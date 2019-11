Ming-Chi Kuo، تحلیلگر مورد اطمینان در مسائل اپل، به تازگی جدیدترین پیش‌بینی‌های خود را درباره محصولات اپل اعلام کرده است. وی به‌خصوص درباره نسل جدید اپل واچ صحبت کرده و گفته که اپل واچ سری ۶، با پردازنده سریع‌تر S6 همراه خواهد بود که قرار است سرعت بسیار بیشتری نسبت به پردازنده‌های S5 داشته باشد. همچنین او پیش‌بینی کرده که اپل واچ سری ۶ به تکنولوژی LCP یا پلیمر کریستالی مایع در مادربرد خود مجهز باشد که این یعنی عملکرد شبکه موبایلی و اتصال Wi-Fi در این ساعت بسیار بهتر خواهد شد.

جدا از این موارد، Kuo عقیده دارد که نسل بعدی Apple Watch قرار است از نظر ضد‌آب بودن هم بهبود پیدا کند و مقاومت بالایی در عمق بیشتر آب داشته باشد. به این ترتیب اپل واچ بعدی می‌تواند ساعت خوبی برای غواصان خواهد بود. در حال حاضر اپل واچ تا ۵۰ متر ضد آب است و از همین رو شناگران هم می‌توانند از آن برای دنبال کردن فعالیت شنا استفاده کنند. باید ببینیم اپل تا چه حد می‌تواند ضد آب بودن این ساعت را بهبود ببخشد.

همچنین از این‌ها که بگذریم، پیش‌تر در خبرها داشتیم که اپل می‌خواهد فناوری MicroLED را برای اولین بار با نمایشگر Apple Watch جدید رونمایی کند اما در این زمینه خبرهای بیشتری شنیده نشده است. گفته شده فناوری MicroLED از OLED بهتر خواهد بود و احتمال به وجود آمدن Burn-In هم در آن کمتر است. ویژگی دنبال کردن خواب کاربر که تصور می‌شد با Apple Watch Series 5 عرضه شود نیز احتمالا برای اولین بار در Apple Watch Series 6 عرضه خواهد شد.

البته هنوز زمان زیادی تا معرفی اپل واچ سری ۶ باقی مانده و اگر اپل به سنت هر ساله پایبند باشد، باید در ماه سپتامبر سال آینده منتظر معرفی این ساعت در کنار آیفون جدید باشیم. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post اپل واچ سری ۶ روی بهبود عملکرد و ضدآب بودن تمرکز خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala