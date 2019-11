اولین تصاویر اکسپریا ۳ نشان از خمیده بودن بخش پشتی آن دارد

بخش موبایل سونی در سه ماهه سومی امسال هم اوضاع خوبی نداشت و فروش آن با ۳۲ درصد کاهش مواجه بود اما این به این معنی نیست که این شرکت قصد توقف توسعه گوشی‌های هوشمند را دارد. در واقع بخش موبایل سونی در حال کار روی پرچمدار جدیدی است که آنطور که خبرهای امروز از چین نشان می‌دهد، این گوشی اکسپریا ۳ نام خواهد گرفت.

این گوشی قرار است با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ عرضه شود و اولین تصاویر از آن هم لو رفته‌اند. آنطور که در این تصاویر پیداست، نمایشگر این گوشی از نوع تخت خواهد بود اما بخش پشتی گوشی، دارای خمیدگی است که آن را نسبت به دیگر گوشی‌های کنونی بازار، متمایز می‌کند. اگر سونی واقعا می‌خواهد اکسپریا ۳ را با این طراحی عرضه کند، اکسپریا ۳ یادآور خاطرات یک گوشی قدیمی‌تر سونی به نام Xperia Arc است که طراحی مشابه داشت.

نمایشگر جلویی این گوشی همچنان همان ترند سونی را ادامه می‌دهد و نسبت تصویر عریض سینمایی با نسبت ۲۱:۹ خواهد داشت. همچنین در این نمایشگر هیچ خبری از بریدگی یا ناچ دیده نمی‌شود و تنها شاهد حاشیه‌هایی کوچک در بالا و پایین نمایشگر هستیم. تکنولوژی پنل نیز قطعا مثل نسل قبلی این گوشی از نوع OLED خواهد بود اما هنوز رزولوشن و دیگر مشخصات آن را نمی‌دانیم. شاید سونی برای اینکه بتواند دل کاربران را به دست بیاورد، بهتر باشد که از نمایشگر ۹۰ هرتزی در این محصول استفاده کند اما در رابطه با این زمینه نیز هنوز هیچ خبری منتشر نشده است.

از دیگر مشخصات این گوشی به جز پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ خبر نداریم اما بعید نیست که شاهد ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم هم در این محصول باشیم. همچنین پشتیبانی از ۵G نیز به این محصول اضافه خواهد شد چراکه هرچه باشد، امسال سال فراگیرتر شدن گوشی‌های ۵G است. شما درباره این گوشی و طراحی آن که شبیه به اکسپریا آرک است چه فکر می‌کنید؟ آیا این محصول بالاخره می‌تواند سودآوری را به بخش موبایل سونی بیاورد؟

