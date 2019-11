شرکت آنر در حال ساخت آخرین پرچمدار خود برای سال جاری میلادی است و این گوشی قرار است از خانواده V باشد. گوشی‌های سری V آنر معمولا در ماه دسامبر بروزرسانی می‌شوند اما امسال قرار است این اتفاق کمی زودتر و در اواخر ماه نوامبر صورت بگیرد. این گوشی پرچمدار جدید، قرار است با نام آنر V30 عرضه شود و به نظر مشخصات سخت‌افزاری جذابی هم خواهد داشت.

زمانی که نسل کنونی این گوشی یعنی آنر V20 معرفی شد، اولین گوشی بازار به حساب می‌آمد که به نمایشگر حفره‌دار مجهز شده است. حالا در آنر V30 نیز دوباره شاهد چنین طراحی خواهیم بود ولی به جای حفره دایره‌ای شکل، شاهد حفره‌ای بزرگ‌تر هستیم که در آن دو دوربین سلفی جای می‌گیرند. از آن‌جایی که سنسور اثر انگشت نیز به جای زیر نمایشگر در کنار دستگاه قرار گرفته، احتمالا تکنولوژی نمایشگر همچنان LCD خواهد بود.

البته انتظار داشتیم این گوشی در مراسم دیگری هم در اوایل سال بعدی معرفی شود و نام آن نیز تصور می‌کردیم آنر ویو ۳۰ باشد. اما به تازگی عکسی از بسته‌بندی این محصول لو رفته که به نظر آنر تصمیم گرفته این بار View را کنار گذاشته و از نام Vera 30 استفاده کند. همچنین روی این بسته‌بندی، می‌توان مشاهده کرد که این محصول از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند که در این صورت، یعنی احتمالا شاهد پردازنده Kirin 990 خواهیم بود که آن را پیش‌تر در گوشی هواوی میت ۳۰ دیده‌ایم.

نام Vera که برای این گوشی انتخاب شده، ریشه‌ای لاتین دارد و به معنی آن «واقعیت» یا «حقیقی» است. با این تفاسیر احتمالا آنر هم می‌خواهد با این نامگذاری، این برند جدید از گوشی‌های خود را برای کاربران وفادار و واقعی خود تبلیغ کند. شما درباره این گوشی و طراحی آن چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post گوشی پرچمدار آنر V30 رسما پنجم آذرماه معرفی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala