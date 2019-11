مشخصات تراشه اسنپدراگون ۸۶۵ لو رفت

نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۹ به این معناست که باید انتظار معرفی جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام را داشته باشیم. گفته می‌شود جانشین اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس با اسم اسنپدراگون ۸۶۵ معرفی خواهد شد و حالا به لطف اطلاع‌رسانی یک افشاگر مشهور چینی می‌توانیم به مشخصات کلیدی آن اشاره کنیم. در همین زمینه باید بگوییم که مطابق معمول قرار است در اوایل دسامبر امسال، کوالکام کنفرانس سالانه خود را برگزاری کند که در همین مراسم از اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی می‌شود.

طبق این اطلاعات فاش شده، تراشه مذکور مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری EUV شرکت سامسونگ است.

طبق این اطلاعات فاش شده، تراشه مذکور مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری EUV شرکت سامسونگ است و در دو مدل ۴G و ۵G روانه‌ی بازار می‌شود. از بین دیگر مشخصات آن می‌توانیم به داشتن هسته اصلی Cortex A77 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز اشاره کنیم و علاوه بر این سه هسته A77 دیگر هم با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز انجام وظیفه خواهند کرد. در کنار این هسته‌ها، کوالکام ۴ هسته A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز هم در نظر گرفته است.

در سمت پردازنده گرافیکی، این تراشه قرار است مبتنی بر Adreno 650 باشد که نسبت به نسل قبلی ۲۰ درصد عملکرد بهتری را به ارمغان می‌آورد. پردازنده این تراشه هم قرار است ۲۰ درصد سریع‌تر از اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس باشد. گفتنی است این تراشه ظاهرا از حافظه رم LPDDR5 پشتیبانی می‌کند و احتمالا شرکت‌های سامسونگ، شیائومی و سونی اولین شرکت‌هایی خواهند که گوشی‌های مبتنی بر این تراشه را روانه‌ی بازار می‌کنند.

