موتورولا Razr یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های تاریخ محسوب می‌شود و بعد از مدت‌ها انتظار، موتورولا از نسل جدید این گوشی رونمایی کرد که حالا از نمایشگر تاشو بهره می‌برد. در این میان، سامسونگ از مدت‌ها قبل عرضه گلکسی فولد را در بازار کشورهای مختلف آغاز کرده و به همین خاطر مقایسه بین این دو یک موضوع اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در ادامه این دو گوشی را از جنبه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

نمایشگر موتورولا Razr و گلکسی فولد



موتورولا Razr و گلکسی فولد هر دو از نمایشگر بیرونی بهره می‌برند اما این دو شرکت رویکرد متفاوتی را در قبال این مشخصه اتخاذ کرده‌اند. نمایشگر بیرونی موتورولا Razr از نوع اولد است و ۲.۷ اینچ اندازه دارد؛ این نمایشگر عمدتا برای ثبت عکس‌های سلفی، کنترل پخش آهنگ و نگاه سریع به نوتیفیکیشن‌ها تعبیه شده است. اما نمایشگر بیرونی گلکسی فولد ۴.۶ اینچ اندازه دارد و رابط کاربری سیستم‌عامل را به‌صورت تمام و کمال نمایش می‌دهد.

گوشی موتورولا از نمایشگر تاشو ۶.۲ اینچی با رزولوشن ۲۱۴۲ در ۸۷۶ بهره می‌برد و گلکسی فولد مبتنی بر نمایشگر تاشو ۷.۳ اینچی با رزولوشن ۱۵۳۶ در ۲۱۵۲ است. علاوه بر این، مکانیزم این دو گوشی تاشو تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. گوشی Razr مانند پدران خود به‌صورت عمودی باز و بسته می‌شود ولی مکانیزم گلکسی فولد به گونه‌ای است که باید آن را مانند یک کتاب باز و بسته کنید.





به غیر از این موضوع، در مورد گوشی‌های تاشو بحث دوام اهمیت بسیار زیادی دارد. سامسونگ به دلیل مشکلات مربوط به گوشی تاشو خود، عرضه آن را چندین ماه به تعویق انداخت و حتی با وجود عملی کردن اصلاحات موردنظر، سامسونگ از کاربران این گوشی خواسته هنگام استفاده از آن به شدت مراقب باشند. به همین خاطر هم سامسونگ یک بار به‌صورت رایگان نمایشگر این گوشی را تعویض می‌کند و نفرات پشتیبانی آن همواره پاسخگوی مشتریان هستند.

در مورد موتورولا Razr هم این شرکت اعلام کرده دوام آن در حد عمر متوسط دیگر گوشی‌های هوشمند است. شرکت موتورولا هم وعده داده مشتریان گوشی از خدمات پس از فروش و پشتیبانی گسترده‌ای بهره می‌برند و گارانتی آن آسیب به نمایشگر را هم پوشش می‌دهد.

تراشه، رم و حافظه داخلی

کاربرانی که به دنبال یک گوشی قدرتمند همه‌فن‌حریف هستند، گوشی Razr نمی‌تواند توجه آن‌ها را جلب کند. این گجت از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۱۰، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. پردازنده این گوشی مانند اسنپ‌دراگون ۸۴۵ مبتنی بر فناوری ساخت ۷ نانومتری است. به نظر موتورولا، اسنپ‌دراگون ۷۱۰ از تعادل خوبی بین عملکرد و عمر باتری بهره می‌برد. در این میان، گلکسی فولد یک گوشی پرچم‌دار قدرتمند محسوب می‌شود. این گوشی تاشو مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی است.

دوربین‌ها

دوربین اصلی موتورولا Razr مبتنی بر سنسور ۱۶ مگاپیکسلی و یک لنز با دیافراگم F/1.7 است. در بخش داخلی گوشی هم یک دوربین ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده. موتورولا با این کار امیدوار است که کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی از دوربین اصلی استفاده کنند ولی در هر صورت دست کاربران برای این موضوع باز است.

اما در طرف مقابل، گلکسی فولد از چندین دوربین مختلف بهره می‌برد. در بخش بیرونی، یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی توجه را جلب می‌کند و در بالای نمایشگر تاشو هم دو دوربین ۱۰ و ۸ مگاپیکسلی وجود دارد. در پنل پشتی هم سامسونگ یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و یک دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی تعبیه کرده است. فارغ از نحوه استفاده از این گوشی، کاربران می‌توانند از این دوربین‌ها برای ثبت عکس استفاده کنند.

باتری

انرژی موتورولا Razr از جانب یک باتری ۲۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که با توجه به استانداردهای فعلی، ظرفیت پایینی به حساب می‌آید و به همین خاطر نگرانی‌هایی در مورد عمر باتری این گوشی مطرح شده است. موتورولا اعلام کرده انتخاب اسنپ‌دراگون ۷۱۰ باعث می‌شود این گوشی عمر باتری بالاتری داشته باشد زیرا تراشه‌های پرچم‌دار معمولا سریع‌تر انرژی را مصرف می‌کنند. در مورد گلکسی فولد شاهد بهره‌گیری از باتری ۴۳۸۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم که باعث شده کاربران این گوشی هیچ‌گونه نگرانی برای عمر باتری نداشته باشند. این گوشی مانند Razr از سرعت شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند.

نرم‌افزار موتورولا Razr و گلکسی فولد



هر دو گوشی از ابتدا مبتنی بر اندروید پای هستند اما در زمینه‌ی تجربه کاربری با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. اگرچه رابط کاربری گوشی موتورولا شباهت زیادی به اندروید خالص دارد، گلکسی فولد از نسخه تغییر یافته One UI بهره می‌برد. این‌که کدام یک از آن‌ها بهتر است، به سلیقه کاربران برمی‌گردد اما در کل One UI به لطف بهره‌گیری از رنگ‌های جذاب‌تر و انیمیشن‌های مختلف، معمولا در جلب نظر کاربران معمولی موفق‌تر ظاهر می‌شود.





در مورد آپدیت هم انتظار می‌رود گلکسی فولد به‌زودی اندروید ۱۰ را دریافت کند. ولی موتورولا در مورد عرضه دیگر نسخه‌های اندروید برای این گوشی اظهارنظر نکرده و حتی نمی‌دانیم که آیا اصلا اندروید ۱۰ برای آن ارائه می‌شود و در این صورت چه زمانی می‌توانیم انتظار ارائه‌ی آن را داشته باشیم.

در انتها باید بگوییم گلکسی فولد ۱۹۸۰ دلار قیمت دارد و برای خرید نسل جدید موتورولا Razr باید مبلغ ۱۵۰۰ دلار پرداخته شود. به نظر شما آیا گوشی موتورولا می‌تواند نسبت به گلکسی فولد فروش بیشتری داشته باشد و توجه کاربران زیادی را جلب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید: از نسل دوم گلکسی فولد سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

منبع: Android Authority

The post موتورولا Razr در برابر گلکسی فولد؛ جدال گوشی‌های تاشو appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala