در هفته‌های گذشته به تلاش‌های اپل برای تولید عینک هوشمند مبتنی بر واقعیت افزوده اشاره کردیم. این گجت قرار است مورد انتظارترین محصول واقعیت افزوده این شرکت باشد که در سال ۲۰۲۲ رونمایی خواهد شد، اما اولین در نوع خود نیست. طبق ادعای The Information و به نقل از منابعی که در یکی از جلسات داخلی اپل حضور داشتند، این کمپانی در سال ۲۰۲۲ از یک هدست واقعیت افزوده رونمایی می‌کند و یک سال پس از آن نوبت به عینک هوشمند اپل خواهد رسید.

پیش از این، در شایعات از عینک هوشمند اپل با نام اپل گلسِز (Apple Glasses) یاد می‌شد و زمان معرفی آن نیز سال ۲۰۲۰ عنوان شده بود، اما گزارش‌های جدید از زمانی بسیار دورتر خبر می‌دهند.

در حال حاضر، اطلاعاتی که از این محصول داریم چندان زیاد نیست و همان اندک اطلاعات هم مبتنی بر شایعات و پیش‌بینی‌هاست. از جمله ویژگی‌های اعلام شده برای عینک هوشمند اپل که در گزارش بلومبرگ ذکر شده است، می‌توان به پشتیبانی از بازی‌ها، ویدیوها، جلسات مجازی و امثال آن اشاره کرد. قابلیت‌های واقعیت افزوده عینک هوشمند اپل به سنسور سه‌بعدی جدیدی متکی است که از چندین سال قبل توسط این شرکت در حال توسعه بوده و ظاهرا بسیار پیشرفته‌تر از آن چیزی است که در سیستم تشخیص چهره Face ID دیده‌ایم. همچنین، گفته می‌شود اپل مشغول کار روی لنزی است که هنگام قرار گرفتن عینک روی صورت کاربر، تیره‌ می‌شوند. دلیل این امر، آگاهی به اطرافیان عنوان شده است، تا متوجه شوند که کاربر مشغول کار با عینک است و به آن‌ها توجه ندارد.

حدود هزار مهندس مشغول توسعه اولین محصولات واقعیت افزوده و واقیت مجازی اپل هستند. تیم کوک، مدیر عامل این شرکت، در سال‌های گذشته تمایل زیادی به واقعیت افزوده نشان داده است. همچنین، در گزارش بلومبرگ به این موضوع نیز اشاره شده است که اپل از سال ۲۰۲۱، جذب توسعه دهندگان برای پلتفرم واقعیت افزوده خود را آغاز خواهد کرد که قطعا به یک همکاری تجاری بزرگ منجر خواهد شد.

عینک اپل جایگزین آیفون می‌شود؟

شاید جالب‌ترین بخش گزارش بلومبرگ، بیان این جمله بود:

اپل معتقد است که عینک‌های واقعیت افزوده سرانجام جایگزین گوشی‌های هوشمند خواهند شد و این تقریبا یک دهه دیگر اتفاق خواهد افتاد.

در واقع، این جملات برگرفته از گفته‌های مدیران ارشد این کمپانی در جلسات داخلی بود. اپل پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، آیفون در بازار گوشی‌های هوشمند جایگاهی نخواهد داشت، یا حداقل در بازار پرچم‌داران در کشورهای غربی با استقبال مواجه نخواهد شد. یکی از دلایل این طرز فکر، گسترش بازار گوشی‌های اندرویدی عنوان شده است. این موضوعی نیست که شرکتی مانند اپل بتواند با آن کنار بیاید. بنابراین، باید به‌ فکر یک راه‌کار جدید باشد.

عینک‌های واقعیت افزوده فعلی برای فعالیت، به گوشی‌های هوشمند متصل می‌شوند تا داده‌ها، فضای ذخیره سازی و پردازش‌های مورد نیازشان، توسط اپ‌های واقعیت افزوده تامین شود. انتقال تمامی این موارد به یک ابزار پوشیدنی سبک، باریک و ظریف نیازمند دقت بالا و مهندسی پیشرفته است، به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که نسل اول عینک هوشمند اپل یک محصول مستقل نباشد و برای فعالیت به آیفون وابسته باشد.

