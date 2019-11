اپل بالاخره مک بوک پرو ۱۶ اینچی را با کیبرد بهتر معرفی کرد

شرکت اپل امروز بالاخره نسل جدید کامپیوترهای قابل حمل مک بوک پرو را معرفی کرد. مدت‌ها بود که شایعات مختلفی درباره مک بوک پرو ۱۶ اینچی شنیده می‌شد تا اینکه امروز و در سکوت خبری، معرفی این محصول در وب‌سایت اپل اتفاق افتاد. قیمت پایه این محصول ۲۳۹۹ دلار است که دقیقا هم‌قیمت با مدل پایه مک بوک پرو ۱۵ اینچی است که این لپ‌تاپ جایگزین آن می‌شود. این لپ‌تاپ پردازنده‌های جدید دارد، بلندگوهای آن بسیار بهتر شده و طبیعتا نمایشگر بزرگ‌تری هم دارد. اما مهم‌ترین سوالی که احتمالا برای شما وجود دارد این است که آیا کیبرد آن بهتر شده؟

باید بگوییم بله؛ کیبرد مک بوک پرو ۱۶ حالا بسیار بهتر از مک‌بوک‌هایی است که از سال ۲۰۱۶ به این طرف دیده‌ایم.

البته نویسنده ورج می‌گوید با این قطعیت هم نباید بهتر بودن کیبرد را تایید کرد زیرا او تنها یک نصف روز با این لپ‌تاپ کار کرده است. اما بعید به نظر می‌رسد که نظر او در رابطه با بهتر بودن این کبرد تغییری کند. اپل بالاخره دکمه‌های پروانه‌ای یا همان Butterfly Mechanism را کنار گذاشته و دوباره سراغ مکانیزم قبلی و دوست‌داشتنی Scissor Mechanism رفته است. به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، این کیبرد جدید حسی شبیه به کیبرد مک بوک پرو سال‌های ۲۰۱۵ و قبل‌تر دارد با این تفاوت که مسافت طی شده برای هر کلید، کمتر شده و به تقریبا یک میلی‌متر رسیده است. همچنین اپل آنقدر به این کیبرد‌های جدید (یا شاید قدیمی!) اعتماد دارد که دیگر این مک بوک پرو در لیست برنامه تعویض کیبرد قرار ندارد در صورتی که تمام مک‌بوک‌پروهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ در آن لیست هستند.

سراغ دیگر بخش‌های این لپ‌تاپ هم خواهیم رفت اما از آن‌جایی که واقعا این تغییر مکانیزم کیبرد مهم است که بگذارید ابتدا نگاهی بیشتر داشته باشیم به کلیدهای مک بوک پرو ۱۶ اینچی.

کیبرد

هر کلید تقریبا یک میلی‌متر مسافت را در هر بار فشردن طی می‌کنند و کل مجموعه، خیلی ساکت‌تر از گذشته است. صدای این کیبرد خیلی آرام‌تر و کمتر از کیبرد مک بوک پرو سال ۲۰۱۵ است. به طور کل نویسنده سایت ورج، کیبرد جدید را نسبت به تمام کیبردهای قبلی اپل ترجیح می‌دهد. همچنین نور پس‌زمینه کیبرد نیز مثل مدل‌های قدیمی ۲۰۱۵ از کناره‌های دکمه بیرون نمی‌زند و فقط خود حروف کیبرد را روشن می‌کنند.

کل مجموعه کیبرد نسبت به کیبرد سال ۲۰۱۵ پایداری بیشتری دارد. اپل هم همچنین تایید کرده که با کمی کوچک‌تر کردن خود دکمه‌ها، برای پایدار و استوار بودن این کیبرد تلاش کرده است. همچنین این کوچک شدن دکمه‌ها یعنی حالا فاصله بیشتری بین هر دکمه وجود دارد و اگر یکی از این دکمه‌ها خراب شده یا بشکند، دیگر لازم نیست کل مجموعه کیبرد تعویض شود و تنها می‌توان خود دکمه را تعویض کرد.

جدا از این موارد، حالا دکمه ESC یا همان اسکیپ به مک بوک پرو بازگشته است! از سال ۲۰۱۶ تا به حال، دکمه ESC در درون تاچ بار قرار گرفته بود و این موضوع باعث شده بود بسیاری به این سری از لپ‌تاپ‌های اپل انتقاد داشته باشند. حالا اما این دکمه به صورت فیزیکی بازگشته است و دیگر در درون تاچ‌بار حضور ندارد. این موضوع یعنی تاچ‌بار هم کمی کوچک‌تر شده. همچنین دکمه پاور که شامل سنسور اثرانگشت Touch ID هم می‌شود، از تاچ‌بار فاصله گرفته تا در مجموع شاهد تاچ‌بار کوچک‌تری نسبت به نسل‌های قبلی باشیم.

