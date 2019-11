آیفون ۱۲ با تغییرات کلی در طراحی رونمایی خواهد شد

اپل در طول سال‌های گذشته ثابت کرده است که اگر سخن از تغییر زبان طراحی در میان باشد، هیچ‌ عجله‌ای برای این کار نخواهد داشت. ظاهرا این شرکت با حساب و کتاب خاص خودش، ظاهر و حس کاربری آیفون‌هایش را تغییر می‌دهد و کاری به روند رایج بازار ندارد. اما این اقدام گاهی باعث برانگیختن انتقاد کاربران نیز می‌شود و بسیاری معتقدند که اپل در این زمینه بیش از حد محتاط است.

شاید همین فاصله طولانی است که موجب می‌شود پس از تغییر ظاهر هر چند نسل از محصولات اپل، همه احساس کنیم تحول بسیار بزرگی اتفاق افتاده است. اما علاوه بر این که ما به تغییرات تدریجی این شرکت عادت کرده‌ایم، عامل دیگر که در کند شدن روند تغییرات ظاهری محصولات اپل تاثیر دارد، پشت سر گذاشتن سال‌ها تحقیق و بررسی است.

برای نمونه، آیفون را در نظر بگیرید. آخرین تغییر عمده در این خانواده به آیفون X مربوط می‌شود که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد. پیش از این گوشی، تمامی مدل‌های آیفون از همان طراحی آیفون ۶ معرفی شده در سال ۲۰۱۴ استفاده می‌کردند. اما اگر کمی بیشتر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که در طول ۵ سال گذشته، اپل در طراحی آیفون‌ها از بعضی المان‌های یکسان استفاده کرده است. لبه‌ها و فریم گرد اطراف دستگاه و شیشه ۲.۵D از جمله این موارد هستند.

اما می‌توان امیدوار بود که با معرفی آیفون‌های ۲۰۲۰، شاهد تغییرات عمده‌ای در زبان طراحی گوشی‌های هوشمند اپل باشیم. انتظار می‌رود این نسل از طراحی کلاسیک آیفون‌های دهه گذشته، که اولین بار با آیفون ۴ معرفی شد، نیز الهام بگیرد.

تغییرات کلی‌تر نسبت به زبان طراحی آیفون X

طراحی لبه‌های گرد و نرم گوشی‌های اپل که از نسل‌های اولیه در این خانواده حضور داشتند، مزایای خاص خود را دارند. به لطف این طراحی، آیفون‌ها به راحتی در هر دستی (فارغ از اندازه) جای می‌گیرند و استفاده طولانی مدت از آن‌ها موجب خستگی و القای حسی ناخوشایند نمی‌شود. این طراحی تا کنون موفق عمل کرده است و کاربران نیز به آن عادت کرده‌اند. در حقیقت، اکثر گوشی‌های امروزی از لبه‌های گرد در ظاهر خود بهره گرفته‌اند.

اما با توجه به شایعات و خبرهای اخیر و با توجه به رندرهایی که به تازگی منتشر شده‌اند، اپل در طراحی آیفون ۱۲، استفاده از این لبه‌های گرد را کنار می‌گذارد و حالتی صاف‌تر به لبه‌ها می‌دهد که ظاهری جعبه‌ای به گوشی می‌بخشد؛ مشابه آنچه پیش‌تر در آیفون‌های ۴ و ۵ و سری S آن‌ها و همچنین آیفون SE دیده بودیم.

البته این تجربه جدیدی نیست و اپل قبلا در تولید آیپد پروهای اخیر خود از این طراحی بهره گرفته است. حتی مک‌بوک نیز به سمت این طراحی متمایل شده است؛ پس می‌توان انتظار داشت که آیفون نیز به این ظاهر جدید مزین شود.

اگرچه هنوز برای بحث درباره آیفون‌های ۲۰۲۰ زود است، اما شایعات به این موضوع اشاره دارند که پس از آیپد پرو و مک‌بوک، اکنون نوبت آیفون است تا از ظاهر جدید و جعبه‌ای شکل با لبه‌های صاف‌تر بهره‌مند شود.

