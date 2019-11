در ۱۵ ماه مه ۲۰۱۹، وزارت بازرگانی دولت ایالات متحده آمریکا شرکت هواوی را وارد فهرست سیاه خود کرد و این یعنی شرکت‌های آمریکایی امکان همکاری با این کمپانی چینی را از دست دادند. برای تحریم هواوی دلایل چندان روشنی بیان نشده و عمدتا به ابراز نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا اکتفا شده است.

چنین دستوری به‌هیچ‌عنوان یک فرمان صوری نبوده و عواقب آن خیلی سریع خود را نشان دادند. در عرض چند روز، شرکت‌های زیادی اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند با هواوی همکاری داشته باشند و گوگل اعلام کرد مجوز اندروید گوشی‌های هواوی را به حالت تعلیق درآورده و تعداد زیادی از شرکت‌های مهم آمریکایی هم ارتباط تجاری خود را با هواوی قطع کردند.

به دلیل هجوم این اخبار بد، برخی به‌سرعت پیش‌بینی کردند که کمر هواوی به‌زودی می‌شکند ولی تا حالا شواهد چندانی از شکسته شدن کمر این شرکت دیده نشده است. بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز تحریم هواوی، این شرکت روی هم رفته توانسته عملکرد خوبی داشته باشد و حتی رشد پیدا کند.

کسب درآمد چندین میلیارد دلاری علی‌رغم تحریم‌های آمریکا

در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ هواوی موفق شده حدودا ۸۷.۳ میلیارد دلار درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۲۴.۴ درصدی هستیم. چنین رشدی برای یک کمپانی که مشغول مبارزه با تحریم‌های گسترده آمریکا است، عملکرد تحسین‌برانگیزی محسوب می‌شود.

طبق روند فعلی این شرکت، درآمد دریافتی هواوی تا انتهای سال جاری از مرز ۱۰۰ میلیارد دلاری عبور می‌کند. عبور از این مرز برای این کمپانی اهمیت زیادی دارد زیرا بنیان‌گذار هواوی مدت‌ها قبل به‌صورت عمومی اعلام کرده بود که این شرکت در سال ۲۰۱۹ با وجود تحریم‌های آمریکا می‌تواند درآمد حدودا ۱۰۰ میلیارد دلاری کسب کند. به همین خاطر با عبور از این مرز، عملکرد هواوی بهتر از انتظارات مدیران ارشد آن خواهد بود.

چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

بخش اعظم این عملکرد قابل توجه به زیرساخت‌های مخابراتی هواوی برمی‌گردد. زیرساخت‌های ۴G و ۵G این شرکت علی‌رغم فشارهای گسترده آمریکا بر متحدان خود برای عدم استفاده از آن‌ها، در کشورهای مختلف محبوبیت زیادی دارند.

حدود نیمی از درآمد این شرکت به گجت‌های مصرفی، به‌خصوص گوشی‌های هوشمند، برمی‌گردد. این کمپانی در سال جاری تا حالا توانسته حدود ۱۸۵ میلیون گوشی را روانه‌ی بازار کند. هواوی آمار دقیقی در مورد فروش گوشی‌های خود در چند ماه گذشته اعلام نکرده ولی تخمین زده می‌شود در سه‌ماهه سوم، حدود ۶۶.۸ میلیون گوشی هواوی به دست کاربران رسیده است. با توجه به رشد ۲۹ درصد نسبت به سال گذشته، هواوی نه‌تنها توانسته بازار خود را حفظ کند، بلکه موفق شده به موقعیت سامسونگ نزدیک‌تر هم بشود. با توجه به این عملکرد، کاملا واضح است که اگر تحریم هواوی آغاز نمی­شد، می‌توانست در سال جاری موقعیت سامسونگ را به‌عنوان بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند تصاحب کند.

وطن‌پرستی چینی‌ها

هواوی به لطف بازار پر رونق کشور چین توانسته عملکرد قابل توجهی در دوران بعد از تحریم داشته باشد. کاربران چینی برای حمایت از این شرکت، بیش از پیش به خرید گوشی‌های هواوی روی آورده‌اند و نسبت به سال گذشته شاهد افزایش فروش ۶۶ درصدی هستیم. همین موضوع باعث شده هواوی در سه‌ماهه سوم بتواند ۴۲ درصد از بازار گوشی‌های چین را در اختیار بگیرد که یک رکورد محسوب می‌شود. برای مقایسه، که احتمالا تصادفی هم نیست، سهم بازار آیفون ۲ درصد کاهش یافته و طی ۵ سال گذشته ضعیف‌ترین آمار فروش را ثبت کرده است. از گوشی‌های سامسونگ تقریبا هیچ اثری در بازار چین دیده نمی‌شود و فقط کمتر از ۱ درصد از این بازار را در اختیار دارد.

اگرچه می‌توان موفقیت گوشی‌های هواوی در بازار چین را به خریدهای ناشی از حس وطن‌پرستی نسبت داد، اما این شرکت موفق شده حدود ۲۵ میلیون گوشی را در سه‌ماهه سوم در بازارهای مختلف به فروش برساند. در این کشورها که داشتن اپلیکیشن‌های گوگل اهمیت زیادی برای کاربران دارد، هواوی برخی مدل‌های قدیمی و برخی مدل‌های جدید که در حقیقت از سخت‌افزار مدل‌های قدیمی بهره می‌برند، روانه‌ی بازار کرده است. هواوی فعلا با عرضه گوشی‌های جدید مبتنی بر سخت‌افزار گوشی‌هایی که قبلا عرضه شده، توانسته محدودیت‌های گوگل را دور بزند.

