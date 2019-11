شما بگویید: آیا گوشی شیائومی می نوت ۱۰ ارزش خرید دارد؟

در این مقاله قصد داریم با بررسی برخی از قابلیت‌های ویژه گوشی شیائومی می نوت ۱۰ به این نتیجه برسیم که آیا این گوشی ارزش خرید بالایی دارد یا خیر!

گوشی شیائومی می نوت ۱۰ اولین گوشی هوشمندی است که با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی شده که وضوح تصاویر آن حدودا ۱۳ برابر یک تلویزیون ۴K است. همچنین می نوت ۱۰ اولین گوشی‌ هوشمندی است که از ۵ لنز دوربین با کاربردهای مختلف بهره می‌برد. (برخلاف نوکیا ۹ PureView هر لنز دوربین در این گوشی نقش متفاوتی را بر عهده دارد.)

اما با همه این اوصاف می نوت ۱۰ یک گوشی میان‌رده محسوب می‌شود که مناسب عکاسی طراحی شده. قلب تپنده این محصول را یک پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰G ساخت شرکت کوالکام تشکیل می‌دهد که از قدرت بسیار بالایی برخوردار است. اما با این حال یک پرچم‌دار به حساب نمی‌آید. به همین دلیل سرعت فریم ثبت ویدیو با دوربین توانمند این گوشی در وضوح ۲۱۶۰p به ۳۰ فریم محدود می‌شود و حتی دیگر خبری از رم ۱۲ گیگابایتی هم در آن نخواهد بود.

می نوت ۱۰ در کنار پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰G از ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 2.1 نیز بهره می‌برد که همه این موارد این گوشی را به یکی از میان‌رده‌های بسیار ارزشمند بازار تبدیل می‌کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد می نوت ۱۰ نام نسخه جهانی این گوشی است که قرار است مدتی بعد نسخه پرو آن با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی روانه بازار شود که دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی آن هم با اندکی تغییر همراه خواهد بود. همین گوشی نیز با بررسی‌های وب‌سایت معتبر Dxomark، توانست با کسب امتیاز ۱۲۱ در بخش دوربین، هم‌تراز با گوشی قدرتمند هواوی میت ۳۰ پرو در صدر جدول قرار گیرد.

بنابراین باید گفت کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری با این گوشی در یک کلام فوق‌العاده است! به همین خاطر بی راه نخواهد بود اگر بگوییم می نوت ۱۰ میان‌رده‌ای است که در بخش دوربین تقریبا هیچ پرچم‌داری یارای رقابت با آن را ندارد. در مورد نام‌گذاری این محصولات نیز باید به این نکته اشاره کنیم که نام محصولی که در چین عرضه می‌شود Mi CC9 پرو و Mi CC9 پرو پرمیوم نام خواهد داشت که به ترتیب جایگزین می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو خواهند شد.

به دوربین بر می‌گردیم. جایی که شاهد‌ استفاده از ۵ لنز مجزا هستیم. همچنین این اولین بار است که گوشی هوشمندی با دو لنز تله‌فوتو معرفی می‌شود. یک لنز ۵۰ میلی‌متری با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری که بهترین گزینه برای عکاسی پرتره به حساب می‌آید. دیگر لنز تله فوتو این محصول از قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال، ۱۰ برابری هیبریدی و ۵۰ برابری دیجیتال برخوردار است که قادر است تصاویر با کیفیتی را نیز ثبت کند. به طور کلی دوربین‌های این گوشی را یک لنز فوق عریض، عریض، تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۲ برابر و تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۵ برابری و یک لنز ماکرو برای تصویربرداری نزدیک از اجسام تشکیل می‌دهند.

از آن جایی که لنز ماکرو در این گوشی قادر به ثبت ویدیو نیست باید بگوییم کیفیت فیلم‌برداری ۴ لنز دیگر بسیار خوب است. در مورد نکته اول هم باید اضافه کرد اگرچه لنز ماکرو در این گوشی فیلم‌برداری نمی‌کند اما لنز فوق عریض از حالت فیلم‌برداری ماکرو پشتیبانی می‌کند.