دکمه‌های جهت یا همان Arrow Keys هم در این کیبرد جدید دوباره شکل T مانند دارند و از این نظر شبیه به کیبرد سال ۲۰۱۵ این سری از لپ‌تاپ‌ها است.

متاسفانه اما اپل هنوز هیچ حرفی در رابطه با اینکه چه زمانی باقی لپ‌تاپ‌های این شرکت هم به این کیبرد‌های جدید مجهز می‌شوند، اعلام نکرده است. امیدواریم در یک سال پیش رو، کم کم تمام لپ‌تاپ‌های اپل شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شوند و کیبرد آن‌ها نیز به مکانیزم جدید مجهز شود. اپل می‌گوید برای ساخت این کیبرد از کیبردهای بلوتوث خودش یعنی Magic Keyboard الهام گرفته که در کنار iMac Pro به فروش می‌رود. در همین راستا هم کیبرد جدید مک بوک پرو را Magic نام‌گذاری کرده تا بار دیگر از این کارهای اپلی کرده باشد!

مشخصات فنی مک بوک پرو ۱۶ اینچی

قبل از هر توضیحی بهتر است نگاهی به مشخصات فنی این لپ‌تاپ‌ها داشته باشیم:

نسخه ۲۳۹۹ دلاری مک بوک پرو ۱۶ اینچی نسخه ۲۷۹۹ دلاری مک بوک پرو ۱۶ اینچی پردازنده ۶ هسته‌ای سل نهم اینتل Core i7 با سرعت ۲.۶ گیگاهرتز (همراه با توربو بوست تا ۴.۵ گیگاهرتز)

۱۶ گیگابایت حافظه رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی DDR4

گرافیک AMD Radeon Pro 5300M با ۴ گیگابایت رم GDDR6

512 گیگابایت حافظه SSD از نوع PCIe پردازنده ۸ هسته‌ای نسل نهم اینتل Core i9 با سرعت ۲.۳ گیگاهرتز (همراه با توربو بوست تا ۴.۸ گیگاهرتز)

۱۶ گیگابایت حافظه رم ۲۶۶۶ مگاهرتزی DDR4

گرافیک AMD Radeon Pro 5500M با ۴ گیگابایت رم GDDR6

یک ترابایت حافظه SSD از نوع PCIe

جدا از مشخصات فنی که در بالا گفتیم، مشخصات فنی زیر بین هر دو مدل مشترک خواهد بود:

نمایشگر ۱۶ اینچی رتینا با رزولوشن ۳۰۷۲ در ۱۹۲۰ پیکسل، تراکم پیکسلی ۲۲۶ پیکسل در هر اینچ، ۵۰۰ نیتس روشنایی، پشتیبانی از رنگ‌های P3 و تکنولوژی True Rone

ابعاد معادل ۱.۶۲ × ۳۵.۷۹ × ۲۴.۵۹ سانتی‌متر و وزن دو کیلو گرم

باتری ۱۰۰ وات-ساعت که می‌تواند ۱۱ ساعت شارژ دهی داشته باشد

شارژر USB-C با سرعت ۹۶ وات

بلندگوهای استریم با پشتیبانی از Dolby Atmos-6

چینش سه تایی میکروفون‌ها با «کیفیت استودیویی»!

گرافیک اینتل UHD 630

4 پورت تاندربولت ۳ و یک پورت ۳.۵ میلی‌متری صدا

کیبرد Magic Keyboard با نور پس‌زمینه همراه با Touch Bar و Touch ID

ترک‌پد فورس تاچ

وای‌فای ۸۰۲.۱۱ac

بلوتوث ۵.۰

همچنین جدا از موارد گفته شده، این لپ‌تاپ‌ها می‌توانند در این بخش‌ها شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شوند:

تا ۶۴ گیگابایت حافظه رم

تا هشت ترابایت حافظه SSD

گرافیک AMD Radeon Pro 5500M با هشت گیگابایت رم GDDR6

یک مشکلی که مک بوک پرو ۱۵ اینچی داشت این بود که خنک‌سازی پردازنده در شاسی این لپ‌تاپ به خوبی صورت نمی‌گرفت. این موضوع تا جایی پیش رفت که اپل سعی کرد با یک بروزرسانی نرم‌افزاری این مشکل را حل کند اما همچنان این واقعیت قابل لمس بود که شاسی این لپ‌تاپ نمی‌توانست پردازنده را به اندازه کافی خنک کند.

