آمار فروش گوشی های Realme در بازار هند به‌صورت فزاینده رو به افزایش است و با افزایش ۴۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در سه‌ماهه سوم توانسته‌اند ۱۴.۳ درصد این بازار را در اختیار بگیرند. در سال گذشته که این برند به تازگی کار خود را در ابتدا به‌عنوان زیرمجموعه شرکت اوپو آغاز کرده بود، سهم بازار این گوشی‌ها فقط ۳.۱ درصد بود. طبق بررسی شرکت IDC، بخشی از این آمار قابل توجه به موفقیت گسترده گوشی C2 و گوشی‌های سری ۵ این شرکت برمی‌گردد.

اوپو هم در بازار هند عملکرد قابل توجهی داشته و با داشتن سهم ۱۱.۸ درصدی یک پله پایین‌تر از Realme قرار گرفته است. سهم بازار گوشی‌های ویوو ۱۵.۲ درصد است که باعث شده این شرکت در مقام سوم قرار بگیرد و سهم بازار گوشی‌های شیائومی هم با اندکی کاهش به ۲۷.۱ درصد رسیده ولی همچنان در مقام اول قرار دارند. باید خاطرنشان کنیم که شرکت‌های ویوو، Realme و اوپو تحت مالکیت BBK Electronics قرار دارند و به همین خاطر می‌توان این شرکت را مهم‌ترین عرضه‌کننده گوشی‌ها در هند به حساب آورد.





مهم‌ترین بازنده این فهرست، گوشی‌های سامسونگ هستند که نسبت به سال گذشته آمار فروش آن‌ها ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده و سهم بازار آن‌ها از ۲۲.۶ درصد به ۱۸.۹ درصد رسیده است. البته IDC خاطرنشان کرده بخشی از این آمار به تاریخ عرضه گوشی‌های این شرکت برمی‌گردد و در سه‌ماهه قبلی سهم بازار گوشی‌های این شرکت ۲۵ درصد بوده است.

در این میان، به نظر می‌رسد کاربران هندی فقط به چند برند علاقه زیادی دارند و در این آمار فقط ۱۲ درصد از گوشی‌ها مربوط به برندهای متفرقه هستند که در سال گذشته این آمار حدود ۳۰ درصد بود. با توجه به اینکه شیائومی توانسته رتبه اول را به‌خوبی حفظ کند، رشد آمار فروش گوشی‌های این بازار از دیگر برندهای رقیب سامسونگ نشأت می‌گیرد.

در این میان موفقیت گوشی های Realme بیش از حد انتظار بوده است و به نظر می‌رسد این شرکت با الگوبرداری از نحوه کسب‌وکار شیائومی توانسته توجه کاربران زیادی را جلب کند. در این میان اگر تنها فروش آنلاین گوشی‌ها در بازار هند را مدنظر قرار دهیم، باید بگوییم که شیائومی ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارد و در بین گوشی‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلاری، ردمی K20 و K20 پرو سروصدای زیادی در هند راه انداخته‌اند.

