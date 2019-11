با نهایی شدن طراحی گلکسی S11 از سوی سامسونگ، بازار اخبار و شایعات مربوط به نسل بعدی کهکشانی‌های سری S از گذشته داغ‌تر شده است. در این هفته شایعات مختلفی به ظرفیت باتری مدل‌های مختلف این پرچم‌دار و همچنین ویژگی‌های دوربین اصلی این گوشی‌ها پرداختند. اما امروز ایوان بلس، افشاگر مشهور دنیای موبایل‌ها، اطلاعات جدیدی را درباره خانواده گلکسی S11 به اشتراک گذاشت که در ادامه به مرور آن‌ها می‌پردازیم.

گلکسی +S11 با صفحه نمایش بزرگ و پشتیبانی از ۵G

در سال جاری سامسونگ تصمیم گرفت تا هر سه مدل اصلی گلکسی S10 را با پشتیبانی از شبکه ۴G LTE راهی بازار کند و مدتی بعد نسخه چهارم با پشتیبانی از ۵G به بازار عرضه شد. اما در سال آینده میلادی، تعداد پرچم‌داران خانواده گلکسی S11 به ۵ نسخه افزایش خواهد یافت.

گلکسی +S11 که به نمایشگر ۶.۹ اینچی خمیده مجهز خواهد بود و از شبکه ۵G پشتیبانی خواهد کرد، قرار است برترین مدل خانواده پرچم‌دار آینده سامسونگ باشد که جایگزین گلکسی +S10 و S10 5G می‌شود. در مقام مقایسه، باید ذکر کنیم که گلکسی +S10 به نمایشگر ۶.۴ اینچی و گلکسی S10 5G به نمایشگر ۶.۷۵ اینچی مجهز هستند.

انتظار می‌رود نسل آینده پرچم‌دار سامسونگ از نمایشگر کشیده‌تری استفاده کند که نرخ تصویر متفاوتی دارد و ابعاد آن به ابعاد گلکسی S10 5G شبیه است. هنوز جزئیاتی از رزولوشن این نمایشگر منتشر نشده است، اما گفته می‌شود کره‌ای‌ها از نرخ تازه‌سازی ۹۰هرتز یا حتی ۱۲۰ هرتز برای این نمایشگر استفاده خواهند کرد. تا کنون برخی پرچم‌داران مطرح ۲۰۱۹، مانند وان پلاس ۷ پرو و پیکسل ۴، به نمایشگرهای ۹۰ هرتزی مجهز شده‌اند و شایعات به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی برای پرچم‌دار بعدی وان پلاس اشاره دارند.

گلکسی S11؛ با و بدون پشتیبانی از ۵G

نسخه بعدی که قرار است با نام گلکسی S11 عرضه شود، جانشین گلکسی S10 خواهد بود و به نمایشگری بزرگ‌تر مجهز می‌شود. ایوان بلس می‌گوید ابعاد این نمایشگر ۶.۷ اینچ خواهد بود که نسبت به نمایشگر گلکسی S10 حدود ۰.۶ اینچ بزرگ‌تر است و به لطف نسبت تصویر کشیده‌تر، از نظر اندازه بین گلکسی +S10 و S10 5G قرار می‌گیرد.

این نسخه نیز مانند +S11 از شبکه ۵G پشتیبانی خواهد کرد. اما به دلیل جذب کاربران بیشتر در بازارهای جهانی، نسخه‌ای ارزان‌تر نیز خواهد داشت که محدود به پشتیبانی از شبکه LTE است.

گلکسی S11e با نمایشگر خمیده و نسخه ۵G

اگر برند e پرچم‌داران سامسونگ برای سال آینده هم به حیات خود ادامه دهد، ارزان‌ترین و کوچک‌ترین مدل گلکسی S11 با نام گلکسی S11e رونمایی خواهد شد. این گوشی می‌تواند در ابعاد و قیمت به عنوان رقیبی برای آیفون ۱۱ در نظر گرفته شود.

طبق اطلاعات فاش شده از سوی ایوان بلس، سامسونگ قصد دارد در این نسل به جای نمایشگر ۵.۸ اینچی Infinity-O که در گلکسی S10e به کار گرفته شده است، از نمایشگری بزرگ‌تر با ابعاد ۶.۲ یا ۶.۴ اینچ استفاده کند. از دیگر تفاوت‌های این نسل نسبت به پرچم‌دار ارزان‌قیمت فعلی کره‌ای‌ها، تجهیز آن به نمایشگر خمیده است.

بیشتر بخوانید: گلکسی اس ۱۱e سامسونگ به یک باتری ۳۷۳۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد

اما قطعا شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید که سامسونگ حتی گلکسی S11e را نیز در دو نسخه با پشتیبانی از ۵G و شبکه LTE راهی بازار خواهد کرد.

زمان معرفی خانواده گلکسی S11

طبق اعلام بلس، خانواده پرچم‌دار گلکسی S11 در نیمه دوم ماه فوریه معرفی خواهد شد. پیش از این نیز در شایعات به روز ۱۸ فوریه و پیش از کنگره جهانی موبایل (MWC 2020) به عنوان زمان رونمایی از این دستگاه‌ها اشاره شده بود.

منبع: Phone Arena

The post گلکسی S11 در ۵ مدل و با نمایشگرهای بزرگ‌ عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala