظر شکست خورده است.

بخش بزرگی از مراسم ۲۰۱۹ مایکروسافت روی این موضوع بود که این شرکت از پردازنده‌های اینتل فاصله گرفته است. این شرکت رسما اعلام کرد که برای پردازنده سرفیس لپ‌تاپ ۳ مدل ۱۵ اینچی، با Ryzen همکاری داشته و پردازنده‌ای اختصاصی تولید کرده است. همچنین این شرکت یک محصول جدید با نام سرفیس پرو X معرفی کرد که از پردازنده‌ای ساخته شده با همکاری مایکروسافت و کوالکام بهره می‌برد. درواقع این پردازنده جدید روی پلتفرم اسنپرداگن ۸cx ساخته شده بود و قرار بود که آینده کامپیوترهای سرفیس باشد.

متاسفانه اما بررسی‌های تخصصی هر دو مدل گفته شده منتشر شده‌اند و تجربه کاربری هیچ کدام از آن پردازنده‌ها، به آن خوبی که مایکروسافت ادعا می‌کرد باشند، نبوده است.

بگذارید با سرفیس لپ‌تاپ ۳ شروع کنیم که چیپست Ryzen Surface Edition ساخت AMD را دارد. مایکروسافت می‌گوید این چیپست جدید ساخته شده تا نه تنها عملکردی سریع‌تر داشته باشد بلکه از نظر گرافیکی هم به لطف هسته‌های گرافیکی بیشتر، بهتر از پردازنده‌های اینتل عمل کند. اما آنطور که در بررسی تخصصی ورج مشخص شده، چیپست AMD با بسیاری از بازی‌ها آن‌هم با تنظیمات پیش‌فرض در رزولوشن ۴K مشکل دارد! مهم‌تر از آن، در گرفتن خروجی ویدیو، چیپست AMD از چیپست اینتل استفاده شده در نسخه ۱۳ اینچی سرفیس لپ‌تاپ ۳، ضعیف‌تر بود. این موضوع هم در شرایطی است که سرفیس لپ‌تاپ ۱۳ اینچی هم از نظر خنک‌سازی ضعیف‌تر از برادر ۱۵ اینچی خود است و هم قیمت ارزان‌تری دارد.

چیپست‌های INTEL، مدل‌های AMD را له کردند!

جنگ بین پردازنده‌های اینتل و AMD، تاریخ بلندی در دنیای تکنولوژی دارد. این جنگ در سال‌های اخیر مخصوصا شدید‌تر شد زیرا اینتل خیلی دیر تصمیم گرفت تا پردازنده‌های نسل جدید ۱۰ نانومتری خود را به خط تولید برساند. در همین AMD هم نسل جدید از پردازنده‌ها را تحت سری Ryzen عرضه کرد که در این مسیر موفق هم بود. در مجموع این رقابت باعث شد تا در دنیای پردازنده‌های کامپیوتری، هیجان بیشتری داشته باشیم جوری که در محصولات مهمی چون ایسوس ZenBook 14 و سرفیس لپ‌تاپ ۳، می‌توانیم رقابت این دو شرکت را ببینیم.

اما عملکرد پردازنده AMD روی مایکروسافت سرفیس لپ‌تاپ ۳ نشان می‌دهد که چیپست ساخته شده توسط این شرکت هنوز راه زیادی دارد تا بتواند پردازنده‌های نسل جدید اینتل را به چالش بکشد. آخرین نسل از پردازنده‌های اینتل یعنی سری Ice Lake که در نسخه ۱۳ اینچی سرفیس لپ‌تاپ ۳ وجود دارد، عملکرد بسیار خوب و مصرف انرژی کمی داشته که همین موارد کافی است تا اینتل را برنده این نبرد بدانیم.

روی کاغذ، این همکاری AMD و مایکروسافت یک زنگ خطر برای اینتل به حساب می‌آید. زیرا یک بازیگر بزرگ لپ‌تاپ‌های امروزی می‌گوید که چیپست‌های AMD برای کاربران کافی خواهد بود نه اینتل. اما در نهایت بعید به نظر می‌رسد مشتری نهایی با توجه به فاصله‌ای که پردازنده‌های اینتل و AMD دارند، سراغ مدل‌های AMD برود.

از سرفیس لپ‌تاپ ۳ که بگذریم، می‌رسیم به دیگر محصول جدید مایکروسافت یعنی سرفیس پرو X. این تبلت/لپ‌تاپ هایبرید یا هرچیزی که می‌خواهید اسمش را بگذارید، سبک‌تر و باریک‌تر از سرفیس پرو ۷ است. این لپ‌تاپ از پردازنده مبتنی بر ARM استفاده می‌کند که این پردازنده نیز ساخت اینتل نیست. درواقع این یک مشکل بزرگ اینتل است که هنوز نتوانسته حضور پر رنگ و خوبی در زمینه پردازنده‌های ARM داشته باشد. پردازنده سرفیس پرو X یک چیپست ۷ نانومتری به نام SQ1 است که مایکروسافت در همکاری با کوالکام آن را ساخته است. آنطور که مایکروسافت می‌گوید، SQ1 هم در زمینه پردازنده و هم در زمینه پردازشگر گرافیکی، نسبت به پردازنده‌های اسنپدراگن ۸cx بهبود‌های زیادی داشته است. هدف از ساخت آن هم این است که به نوع جدیدی از کامپیوترها دست پیدا کنیم که هم نازک است، هم سبک است، هم قدرت پردازشی زیادی دارد و هم از نظر مصرف انرژی بسیار بهینه‌تر است و همیشه هم می‌تواند به شبکه موبایلی LTE متصل بماند.

رویای یک لپ‌تاپ ویندوزی مبتنی بر ARM، هنوز یک ایده ناپخته است.