شیائومی ترجیح داده برای می نوت ۱۰ از یک نمایشگر ۶.۴۷ اینچی با وضوح +۱۰۸۰p استفاده کند که اندکی از نمایشگر گوشی ردمی K20 بزرگ‌تر بوده اما از کیفیت مشابهی برخوردار است. این نمایشگر بسته به نوع تنظیماتی که انتخاب می‌کنید از استاندارد HDR10 و DCI-P3 نیز پشتیبانی می‌کند. کیفیت این محصول در زیر نور خورشید و به طور کلی در نور روز کاملا رضایت بخش است و مشکل خاصی در آن دیده نمی‌شود. اگر بخواهیم خیلی به نمایشگر این محصول سخت بگیریم می‌توان گفت عدم پشتیبانی از رفرش ریت ۹۰ هرتزی و همچنین صفحه خمیده آن می‌تواند بزرگ‌ترین نکته آزاردهنده در مورد می نوت ۱۰ باشد.

البته برای برخی‌ها این نقاط ضعف خود به نوعی نقاط قوت محسوب می‌شوند. چر که مصرف انرژی را کاهش داده و لذا مدت زمان بیشتری را می‌توانند از گوشی خود استفاده کنند. البته باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی این محصول به قدری خوب هست که بتوان روی دوام بالای آن حساب کرد. این باتری بزرگ از شارژر سریع ۳۰ واتی نیز پشتیبانی می‌کند که در عرض یک ساعت می‌تواند گوشی را تماما شارژ کند و در مدت نیم ساعت نیز شارژ گوشی را از ۰ به ۵۷ برساند.

نکته جالب در مورد می نوت ۱۰ این است که شیائومی آن را به جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و حسگر مادون قرمز مجهز کرده! قابلیت‌هایی که برای محصولات ساخته شده در سال ۲۰۱۹ کم کم در حال محو شدن هستند. با این اوصاف این کار شیائومی واقعا تحسین برانگیز است. چرا که هنوز شمار زیادی از کاربران ترجیح می‌دهند گوشی محبوبشان از جک ۳.۵ میلی‌متری برخوردار باشد.

می نوت ۱۰ را می‌توان ترکیبی از یک محصول «فوق‌العاده» و «به اندازه کافی خوب» دانست. چون از یک طرف از نظر عکاسی و فیلم‌برداری حرف اول را می‌زند از طرفی دیگر هم ذاتا یک میان‌رده به حساب می‌آید. در این مواقع مسلما قیمت هست که حرف نهایی را خواهد زد. مسلما حدس زده‌اید که می نوت ۱۰ نباید گوشی ارزان‌ قیمتی باشد و خب چنین هم نیست! شیائومی برای گوشی جدید خود قیمت ۵۵۰ یورو را در نظر گرفته که این قیمت در مدل پرو با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی به ۶۵۰ یورو افزایش می‌یابد. (این مدل از کارت حافظه جانبی پشتیبانی نمی‌کند.)

مدل پرو این محصول تقریبا قیمتی برابر با وان پلاس ۷T پرو داشته و ۱۵۰ یورو نیز بیشتر از شیائومی Mi 9T پرو و ریل می X2 پرو است! سه محصولی که از پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس و ۸۵۵ بهره می‌برند و اگر از دوربین فاکتور بگیریم ارزش خرید به مراتب بالایی به نسبت می نوت ۱۰ دارند.

اما انتخاب نهایی مثل همیشه به کاربر بر می‌گردد. بنابراین به عنوان یک کاربر گوشی هوشمند ترجیح می‌دهید تجربه عکاسی بی‌نظیری را با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی شیائومی تجربه کنید یا فکر می‌کنید قدرت سخت‌افزاری کلی یک گوشی است که ارزش خرید آن را تعیین می‌کند؟

به نظر شما شیائومی می نوت ۱۰ ارزش خرید دارد؟