هنوز نمی‌توانیم بگوییم که ایا اپل این مشکل را حل کرده یا نه اما به نظر می‌رسد برای آن تلاش کرده است. مک بوک پرو ۱۶ اینچی نسبت به مدل‌های ۱۵ اینچی، ۰.۷ میلی‌متر ضخیم‌تر است اما مهم‌تر از آن، اپل می‌گوید کل سیستم خنک سازی را در این لپ‌تاپ باز طراحی کرده است. هیت سینک که روی CPU قرار می‌گیرد، ۳۵ درصد نسبت به قبل بزرگ‌تر شده و فن‌های داخل لپ‌تاپ هم ۲۸ درصد هوای بیشتری را می‌توانند به داخل شاسی این لپ‌تاپ وارد کنند. خود لاجیک‌برد و حتی بلندگوها نیز کمی تغییر کرده‌اند تا اپل مطمئن شود که ورود و خروج هوا به خوبی صورت می‌گیرد.

اپل دو مدل پایه برای این لپ‌تاپ در نظر گرفته که هر دو به پردازنده‌های نسل نهم اینتل مجهز هستند. مدل پایه اول، پردازنده ۶ هسته‌ای Core i7 دارد و مدل پایه دوم، پردازنده ۸ هسته‌ای Core i9. اما پردازنده‌ها ستاره اصلی این نمایش نیستند و توجهات بیش از همه به رم و حافظه داخلی جلب شده است. رم هر دو مدل پایه ۱۶ گیگابایتی خواهد بود که از DDR4 است و فرکانس ۲۶۶۶ مگاهرتزی دارد. حافظه‌های پایه نیز شامل ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت SSD می‌شود که نسبت به نسل قبلی، در هر دو مدل پایه شاهد دو برابر شدن حافظه هستیم. اگر این لپ‌تاپ‌ها را بخواهید از سایت اپل بخرید و شخصی سازی کنید، می‌توانید تا ۶۴ گیگابایت حافظه رم و ۸ ترابایت حافظه SSD انتخاب کنید که فوق العاده است. البته چنین لپ‌تاپی می‌تواند تا ۶۰۹۹ دلار قیمت داشته باشد!

یک مورد مهم دیگر در این لپ‌تاپ، باتری است. اپل می‌گوید با توجه به قوانین FAA که می‌گوید حداکثر ظرفیت باتری یک محصول قابل حمل در داخل هواپیما باید ۱۰۰ وات ساعت برای باتری‌های لیتیوم یونی باشد، دقیقا چنین باتری را در مک بوک پرو ۱۶ اینچی قرار داده است. این یعنی باتری این لپ‌تاپ، بزرگ‌ترین باتری است که با خود می‌توانید به داخل کابین هواپیما ببرید. همچنین از آن‌جایی که این باتری باید نمایشگر بزرگ‌تر و پردازنده پرمصرف‌تری را نیرو ببخشد، اضافه شدن حجم آن سوخت نشده و در اصل یک ساعت به شارژ دهی این لپ‌تاپ هم اضافه شده است.

بلندگو و میکروفون‌های بهتر در مک بوک پرو ۱۶ اینچی

اپل از یک سیستم ۶ بلندگوئه در این لپ‌تاپ استفاده کرده که به سادگی می‌توانیم بگوییم شیرین‌ترین سورپرایزی است که در این لپ‌تاپ شاهد هستیم. در سمت چپ و راست این لپ‌تاپ اپل دو Force Cancelling Woofers قرار داده که به عبارت ساده‌تر باعث می‌شود تا ویبره ایجاد شده از بلندگوها را خنثی کنند. نتیجه این خنثی شدن هم دریافت بیس بیشتر در خروجی، اعواج کمتر در صدا و عدم ایجاد لرزش در دکمه‌های کیبرد است.

این حرف‌های تکنیکال را که کنار بگذاریم، ورج می‌گوید که کیفیت صدای خروجی این بلندگوها واقعی عالی است. میزان تفکیک در صدای استریو به خوبی حس می‌شود و میزان بیس هم بیشتر از هر لپ‌تاپ دیگری است.

اما یک ویژگی جدید که انتظار آن را نداشتیم، بهبود میکروفون‌ها است. اپل می‌گوید از یک چینش سه تایی میکروفون در این لپ‌تاپ استفاده کرده که می‌تواند به خوبی میکروفون‌های جانبی USB برای ضبط پادکست، صدای کاربر را ضبط کند. در چند تستی که انجام شده، کیفیت صدای ضبط شده توسط این میکروفون‌ها واقعا بهتر از لپ‌تاپ‌های دیگر عنوان شده اما بعید می‌دانیم کیفیت آن به پای یک میکروفون جانبی خوب برسد.

دوربین بالای نمایشگر اما هنوز راه زیادی تا بهبود دارد. هنوز هم یک سنسور و دوربین کوچک در آن‌جا قرار گرفته که می‌تواند با رزولوشن ۷۲۰P فیلم‌برداری کند و کیفیت آن اصلا مطابق استانداردهای سال ۲۰۱۹ نیست. البته بیشتر کاربران هم از آن برای ویدیو کال استفاده می‌کنند و این دوربین ضعیف، پاسخگوی نیاز آن‌ها خواهد بود اما بالاخره چه زمانی شاهد یک دوربین خوب در لپ‌تاپ‌های اپل خواهیم بود؟

نمایشگر مک بوک پرو ۱۶ اینچی

این لپ‌تاپ اصلا به واسطه نمایشگر ۱۶ اینچی خودش است که تمام خبرها را فرا گرفته. مثل همیشه، این نمایشگر هم یک صفحه نمایش فوق العاده از طرف اپل است که می‌تواند رنگ‌هایی بسیار دقیق را نمایش دهد و برای کاربران حرفه‌ای، عالی است.

رزولوشن آن ۳۰۷۲ در ۱۹۲۰ پیکسل است و از رنگ‌های P3 Wide Color Gamut هم پشتیبانی کامل دارد. پشتیبانی از Ture Tone نیز به این نمایشگر اضافه شده است. همچنین این صفحه نمایش می‌تواند تا ۵۰۰ نیتز روشنایی داشته باشد اما متاسفانه، از HDR پشتیبانی نمی‌کند. این مورد آخر کمی ناامید کننده است اما همچنان دلیل نمی‌شود بتوانیم به صفحه نمایش مک بوک پرو ۱۶ اینچی، ایرادی وارد کنیم.

همچنین باید اشاره کنیم که اپل این نمایشگر ۱۶ اینچی را در بدنه مک بوک پرو ۱۵ اینچی قرار داده و این کار را با باریک‌کردن حاشیه‌های نمایشگر انجام داده است. حاشیه‌های کناری نمایشگر بیشترین کاهش را داشته‌اند و حاشیه بالا و پایین، کمترین میزان کاهش. البته یک نکته را هم باید مشخص کنیم؛ وقتی می‌گوییم این لپ‌تاپ نمایشگر ۱۶ اینچی را در بدنه مک بوک پرو ۱۵ اینچی قرار داده، منظور ما مدل ۲۰۱۵ از این لپ‌تاپ است. مک بوک پرو ۱۶ اینچی ابعادی تقریبا یکسان با مدل ۲۰۱۵ دارد ولی از مدل‌های ۲۰۱۶ به بعد کمی بزرگ‌تر است.

جمع بندی

واقعیت این است که اگر بخواهیم این لپ‌تاپ جدید را مقایسه کنیم، باید آن را با مک بوک پرو ۲۰۱۵ مقایسه کنیم زیرا آن، آخرین مک بوک پرویی بود که کاربران واقعا دوستش داشتند. آن لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۵ محصولی بود که قدرتمند بود، کیبردی عالی داشت، نمایشگر خیلی خوب داشت و از همه مهم‌تر، پورت‌های مختلف که در اطراف بدنه آن جای گرفته بودند. مک بوک پرو ۲۰۱۵ لپ‌تاپی است که اپل باید محصول جدید را به سطح آن و فراتر برساند.

متاسفانه اگر بخواهید از روی پورت‌ها قضاوت کنید، مدل ۲۰۱۵ هنوز منطقی‌تر است. در این لپ‌تاپ جدید هم چهار پورت تاندربولت ۳ در کنار یک پورت هدفون (خدا رو شکر که این یکی هنوز حذف نشده!) دیده می‌شود. می‌دانیم که خواسته زیادی است تا از اپل بخواهیم دوباره پورت‌هایی مثل HDMI یا حتی USB-A را به این محصول اضافه کند اما نبود درگاه SD Card را نمی‌توانیم ببخشیم.

در نهایت اما فقدان جایگاه SD Card هم احتمالا مسئله مهمی نخواهد بود همانطور که در این چند سال چنین مشکلی وجود نداشته است. چیزی که حالا مهم است، این است که اپل بالاخره به حرف کاربران گوش داده و یک مک بوک پرو با کیبردی بدون نقص معرفی کرده است. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