در یکی از شایعات منتشر شده، اعلام شد که اپل در حال توسعه سیستم عامل جدیدی به نام rOS است تا دستگاه‌های فعلی این شرکت را با هدست‌ها و عینک‌های واقعیت افزوده آینده‌اش سازگار کند؛ اما به جزئیات بیشتری اشاره نشد.

به‌جز بعضی از موانع فنی، دلیل دیگری وجود ندارد که عینک‌های واقعیت افزوده را در پاسخگویی به نیازهای‌مان، نسبت به گوشی‌های هوشمند ناتوان‌تر تصور کنیم. برقراری تماس، ارسال پیام، تماشای ویدیو، مسیریابی لحظه‌ای و بسیاری کارهای دیگر که تا کنون به لطف نمایشگرهای لمسی گوشی هوشمندمان ممکن بوده‌اند، در آینده با استفاده از لنزهای عینک‌های واقعیت افزوده انجام خواهند شد. تنها مانع نگران کننده، نحوه تعامل کاربر با عینک خواهد بود که گفته می‌شود می‌توان از فرمان‌های صوتی و فناوری تشخیص سه‌بعدی اجسام برای کار با این دستگاه‌ها کمک گرفت.

واقعیت افزوده؛ فناوری فعلی در کالبد آینده

با توجه به این‌که چند سالی است فناوری واقعیت افزوده فراگیر شده است، تصور قابلیت‌های بی‌شمار عینک اپل چندان هم سخت نخواهد بود. شاید بتوان پدیده سال ۲۰۱۶ دنیای فناوری یا همان بازی پوکیمون گو را اولین تجربه جهانی واقعیت افزوده به شمار آورد. امروزه نیز کاربران بسیاری از واقعیت افزوده برای فیلترهای اسنپ‌چت، ترجمه لحظه‌ای متن‌ها، مشاهده مکان اجرام آسمانی و تغییر دکوراسیون آپارتمان خود استفاده می‌کنند. به‌طور کل، واقعیت افزوده به یک فناوری مفید و جذاب در گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است، اما عینک‌های واقعیت افزوده می‌توانند با قابلیت‌های جدیدتر و کاربردی‌تر، لذت تجربه کاربری آن را برای ما بیشتر کنند؛ برای نمونه می‌توان از این دستگاه‌ها برای بازی در دنیای واقعی یا دریافت اطلاعات از مسیرها و راه‌ها یا حتی افراد مقابل خود استفاده کنیم که به صورت متن مقابل چشمان ما ظاهر خواهد شد.

پیش از این چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم؟

قطعا اپل تنها شرکتی نیست که به آینده محصولات مبتنی بر واقعیت افزوده ایمان دارد. مایکروسافت سال‌هاست مشغول توسعه پروژه هولولنز است و به تازگی هولولنز ۲ خود را با قیمت ۳۵۰۰ دلار به‌طور ویژه برای کسب‌و‌کارها عرضه کرده است. پیش از همه این‌ها نیز شاهد معرفی گوگل گلس بوده‌ایم که به دلیل اعتراض طرفداران حریم خصوصی نسبت به نمونه اولیه آن، از بازار کنار گذاشته شد؛ اما همچنان برای کاربران تجاری توسعه می‌یابد. شرکت‌های دیگری مانند اپسون، توشیبا و ووزیکس نیز در تدارک عرضه محصولاتی مشابه هستند. اما در حال حاضر، تمامی این محصولات زیر سایه بازارهای تجاری و تخصصی مانده‌اند و عرضه عمومی آن‌ها محقق نشده است.

اپل برنامه متفاوتی برای محصول خود دارد و روی استقبال کاربران عادی از عینک هوشمندش حساب کرده است که البته انتظار زیادی است؛ مگر اینکه واقعا محصولی شگفت انگیز و متفاوت را معرفی کند. با توجه به این که محصولات اپل همیشه هیاهوی زیادی به‌پا می‌کنند؛ ممکن است عینک کوپرتینویی‌ها بیشتر از گوگل گلس مورد استفبال عموم واقع شود.