علاوه بر این، این شرکت علاوه بر گوشی‌های هوشمند، محصولاتی مانند فری بادز ۳ و ساعت هوشمند GT Watch 2 را معرفی کرده و با این کار توانسته توجه برخی از کاربران را جلب کند.

مزیت خودکفایی



برای فروش این حجم از محصولات، هواوی باید در ابتدا آن‌ها را تولید کند. سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری هواوی بر بخش تولید تراشه‌ها، در چنین دورانی برای این شرکت فواید زیادی داشته زیرا دیگر نیازی به بهره‌گیری از تراشه‌ها و مودم‌های آمریکایی کوالکام ندارد. علاوه بر این، ادامه همکاری شرکت طراحی تراشه Arm با هواوی خبر بسیار خوبی برای این شرکت به حساب می‌آید و در ضمن هواوی با خیال راحت می‌تواند از نسخه نهم معماری Arm برای تراشه‌های ۲۰۲۰ و سال‌های بعد از آن استفاده کند.

ابرهای تاریک

بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز تحریم، هواوی توانسته بسیار بهتر از بیشتر پیش‌بینی‌ها عمل کند. به لطف بهره‌گیری از تکنولوژی‌های انحصاری در حوزه‌های مختلف، حضور گسترده در بازار جهانی و جایگاه محکم در چین، هواوی موفق شده از شرایطی جان سالم به در ببرد که بیشتر شرکت‌ها در چنین شرایطی نابود می‌شدند. اما در نهایت هواوی برای همیشه نمی‌تواند چنین رویکردهایی را اتخاذ کند.

آیا دولت آمریکا به هواوی اجازه می‌دهد برای محصولات فعلی خود همچنان به‌روزرسانی ارائه کند؟ آیا هواوی با وجود این تحریم‌های گسترده می‌تواند در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن داشته باشد؟ آیا این تبلیغات منفی مربوط به تحریم هواوی باعث می‌شود مشتریان برای همیشه از هواوی فاصله بگیرند؟ برای تمام این سوال‌ها و چندین سوال دیگر هنوز جواب مشخصی وجود ندارد.

در تاریخ ۱۹ نوامبر (۶ روز دیگر)، معافیت موقت ۹۰ روزه هواوی برای همکاری با برخی از شرکت‌های آمریکایی به پایان می‌رسد. در ماه سپتامبر، مقامات دولت آمریکا اعلام کردند که تمدید این معافیت موقت بعید به نظر می‌رسد. اگر هواوی این مجوز را دریافت نکند، نمی‌تواند برای گوشی‌های اندرویدی فعلی خود به‌روزرسانی نرم‌افزاری ارائه کند. در همان روز، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا با برگزاری یک جلسه قرار است در مورد ممنوعیت هرگونه همکاری اپراتورهای مخابراتی آمریکا با هواوی و حذف تجهیزات نصب شده رأی‌گیری کنند.

علاوه بر این باید به وضعیت گوشی‌های پرچم‌دار میت ۳۰ اشاره کنیم. این کمپانی هنوز این گوشی‌ها را در اروپا و بازارهای خارج از چین عرضه نکرده است. بدون داشتن اپلیکیشن‌های گوگل، هواوی برای فروش آن‌ها با مشکلات زیادی روبرو می‌شود. اما هواوی برای همیشه نمی‌تواند عرضه آن‌ها را به تعویق بیندازد مگر اینکه بخواهد از رقابت با دیگر گوشی‌های پرچم‌دار دست بکشد.

روزنه‌ی امید برای هواوی

در نهایت، به نظر می‌رسد همچنان روزنه‌ی امید برای هواوی وجود دارد. در تاریخ ۴ نوامبر، وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد برخی شرکت‌های آمریکایی در زمینه‌ی تکنولوژی‌هایی که مشکلی برای امنیت ملی آمریکا به وجود نمی‌آورند، به‌زودی می‌توانند همکاری خود را با هواوی آغاز کنند. او خاطرنشان کرده برای دریافت این مجوز، حدود ۲۶۰ درخواست ارائه شده است. گفته می‌شود گوگل هم در بین این شرکت‌ها قرار دارد ولی در نهایت این دولت آمریکا است که باید تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل از لحاظ امنیتی حساس هستند یا نه.

علاوه بر این، می‌توانیم به مذاکرات بین چین و آمریکا اشاره کنیم که ظاهرا فاز اول آن به‌زودی نهایی می‌شود و در نتیجه از شدت برخی از تعرفه‌ها و کشمکش‌های تجاری کاسته خواهد شد. به نظر می‌رسد موفقیت یا شکست هواوی به نتیجه این مذاکرات بستگی دارد.

هواوی یک شرکت شکست‌ناپذیر نیست ولی آن‌قدر قدرت دارد که توانسته در برابر چنین تحریم‌های گسترده‌ای جان سالم به در ببرد؛ سوالی که در نهایت مطرح می‌شود این است که این مقاومت تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟

