عرضه هدست واقعیت افزوده اپل به سال ۲۰۲۲ موکول شده است

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده در سایت The Information، اپل عرضه اولین هدست واقعیت افزوده خود را به سال ۲۰۲۲ موکول کرده است و در سال ۲۰۲۳ هم از عینک‌های واقعیت افزوده رونمایی خواهد کرد.

از مدت‌ها قبل شایعات مربوط به توسعه هدست واقعیت افزوده اپل آغاز شده است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واقعیت مجازی و افزوده در آینده نزدیک اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت. در زمینه‌ی عرضه این محصول اطلاعات مختلفی منتشر شده و طبق جدیدترین گزارش‌ها به نظر می‌رسید در سال ۲۰۲۰ شاهد چنین هدستی خواهیم بود. اما حالا منابع آگاه سایت The Information با ارجاع به یک ارائه در مقر اصلی اپل خاطرنشان کرده‌اند که به دلیل دشواری‌های مربوط به فرایند توسعه این محصول، ارائه آن تا سال ۲۰۲۲ به تعویق افتاده است.

در کنار این موضوع، در گزارش مذکور به جزییات جدیدی در مورد هدست واقعیت افزوده اپل اشاره شده است. این محصول با داشتن اسم رمز N301 ظاهرا مدل جمع‌وجورتر هدست آکیولس Quest-هدست واقعیت مجازی عرضه شده در ماه مه-خواهد بود. این هدست اپل از قابلیت‌های واقعیت مجازی و افزوده پشتیبانی می‌کند و با بهره‌گیری از چند دوربین می‌تواند محیط اطراف خود را اسکن کند و نمایشگر رزولوشن بالا هم قادر به نمایش اطلاعات و اشیاء مجازی بر روی دنیا واقعی خواهد بود. در این ارائه به کارکنان شاغل در این پروژه گفته شده که توسعه‌دهندگان از سال ۲۰۲۱ می‌توانند توسعه اپلیکیشن‌های مربوط به این هدست را آغاز کنند.

اپل بعد از ارائه یک هدست، قصد دارد عینک‌های واقعیت افزوده هم ارائه دهد. برخلاف هدست، این عینک‌ها برای استفاده طولانی‌تر خواهند بود. در گزارش The Information آمده که نمونه‌های اولیه فعلی مشابه عینک‌های گران‌قیمت مجهز به فریم‌های ضخیمی هستند که در این فریم‌ها باتری و تراشه قرار می‌گیرد.

تیم کوک، مدیرعامل اپل، طی یک مصاحبه در سال ۲۰۱۷ از واقعیت افزوده به‌عنوان یک ایده با پتانسیل‌های زیاد مانند گوشی‌های هوشمند یاد برده و گفته: «گوشی هوشمند برای تمام قشرهای جامعه است. آیفون برای یک قشر، کشور یا بازار خاصی ارائه نمی‌شود و به نظر من واقعیت افزوده هم چنین پتانسیلی دارد.»

اپل برنامه‌های مفصلی در مورد این تکنولوژی در سر دارد و در این گزارش آمده مدیران ارشد اپل اعتقاد دارند طی یک دهه آینده، عینک‌های واقعیت افزوده می‌توانند جای آیفون را پر کنند. با توجه به اینکه آمار فروش گوشی‌های هوشمند دیگر رونق دوران طلایی خود را ندارد، اپل و دیگر شرکت‌ها از واقعیت مجازی و افزوده به‌عنوان پلتفرم مهم بعدی در زمینه تکنولوژی یاد می‌کنند. این شرکت آمریکایی از سال‌ها قبل تلاش‌های خود را در این حوزه آغاز کرده و مرتبا شرکت‌های فعال در این حوزه را تصاحب می‌کند و افراد بیشتری را به این پروژه اختصاص می‌دهد. فیسبوک، مایکروسافت و گوگل هم برای اینکه از قافله عقب نمانند، بودجه‌های قابل توجهی را به این حوزه اختصاص داده‌اند.

علی‌رغم تمام این تلاش‌ها، واقعیت افزوده هنوز نتوانسته توجه گسترده افراد را جلب کند که بخشی از این موضوع به عدم جذابیت گجت‌ها و مناسب نبودن تجربه کاربری برمی‌گردد. همین ماه گذشته، گوگل حکم مرگ پروژه Daydream را امضا کرد که هدست‌های این پروژه با بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند امکانات قابلیت مجازی را ارائه می‌دادند. در چنین وضعیتی، اپل که به اتخاذ رویکردهای محافظه‌کارانه شهرت دارد، به هیچ عنوان نمی‌خواهد عجله کند و قصد دارد سر فرصت به‌صورت همه‌جانبه وارد عمل شود.

