بر اساس یک گزارش منتشر شده در خبرگزاری بلومبرگ، احتمالا امروز شرکت اپل از یک مک بوک پرو ۱۶ اینچی رونمایی می‌کند. در حال حاضر، این شرکت مک‌بوک ایر ۱۳.۳ اینچی و مک‌بوک پرو در دو مدل ۱۳ و ۱۵ اینچی را به فروش می‌رساند.

ماه گذشته، در کدهای نسخه بتا macOS کاتالینا شواهدی در ارتباط با وجود یک لپ‌تاپ ۱۶ اینچی یافت شده است. طبق آخرین شایعات منتشر شده، مک بوک پرو ۱۶ اینچی احتمالا از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۳۰۷۲ در ۱۹۲۰ و نسل نهم پردازنده‌های Coffee Lake اینتل بهره می‌برد.

در همین زمینه می‌توانیم به معرفی غافلگیرکننده ایرپاد پرو اشاره کنیم. اپل پیش از این رسما وجود یک مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی را تایید نکرده است و گفته می‌شود به لطف بهره‌گیری از نمایشگر کم‌حاشیه، اندازه آن تفاوت چندانی با مدل ۱۵ اینچی ندارد. یک مک‌بوک پرو بزرگ‌تر می‌تواند توجه بخشی از خالقین محتوا و کاربران حرفه‌ای را جلب کند و اندازه بزرگ‌تر آن منجر به بهبود سیستم خنک‌کننده خواهد شد.

طبق همین گزارش بلومبرگ، این مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی مانند مدل پایه مدل ۱۵ اینچی با قیمت پایه ۲۳۹۹ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. علاوه بر این می‌توانیم انتظار معرفی نسل جدید کامپیوتر دسکتاپ مک پرو را تا انتهای سال جاری داشته باشیم.

