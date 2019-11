هفته گذشته، تصویر ماژول L شکل دوربین گلکسی A51 منتشر شد که در آن شاهد دوربین چهارگانه این گوشی بودیم. بنچمارک این گوشی با داشتن اسم رمز SM-A515F در سایت گیک‌بنچ رویت شده که طبق آن این گجت مانند گلکسی A50s از تراشه اگزینوس ۹۶۱۱ و ۴ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد.

ساعاتی قبل نخستین رندرهای گلکسی A51 منتشر شدند که در این تصاویر نمایشگر حفره‌دار و دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کنند. نمایشگر ۶.۵ اینچی این گوشی میان‌رده سامسونگ از حاشیه‌های اندکی بهره می‌برد و در حفره نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. اندازه این گوشی ۱۵۸.۴ در ۷۳.۷ در ۷.۹ میلی‌متر است و ماژول دوربین اصلی هم ۰.۶ میلی‌متر به ضخامت آن اضافه می‌کند.





ماژول دوربین‌های اصلی این گوشی مستطیل شکل است که ۴ دوربین و یک فلش LED را در خود جای داده. طبق شایعات منتشر شده، این ماژول از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. انرژی این گوشی هم از طریق باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی تامین می‌شود. در پایین این گوشی هم یک اسپیکر، پورت USB-C و جک هدفون توجه را جلب می‌کند.

منبع: GSM Arena

