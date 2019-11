در سال ۲۰۰۴، نتفلیکس با ارسال دی‌وی‌دی میلیون دلار درآمد کسب می‌کرد، میلیون‌ها نوجوان عضو شبکه اجتماعی MySpace بودند و آیپاد کلاسیک جذاب‌ترین گجت برای پخش موسیقی بود. در آن دوران گوشی‌ها بسیار ساده‌تر بودند و هنوز کاربران به گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها دسترسی نداشتند. در حقیقت، دانلود زنگ موبایل و تصاویر پس‌زمینه ویژگی‌های بسیار پیشرفته‌ای محسوب می‌شدند که فقط برخی از گوشی‌ها از آن بهره‌مند بودند. در چنین دورانی، موتورولا RAZR معرفی شد.

شرکت موتورولا در سال ۲۰۰۴ با معرفی RAZR V3 سروصدای زیادی راه انداخت و این گوشی به لطف طراحی جذاب و دیگر امکانات خیلی زود به یکی از مهم‌ترین گوشی‌های تاریخ بدل شد. V3اولین گوشی موتورولا بود که تحت برند RAZR معرفی شد. تولید این گوشی تا ۴ سال بعد ادامه پیدا کرد و طی این مدت حدود ۱۳۰ میلیون عدد از آن به فروش رسید و رقبای موتورولا به اهمیت طراحی جذاب پی بردند.

اما چرا نسل اول موتورولا RAZR تا این حد به محبوبیت رسید؟ و چرا این شرکت قصد دارد گوشی مذکور را به شکل یک گوشی مبتنی بر نمایشگر تاشو دوباره احیا کند؟

چرا RAZR V3 به گوشی بسیار مهمی بدل شد؟

برای جواب به این سؤال، باید به صنعت گوشی‌ها در سال ۲۰۰۴ نگاهی بیندازیم. در آن زمان، گوشی‌های هوشمند نه‌تنها نادر بودند بلکه از لحاظ عملکردی هم حرف زیادی برای گفتن نداشتند. این گوشی‌ها برای افرادی طراحی شده بودند که می‌خواستند در شرایط مختلف قادر به دریافت و ارسال ایمیل‌های مختلف باشند. در همین حین، گوشی‌های مرسوم عمدتا برای مکالمه و ارسال و دریافت پیامک مورد استفاده قرار می‌گرفت. اگرچه بسیاری از مدل‌ها از اینترنت موبایل پشتیبانی می‌کردند، ولی در آن زمان سرعت آن بسیار پایین بود و در ضمن کاربران برای استفاده از اینترنت متحمل هزینه‌ی زیادی می‌شدند.

از این مهم‌تر، گوشی‌های مرسوم در سال ۲۰۰۴ طوری بودند که گویی به جای طراحی توسط طراحان، توسط مهندسین طراحی شده‌اند. این گوشی‌ها عمدتا از بدنه‌های حجیم خاکستری و نمایشگر کوچک بهره می‌برند که در زیر نمایشگر هم کیبورد عددی قرار داشت. چنین گجت‌هایی اگرچه کاربردی بودند، ولی چندان مورد ستایش قرار نمی‌گرفتند.

اما موتورولا RAZR V3 متفاوت بود. در زمان عرضه، این گوشی باریک‌ترین گوشی موجود در بازار به حساب می‌آمد. اگرچه امروزه ضخامت ۱۴ میلی‌متری یک گوشی نمی‌تواند توجه کاربران را جلب کند (مثلا ضخامت آیفون ۱۱ به ۸.۳ میلی‌متر می‌رسد) اما در آن زمان وقتی که موتورولا RAZR کنار گوشی‌های دیگر قرار می‌گرفت، طراحی آن طوری بود که گویی از سیاره دیگری به زمین آمده است.

موتورولا RAZR علاوه بر اینکه ظاهر جذابی داشت، حس یک محصول رده‌بالا را هم به کاربر منتقل می‌کرد. برخلاف دیگر گوشی‌های پلاستیکی، بدنه این گجت مبتنی بر فلزهایی مانند آلومینیوم و منیزیم بود و نمایشگر بیرونی هم توسط لایه‌ی شیشه‌ای مورد محافظت قرار می‌گرفت. حاشیه‌ی تعبیه شده در پایین صفحه کلید منجر به خوش‌دست‌تر شدن این گوشی شده بود. RAZR V3 از اسپیکر قدرتمندی بهره می‌برد و می‌توانست رینگتون‌های MP3 را به‌خوبی پخش کند. علاوه بر این، باید به نور جذاب بین کلیدها و طراحی نوآورانه صفحه کلید اشاره کنیم که آن را به‌نوعی به یک اثر هنری تبدیل کرده بود.