به علاوه، اپل گلسز در زمانی عرضه خواهد شد که بازار ظرفیت بیشتری برای پذیرش آن دارد و تقریبا بسیاری از کاربران اهمیت واقعیت افزوده را درک کرده‌اند. یکی دیگر از تفاوت‌های این محصول با سایر محصولات پیش از خودش، این خواهد بود که اپل پیش از عرضه آن، به ایجاد یک اکوسیستم مناسب فکر کرده است. همان‌طور که اشاره کردیم، در گزارش بلومبرگ به سال ۲۰۲۳ به عنوان زمان عرضه اشاره شد، اما اعلام شد که اپل از سال ۲۰۲۱ تلاش خود برای جذب توسعه دهندگان به پلتفرم واقعیت افزوده هدست‌ها و عینک‌هایش را آغاز خواهد کرد.

حریم خصوصی؛ پاشنه آشیل عینک‌های هوشمند

اگرچه عینک‌های واقعیت افزوده برای تبدیل شدن به یک ابزار کاربردی از ظرفیت بالایی برخوردار هستند، اما نمی‌توان مسائل مرتبط با حریم خصوصی را از قلم انداخت. نگرانی‌ها درباره ضبط ناخواسته ویدیو و جمع‌آوری داده‌ها، موضوعی است که می‌تواند گریبان گیر اپل گلسز نیز شود.

شکی نیست که عینک‌های واقعیت افزوده در نحوه تعامل ما با دنیا و با یکدیگر تاثیر گذار خواهند بود، اما دنیای تکنولوژی همیشه یک وجه دیگر هم دارد و آن نحوه تعامل فناوری مورد نظر با ماست. دستگاه‌های مبتنی بر واقعیت افزوده، مانند عینک‌ها و هدست‌ها، در مواردی حتی بیشتر از نیازشان داده مصرف می‌کنند و از محیط اطراف ما صدا، تصویر و محتوای متنی ضبط می‌کنند. به علاوه، بر خلاف گوشی‌های هوشمند امروزی که اغلب آن‌ها را در جیب یا کیف خود قرار می‌دهیم، این عینک‌ها بیشتر در محیط‌های آزاد قرار خواهند داشت؛ در نتیجه شانس بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات از محیط اطراف ما به دست خواهند آورد. البته اکثر کاربران عادی چندان به این موارد اهمیت نمی‌دهند و شاید حتی افرادی وجود داشته باشند که از این مسائل آگاهی نداشته باشند.

واقعیت افزوده و آینده رایانش شخصی

رایانش مبتنی بر واقعیت افزوده، اتفاقی غیر قابل اجتناب است که نسل آینده رایانش شخصی و حتی تجاری را شکل می‌دهد. این نسل حوزه‌های مختلفی از پردازش‌ اطلاعات، شامل پردازش‌های ضروری، تا مسائل مرتبط با سرگرمی و زندگی روزمره ما را پوشش خواهد داد. با توجه به اشتیاق کوپرتینویی‌ها نسبت به استفاده از واقعیت افزوده در محصولات خود، مشخص است که این فناوری در مرکز برنامه‌های آینده اپل قرار دارد، اما این شرکت در به‌کار گیری این فناوری تنها نخواهد بود.

انتظار می‌رود با افزایش کاربردهای واقعیت افزوده در گوشی‌های هوشمند و بیشتر شدن محبوبیت این فناوری در میان کاربران عادی، در آینده شاهد حضور گسترده‌تر و پررنگ‌تر آن در انواع گوشی‌های هوشمند، با رده‌های قیمتی مختلف باشیم. در واقع، دنیای گوشی‌های هوشمند در چند سال آینده، زیرساختی برای ایجاد بازار محصولاتی مانند اپل گلسز خواهد بود.

با وجود تمامی مطالبی که ذکر کردیم، باز هم باید منتظر ماند و دید که محصولاتی با ساختار مشابه عینک هوشمند اپل تا چه حد موفق عمل خواهند کرد. شاید گوشی‌های هوشمند به دلیل انعطاف و انطباق‌پذیری بالای خود با نیازهای کاربران، به این زودی‌ها که اپل پیش‌بینی می‌کند از دور خارج نشوند و بتوان همچنان به حیات آن‌ها امیدوار بود. اما در هر صورت، پیشرفت دنیای فناوری اجتناب ناپذیر است و واقعیت افزوده نیز یکی از تکنولوژی‌هایی است که نمی‌توان از ظرفیت‌های بی‌شمار آن چشم‌پوشی کرد.

