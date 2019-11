اپل در تدارک معرفی نسل جدیدی از خانواده آیپد پرو است که در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد. در حال حاضر اطلاعات بسیار کمی از نسل بعدی تبلت‌های پرچم‌دار اپل در دسترس است؛ اما مارک گورمن از بلومبرگ، در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است که آیپد پروهای ۲۰۲۰ با یک به‌روز رسانی بزرگ در بخش دوربین همراه خواهند بود.

دوربین دوگانه با سیستم اسکن سه‌بعدی

برخی افراد مطلع فاش کرده‌اند که اپل قصد دارد دوربین اصلی آیپد پروهای جدید را در قاب پشتی به یک ماژول دوگانه ارتقا دهد. البته جزئیاتی از ویژگی‌های سخت افزاری این ماژول دوگانه منتشر نشده است، اما ممکن است دوربین دوگانه آیپد پرو ۲۰۲۰ مشابه ماژولی باشد که در آیفون ۱۱ استفاده شد. اگر چنین باشد، انتظار داریم در آیپد پرو جدید با دو سنسور اصلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی روبرو شویم که از حالت عکاسی در شب نیز پشتیبانی می‌کنند.

این دوربین دوگانه با فلاش LED و میکروفون همیشگی همراه خواهد بود. علاوه بر این قطعات، ظاهرا کوپرتینویی‌ها مشغول توسعه ویژگی جدید دیگری برای دوربین تبلت‌های جدید خود هستند. شایعاتی که مدتی قبل منتشر شده بودند، از توسعه یک سیستم سه‌بعدی توسط اپل حکایت داشتند که به ایجاد یک حفره کوچک در بخش دوربین نیاز خواهد داشت. کاربران می‌توانند به کمک این سیستم از اشیا، افراد و حتی فضاهای ساختمانی مدل سه‌بعدی تهیه کنند.

طبق ادعای بلومبرگ، این سیستم سه‌بعدی «محور مرکزی» تلاش‌های سخت افزاری اپل در حوزه واقعیت افزوده خواهد بود. این رسانه مدعی است که اپل سال‌ها مشغول کار روی این سیستم بوده است که حتی از سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی Face ID موجود در آیفون‌ها و آیپد پروهای فعلی نیز پیشرفته‌تر است. انتظار می‌رود که این به‌روز رسانی سخت افزاری در کنار پشتیبانی از ۵G، یکی از تغییرات جدیدی باشد که در آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو نیز مشاهده خواهد شد.

کمپانی آمریکایی در طول سال‌های اخیر سخت تلاش کرده است تا دوربین‌های آیفون را بهبود ببخشد، اما این تلاش‌ها تنها به بخش گوشی‌های هوشمند محدود بود و تبلت‌ها از این توجه بی‌نصیب ماندند. آخرین نسل موجود از آیپد پرو، دوربینی مشابه با آیفون XR دارد؛ بنابراین تجهیز نسل جدید به دوربین دوگانه می‌تواند عاملی باشد که کاربران را بیشتر به خرید آیپد پرو ۲۰۲۰ ترغیب می‌کند.

زمان معرفی آیپد پرو ۲۰۲۰

خانواده آیپد پرو ۲۰۱۸ در اواخر سال و در ماه اکتبر رونمایی شده بود و شایعات اولیه، از عرضه نسل جدید پس از یک سال خبر می‌داد. اما با توجه به این که تا کنون هر نسل از آیپد پرو با فاصله ۱۸ ماه از نسل قبلی معرفی شده است، اکتبر ۲۰۱۹ برای معرفی آیپد پرو چندان منطقی به‌ نظر نمی‌رسید و عرضه محصولی با نام آیپد پرو ۲۰۱۹ منتفی شد.

اپل در آخرین گزارش مالی خود از سال جاری، به پیش‌بینی درآمد خود در سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ پرداخت و اشاره کرد که نبود آیپد پروهای جدید بر درآمدش در این بازه زمانی تاثیر خواهد گذاشت. این خبر، به‌طور غیر مستقیم عرضه آیپد پرو ۲۰۱۹ را رد کرد و این پایانی بود بر شایعات درباره این محصول. بنابراین، توجهات به آیپد پرو ۲۰۲۰ جلب شد. بلومبرگ مدعی است که این محصول در نیمه اول ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد.

با توجه به این که به زمان دقیقی برای رونمایی از این محصول اشاره نشده است، می‌توان دو احتمال را در نظر گرفت. نخست این که اپل قصد دارد آیپد پروهای ۲۰۲۰ را در جریان کنفرانس WWDC خود در ماه ژوئن معرفی کند و احتمال دوم معرفی این محصول در رویداد سالانه ماه مارس کوپرتینویی‌ها خواهد بود. با توجه به این‌ که مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر مسائل مرتبط با کمپانی اپل، به ماه مارس به عنوان زمان معرفی نسل جدید آیپد پرو اشاره کرده بود، احتمال دوم را قوی‌تر می‌دانیم.

احتمال معرفی هم‌زمان آیفون SE 2 و آیپد پرو ۲۰۲۰

اگر اپل تصمیم داشته باشد در ماه مارس از آیپد پرو ۲۰۲۰ رونمایی کند، می‌توان امیدوار بود که این نسل به همراه یکی از مورد انتظارترین محصولات چند سال اخیر این شرکت، یعنی آیفون SE 2 رونمایی شود. در خبرهای قبلی به ویژگی‌ها و مشخصات نسل دوم آیفون SE پرداختیم که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بهره‌گیری از چیپست A13 Bionic (چیپ به کار گرفته شده در خانواده آیفون ۱۱) و طراحی آیفون ۸ اشاره کرد.

منبع: Phone Arena