آیا آیفون ۱۲ به بریدگی بالای نمایشگر (ناچ) پایان می‌دهد؟

گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این است که اپل در حال کار روی نمونه‌‌های آزمایشی آیفونی است که هیچ‌گونه بریدگی در نمایشگر خود ندارد، اما حاشیه‌های آن کمی ضخیم‌تر شده است. گفته می‌شود اپل برای تحقق این طرح، قصد دارد سیستم دوربین TrueDepth ویژه Face ID، بلندگوی تماس‌ها و دوربین سلفی را نسبت به نمونه‌های فعلی کوچکتر کند تا در حاشیه بالای صفحه جای گیرد. اگرچه این طرح باعث افزایش ضخامت حاشیه‌های اطراف نمایشگر خواهد شد، اما حداقل نسبت به بریدگی فعلی، ظاهری زیباتر خواهد داشت.

موضوع دیگری که شایعات بسیار به آن پرداخته‌اند، حفظ بریدگی بالای نمایشگر در آیفون ۱۲ است، اما این بار با ابعادی کوچک‌تر نسبت به قبل.

حدس و گمان را که کنار بگذاریم، در فرهنگ داخلی اپل، مفهومی رواج یافته که با عبارت «چرخه تازه‌سازی ۳ ساله» از آن یاد می‌کنند؛ به‌ این صورت که اگر برای هر یک از محصولات تغییر بزرگی اتفاق افتاد و از تحول جدیدی رونمایی شد، حداقل تا سه نسل بعد از آن استفاده خواهد شد تا در نهایت با یک نمونه جدید جایگزین شود. همین الگو باعث شده تا بسیاری باور داشته باشند که پس از گذشت سه نسل از معرفی طراحی آیفون X که در خانواده آیفون XS و آیفون ۱۱ نیز به کار گرفته شد؛ آیفون ۱۲ باید با طراحی و ظاهر جدیدی راهی بازار شود.

آیفون ۱۲ اولین گوشی اپل با دوربین چهارگانه

اپل در چند سال گذشته ثابت کرده است که اشتیاق زیادی برای استفاده از واقعیت افزوده در محصولاتش دارد و برای تحقق این خواسته خود، تلاش‌هایی هم داشته، مانند انتشار ARKit به عنوان پلتفرمی برای واقعیت افزوده مبتنی بر گوشی‌های موبایل، توسعه عینک هوشمند مبتنی بر واقعیت افزوده و آخرین آن‌ها که ظاهرا تجهیز آیفون ۱۲ به این فناوری است.

مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر با سابقه مسائل مرتبط با اپل، در یکی از گزارش‌های اخیر خود، مدعی شده است که آیفون ۱۲ به دوربین مدت پرواز (ToF) مجهز خواهد شد. به‌طور خلاصه، دوربین ToF می‌تواند دقیق‌تر از دوربین‌های معمولی به تشخیص عمق بپردازد و در نتیجه می‌توان از آن به عنوان یک ابزار مفید برای کاربردهای مختلف فناوری واقعیت افزوده در گوشی‌های هوشمند استفاده کرد. این نوع دوربین برای تشخیص دقیق‌تر محیط اطراف، از اشعه فرو سرخ کمک می‌گیرد. سنسور فرو سرخی که همراه این دوربین است، با تاباندن موج به سوژه مورد نظر و سپس دریافت انعکاس آن، اطلاعات مورد نیاز از محیط را جمع‌آوری می‌کند. سپس، گوشی پردازش‌های لازم را انجام خواهد داد تا در نهایت یک نقشه دقیق‌تر از عمق صحنه مورد نظر به‌دست آید؛ چیزی که دوربین‌های معمولی در تشخیص آن ناتوان هستند.

اگر اپل در آیفون ۱۲ از دوربین ToF استفاده کند، ممکن است همان‌گونه که در تصویر بالا دیده می‌شود، در کنار سه برآمدگی دایره‌ای شکلی که در ماژول دوربین آیفون ۱۱ دیده بودیم، یک دایره دیگر نیز به ترکیب دوربین اصلی اضافه شود. البته با توجه به ماهیت این دوربین، ممکن است دایره مربوط به سنسور ToF کوچکتر باشد. در هر صورت، با توجه به رندرهای منتشر شده، فعلا دوربین چهارگانه (ماژول دوربین آیفون ۱۱ به اضافه یک سنسور ToF) پرطرفدارترین پیش‌بینی برای بخش دوربین آیفون ۱۲ است.