اما داستانی که در این سال‌ها با کامپیوترهای مبتنی بر ARM داشتیم، اینجا هم صادق است. سرفیس پرو X نمی‌تواند به تمام وعده‌هایی که می‌دهد عمل کند! نسل اول لپ‌تاپ‌های مبتنی بر اسنپدراگن که تقریبا شکست خوردند و نتوانستند بازار را به سمت خود جذب کند. کوالکام وقتی در ماه دسامبر گذشته پردازنده ۸cx را معرفی کرد، وعده داد این اوضاع را بهبود ببخشد اما در حال حاضر سرفیس پرو X تنها محصولی است که با چیپستی بر پایه ۸cx عرضه شده است.

دوباره نیز این داستان وجود دارد که سرفیس پرو X روی کاغذ محصول هیجان انگیزی است. یک لپ‌تاپ که می‌تواند تمام اپلیکیشن‌های معمول ویندوزی را اجرا کند، عمر باتری بهتری دارد، به سرعت بوت می‌شود و همیشه هم به LTE متصل است. همه این‌ها در محصولی که باریک‌تر و سبک‌تر از دیگر نمونه‌های ویندوزی مبتنی بر اینتل است. چه کسی چنین محصولی را نمی‌خواهد؟

متاسفانه اما در بررسی‌های تخصصی این محصول بار دیگر ثابت شده که سرفیس پرو X به دلیل پردازنده خود، یک ایده نپخته به حساب می‌آید. هنوز اپلیکیشن‌های کاربردی زیادی مشکل سازگاری با این لپ‌تاپ را دارند و عملکرد کلی این اپلیکیشن‌ها نیز ایده‌آل نیست. عمر باتری عالی که وعده داده شده نیز همیشه پابرجا نیست. مشکل بزرگ حال حاضر هم شبیه‌سازی اپلیکیشن‌ها به حالت ۳۲ بیت است. وقتی اپلیکیشن‌هایی مخصوص این پردازنده ARM ساخته شده باشند، عملکرد خیلی خوبی روی سرفیس پرو X دارند اما این اپلیکیشن‌ها، فعلا محدود هستند و نمی‌توان خیلی به آن‌ها متکی بود. درواقع اگرچه سخت‌افزار لپ‌تاپی مبتنی بر ARM آماده است اما هنوز نرم‌افزار برای آن وجود ندارد. اگر تاریخ را هم بخواهیم الگو قرار دهیم، مایکروسافت کار بسیار سختی خواهد داشت تا بتواند توسعه‌دهندگان را همراه خود کند تا اپلیکیشن‌هایشان را برای سرفیس پرو X بهینه کنند.

این محصول یک نماد از لپ‌تاپ عالی مبتنی بر ARM است که ویندوز روی آن نصب شده. دستگاهی که توسط مایکروسافت ساخته شده و یک پردازنده ARM اختصاصی هم برای آن تولید شده است. اگر مایکروسافت، کسی که ویندوز را می‌سازد و بیشتری تاثیر روی توسعه‌دهندگان برای ساخت اپلیکیشن‌های جدید را دارد، نتواند لپ‌تاپ مبتنی بر ARM عالی و بی‌نقص تولید کند، دیگر چه امیدی برای سامسونگ و دل و دیگر شرکت‌هایی که در این زمینه گام برمی‌دارند باقی می‌ماند؟

مایکروسافت به نظر می‌داند که این پردازنده‌های جدید قرار نیست گلوله‌های جادویی برای این شرکت باشند. این شرکت هنوز هم سرفیس‌هایی با پردازنده‌های اینتل را در تمام فرم فکتورهای مختلف به فروش می‌رساند. حتی سرفیس لپ‌تاپ ۳ مدل ۱۵ اینچی نیز نسخه‌هایی خاص با پردازنده اینتل دارد که فقط به مشتریان بیزنسی فروخته می‌شوند. سرفیس پرو ۷ هم هنوز ساختته و عرضه می‌شود که چیپست‌های سنتی اینتل را در محصولی هایبرید قرار داده‌اند تا کسانی که به سرفیس پرو X جذب نشده‌اند، سراغ آن بروند.

هنوز به پایان این جنگ نرسیده‌ایم

هنوز به پایان این نبرد نرسیده‌ایم. اپلیکیشن‌هایی که برای پردازنده‌های ARM ساخته می‌شوند، به نظر قرار است بهتر و بیشتر شوند که این یعنی مشکل عمده سرفیس پرو X برطرف خواهد شد. چیپست‌های جدید کوالکام برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی نیز قرار است سریع‌تر و در مصرف انرژی، بهینه‌تر باشند و حتی قابلیت اتصال به شبکه موبایلی سریع‌تر داشته باشند. AMD هم در تلاش است تا بتواند فاصله خود با اینتل را کاهش دهد مخصوصا حالا که توسعه‌دهندگان نیز اپلیکیشن‌های خود را بیش از پیش برای پردازنده‌های AMD بهینه می‌کنند.

اما فعلا هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده و اگر شما قصد خرید یک سرفیس در سال ۲۰۱۹ دارید، پاسخ شما مثل تمام سال‌های قبل از این، مشخص است. سراغ محصولاتی از سرفیس بروید که به پردازنده اینتل مجهز شده‌اند! و اگرچه این خبر خوبی برای اینتل است اما ناامید شده‌ایم از این دورانی که می‌توانست رقابت بین شرکت‌های سازنده پردازنده را به نفع مشتری بیشتر کند اما این اتفاق نیفتاده. فعلا چیزی که مشخص است، امسال هم مایکروسافت قماری که روی رقبای اینتل داشته را باخته است.

منبع: TheVerge

منبع متن: digikala