سامسونگ برند SAMOLED را در آستانه معرفی گلکسی اس ۱۱ ثبت کرد

مهم‌ترین محصولی که سامسونگ در حال ساخت دارد، سری گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ است. اخیرا شایعات مختلفی نیز درباره این گوشی شنیده شده اما امروز یک خبر جدید منتشر شده که به نظر در رابطه با تکنولوژی نمایشگر این گوشی است. آنطور که Korean Intellectual Property Office اعلام کرده، سامسونگ به تازگی برند SAMOLED را به ثبت رسانده که در رابطه با تکنولوژی جدید نمایشگرهای OLED این شرکت است. به این ترتیب، بعید نیست که در مراسم معرفی جدیدترین پرچمدار این شرکت، شاهد رونمایی از نمایشگر SAMOLED در گوشی گلکسی اس ۱۱ باشیم.

در یک شایعه دیگر نیز شنیده‌ایم که که گلکسی اس ۱۱ قرار است در رنگ‌های مشکی، خاکستری و طیف‌هایی از آبی عرضه شود. نسخه کوچک‌تر و ارزان‌تر از این گوشی که جایگزین Galaxy S10e خواهد شد نیز قرار است در رنگ‌های آبی، خاکستری و صورتی عرضه شود.

وقتی سامسونگ پرچمدار کنونی خود یعنی گلکسی اس ۱۰ را معرفی کرد، نام Dynamic AMOLED را برای نمایشگر آن به کار برد. این نمایشگر درواقع همان پنل OLED سامسونگ است که از ویژگی HDR10+ نیز پشتیبانی می‌کند و دارای تراکم پیکسلی بالا و ۵۲۶ پیکسل در هر اینچ است. تکنولوژی SAMOLED نیز قرار است نسل جدید نمایشگرهای OLED سامسونگ باشد و نباید آن را با نسل‌های قبلی که Super AMOLED نام داشتند، اشتباه گرفت.

همچنین امیدواریم سامسونگ در نمایشگر‌های Infinity-O هم بهبودهایی ایجاد کند که ممکن است شامل نرخ رفرش‌ریت بالای صفحه باشد.

بار دیگر برگردیم سراغ شایعه رنگ‌بندی‌های گوشی‌های جدید سامسونگ. منبع لودهنده این اطلاعات، همچنین اعلام کرده که گلکسی اس ۱۰ لایت که انتظار داریم به زودی معرفی شود نیز قرار است در رنگ‌های مشکی، آبی و سفید عرضه شود. همچنین سامسونگ در حال ساخت گوشی گلکسی نوت ۱۰ لایت هم هست که این گوشی نیز در سه رنگ قرمز، نقره‌ای و مشکی عرضه خواهد شد. جدا از این گوشی‌ها، سامسونگ در حال توسعه نسل جدید هدفون‌های کاملا بی‌سیم خودش است. این هدفون‌ها که احتمالا گلکسی بادز نسل جدید نام می‌گیرند، قرار است در رنگ‌های صورتی، آبی، مشکی و سفید عرضه شوند.

سامسونگ در یکی دو سال اخیر نسخه‌های جدید مثل این نسخه‌های لایت از گوشی‌های کنونی خود را عرضه نکرده است. حالا اما به نظر می‌رسد این شرکت برای فروش بیشتر، مجبور به تولید دوباره چنین گوشی‌هایی شده است و هر روز هم خبرها و شایعات بیشتری از آن‌ها می‌شنویم. در هر صورت باید صبر کنیم و ببینیم در چند ماه آینده، سامسونگ چه تعداد گلکسی اس ۱۱ و چه تعداد گوشی با پسوند Lite معرفی خواهد کرد.

منبع: GSMArena

The post سامسونگ برند SAMOLED را در آستانه معرفی گلکسی اس ۱۱ ثبت کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala