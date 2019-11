نسل جدید موتورولا RAZR با نمایشگر تاشو رسما معرفی شد

۱۵ سال بعد از نسل اول موتورولا RAZR حالا شاهد احیای این گوشی محبوب هستیم که این بار از نمایشگر تاشو بهره می‌برد. این گوشی که ساعاتی قبل از آن رونمایی شد، در مقایسه با گلکسی فولد سامسونگ و هواوی میت ایکس رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده است؛ این دو گوشی در حالت بسته یک گوشی معمولی هستند که بعد از باز شدن به یک نوع تبلت تبدیل می‌شوند.

رویکرد شرکت‌هایی مانند سامسونگ برای افرادی که به‌دنبال نمایشگرهای بزرگ هستند، رویکرد جذابی محسوب می‌شود اما در هر صورت موتورولا مسیر دیگری را پیش گرفته است. در حالت باز شده، با یک نمایشگر ۶.۲ اینچی pOLED با نسبت تصویر ۲۱:۹ و رزولوشن ۲۱۴۲ در ۸۷۶ روبرو هستیم که موتورولا از آن به‌عنوان Flex View یاد می‌کند. سپس این گوشی به‌صورت عمودی از بخش میانی تا می‌شود و با این کار، RAZR 2019 به گجت بسیار کوچک‌تری تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این گوشی، لولای میانی آن است که مهندسین موتورولا از طریق همکاری نزدیک با مهندسین لنوو (مالک موتورولا) موفق به ساخت آن شده‌اند. بعد از سروصدای زیادی که در مورد مشکلات گلکسی فولد ایجاد شده، دیگر تمام شرکت‌ها به اهمیت زیاد لولای گوشی‌های تاشو پی برده‌اند.

برخلاف گلکسی فولد که در حالت بسته دو نمایشگر مذکور به‌طور کامل روی هم قرار نمی‌گیرند، موتورولا RAZR ولی این مشکل را حل کرده است. بسیاری از کاربران RAZR V3 علاقه خاصی به صدای بسته شدن گوشی خود داشتند و آن احساس و صدای موردنظر هم در این گوشی تاشو تکرار شده است.

نمایشگر بیرونی

در زمان بسته بودن، یک نمایشگر کوچک در بخش بیرونی فعال می‌شود. در این نمایشگر اطلاعاتی مانند زمان، باتری و وضعیت سیگنال و همچنین نوتفیکیشن‌ها نمایش داده می‌شود. این یک پنل اولد ۲.۷ اینچی با رزولوشن ۶۰۰ در ۸۰۰ است. با این نمایشگر می‌توانید نگاهی به نوتیفیکیشن‌های دریافتی بیندازید و مثلا آن‌ها را رد یا باز کنید. همچنین از طریق همین نمایشگر امکان پاسخ دادن به پیام‌ها و ایمیل‌ها وجود دارد که البته با توجه به اندازه کوچک آن چنین کاری چندان ساده نخواهد بود.

در بخش داخلی گوشی در قسمت فوقانی نمایشگر تاشو، یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی فاقد فلش انجام وظیفه می‌کند. از آنجایی دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی به همراه فلش LED دوگانه در پایین نمایشگر بیرونی قرار گرفته، در حالت بسته بودن گوشی می‌توانید از این دوربین به‌عنوان دوربین سلفی استفاده کنید.

مشخصات اصلی نسل جدید موتورولا RAZR

به غیر از نمایشگر تاشو، موتورولا از لحاظ دیگر مشخصه‌ها یک گوشی بسیار معمولی محسوب می‌شود. قلب تپنده این گوشی تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۱۰ است که در کنار آن ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده. موتورولا RAZR 2019 مبتنی بر اندروید پای است و این شرکت اعلام کرده برای سیستم‌عامل آن اپلیکیشن‌های غیرضروری تعبیه نشده است.





در این میان، مشخصه‌ای که احتمالا بیشترین اعتراض را ایجاد می‌کند، باتری آن است که فقط از ظرفیت ۲۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این گوشی از شارژ بی‌سیم پشتیبانی نمی‌کند و سرعت شارژ سریع آن هم ۱۵ وات است. در هر صورت باید ببینیم چنین باتری کوچکی تا چند ساعت می‌تواند انرژی موردنظر این گوشی را تامین کند.

از دیگر مشخصه‌های آن می‌توانیم به وجود حسگر اثر انگشت و فقدان جک هدفون اشاره کنیم و در جعبه آن یک هدفون USB-C و رابط مربوط برای هدفون‌های معمولی قرار دارد.

تاریخ عرضه و قیمت









در آمریکا، این گوشی به‌صورت انحصاری توسط اپراتور مخابراتی Verizon عرضه می‌شود و کاربران برای پیش‌خرید باید تا ۲۶ دسامبر صبر کنند و از ژانویه ۲۰۲۰ روانه‌ی فروشگاه‌های این کشور می‌شود. قیمت این گوشی در آمریکا ۱۵۰۰ دلار است که البته کاربران می‌توانند طی دو سال با پرداخت مبلغ ماهانه ۶۲.۴۹ دلار این گوشی را خریداری کنند.

طبق اعلام موتورولا، این گوشی از اوایل ۲۰۲۰ در کانادا هم عرضه می‌شود و طی سال آینده کاربران ساکن برخی از کشورهای اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و استرالیا هم می‌توانند این گوشی را خریداری کنند ولی در مورد تاریخ دقیق عرضه و قیمت آن در این بازارها اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