اما RAZR V3 گوشی اصلا ارزانی نبود و در ابتدا با قیمت ۵۰۰ دلاری به همراه قراردادی ۲ ساله فروخته می‌شد که این یعنی گوشی مذکور عمدتا در دست افراد مشهور و ثروتمند دیده می‌شد. از طرفی دیگر، همین محدودیت اولیه باعث شد که این گجت در چشم کاربران به یک کالای بسیار لوکس بدل شود. موتورولا گجتی ساخته بود که کاربران لزوماً به آن نیازی نداشتند، اما بسیاری از آن‌ها خواستار بهره‌گیری از آن بودند. با کاهش قیمت موتورولا RAZR، آمار فروش آن هم به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد.

حالا بعد از این همه تعریف و تمجید احتمالا این سوال برای شما پیش آمده که RAZR V3 به غیر از طراحی جذاب، چه حرفی برای گفتن داشته است. در حقیقت، باید بگوییم که این گوشی برخلاف چند مورد از دیگر گوشی‌های هم دوره خود چندان پیشرفته نبود. از طرفی، از نمایشگر رنگی ۲.۲ اینچی با رزولوشن ۱۷۶ در ۲۲۰ پیکسل بهره می‌برد که مشخصه جذابی بود. همچنین این گوشی از بلوتوث و اپلیکیشن‌های جاوا هم پشتیبانی می‌کرد. از طرف دیگر، باتری این گوشی نسبتا کوچک بود و اگرچه می‌توانست فایل‌های ویدیو و رینگتون‌های MP3 را پخش کند، اما حافظه داخلی ۷ مگابایتی آن غیرقابل افزایش بود. در آن دوران برخی از گوشی‌های رده‌بالا از دوربین ۱ مگاپیکسلی استفاده می‌کردند ولی دوربین این گوشی مبتنی بر سنسور ۰.۳ مگاپیکسلی بود. در ادامه می‌توانید تعدادی از تصاویر ثبت شده با دوربین این گوشی را مشاهده کنید.

موتورولا RAZR مبتنی بر نمایشگر تاشو در راه است؛ اما چرا؟

دو روز دیگر در تاریخ ۱۳ نوامبر، گفته می‌شود موتورولا از یک گوشی مجهز به نمایشگر تاشو رونمایی می‌کند که طراحی آن تا حد زیادی یادآور RAZR V3 است. در ظاهر، به نظر می‌رسد موتورولا قصد دارد از قافله گوشی‌های تاشو عقب نماند و محصولی برای رقابت با شرکت‌هایی مانند سامسونگ روانه‌ی بازار می‌کند. اگرچه چنین چیزی کاملا نادرست نیست، اما تصویر جامعی در مورد این گوشی ترسیم نمی‌کند.

موتورولا RAZR 2019 یک گوشی اندرویدی مبتنی بر شکل و شمایل نوآورانه‌ای است. اگرچه گلکسی فولد در حالت باز شده به یک گجت مشابه تبلت تبدیل می‌شود، اما RAZR یک گوشی در اندازه‌های استاندارد است که به راحتی از وسط تا می‌شود. این اولین گوشی مبتنی بر چنین طرحی به حساب می‌آید ولی طبق خبرهای منتشر شده ظاهرا سامسونگ هم مشغول توسعه چنین گوشی تاشویی است.

آیا موتورولا RAZR 2019 می‌تواند موفقیت گسترده‌ای کسب کند؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود قیمت آن حدود ۱۵۰۰ دلار است، چنین امری بعید به نظر می‌رسد. اما با توجه به شواهد موجود، به‌نظر می‌رسد هدف اصلی موتورولا از ارائه این گوشی، کسب درآمد نیست. این برند در حال حاضر در وضعیتی به سر می‌برد که از روی استیصال می‌خواهد به کاربران یادآوری کند که همچنان وجود دارد و قادر به ساخت گجت‌های جذاب است. در سال ۲۰۰۴ گوشی‌ها تا حد زیادی مشابه یکدیگر بودند و RAZR V3 به لطف طراحی جذاب و البته عوامل دیگر توانست به موفقیت قابل توجهی برسد. اما در سال ۲۰۱۹، موتورولا صرفا با بهره‌گیری از حس نوستالژی و یک فناوری نوآورانه، نمی‌تواند موفقیت گسترده‌ای را به ارمغان بیاورد.

منبع: Phone Arena

The post چرا موتورولا RAZR برای مدتی جذاب‌ترین گوشی جهان بود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala