سورپرایز اپل برای سال ۲۰۲۰؛ از آیفون‌ ۱۲ تا عرضه زودهنگام آیفون SE 2

طبق جدیدترین اخباری که توسط تحلیل‌گر نام آشنای اپل، مینگ چی کو، بدست آمده، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد گوشی آیفون SE 2 را زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت روانه بازار کند.

اپل با معرفی و عرضه آیفون‌های سری ۱۱ توانست تا حدود زیادی عملکرد نه چندان خوب آیفون‌های سری X را جبران کند. اپل آمار فروش گوشی‌های جدید خود را منتشر نکرد اما از درآمد هنگفتی که نصیب آن‌ها شد می‌توان به این نتیجه رسید که آیفون‌های سری ۱۱ دقیقا همانطور که این شرکت انتظارش را داشت ظاهر شدند.

یکی از دلایل موفقیت این شرکت در فروش زیاد آیفون‌های سری ۱۱ به دوربین این گوشی‌ها بر می‌گردد. مسئله‌ای که یک لحظه هم از روی زبان‌ها نیفتاد و گفته‌های مثبت و منفی در مورد آن همگی به سود اپل تمام شد. این شرکت مدت زمان زیادی بود که از نظر دوربین، پشت سر شرکت‌هایی نظیر گوگل، هواوی و شاید سامسونگ (از نظر تعداد و کیفیت دوربین) قرار داشت. تا اینکه آیفون‌های سری ۱۱ به کمک این شرکت آمدند و دستاورد بزرگی را برای اپل در بخش دوربین رقم زدند.

به طور کلی قابلیت‌های جذاب آیفون‌های سری ۱۱ بسیار زیاد هستند که صحبت در مورد تک تک آن‌ها از حوصله متن خارج است. اما با همه این تفاسیر، گفته می‌شود آیفون‌های سری ۱۲ با بروزرسانی‌های بیشتر و جذاب‌تری همراه هستند!

از جمله این بروزرسانی‌ها می‌توان به پشتیبانی گوشی‌های آینده این شرکت از اینترنت ۵G، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی (یا حداقل ۹۰ هرتزی)، دوربین چهارگانه، حاشیه کوچک‌تر، طراحی جدید و جذاب و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد که می‌توانند بعد از مدت‌ها، بار دیگر نوآوری اپل را در زمینه طراحی به رخ دیگر شرکت‌ها بکشند. البته در بین تمام تفاوت‌ها، قابلیت تشخیص چهره (Face ID) به جای تاچ آیدی و قیمت بسیار بالا، بین این دو محصول مشترک خواهد بود!

اپل به دو دلیل تصمیم گرفت سنسور اثر انگشت (Touch ID) را از گوشی‌های خود حذف کند. یک اینکه بتواند حاشیه‌های بالا و پایین گوشی را به حداقل برساند و دیگر اینکه سنسورهای اثر انگشت درون صفحه و یا پشت گوشی نتوانستند به شکل قبل توجه کاربران را به سوی خود جلب کنند. با این حال هنوز شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل در آینده این قابلیت را به شکل پیشرفته‌تری به آیفون‌ها برمی‌گرداند.

البته برای کسانی که همچنان به آیفون‌های مجهز به تاچ آیدی علاقه‌مند هستند، آیفون ۸ در دسترس قرار دارد و اپل آن را با قیمت ۴۹۹ دلار به فروش می‌رساند، اما این گوشی هم قدیمی است و هم قدرت بسیار کمتری به نسبت آیفون‌های جدید دارد. علاوه بر این‌ها، از نظر بروزرسانی نرم‌افزاری نیز در شرایط خوبی قرار ندارد و ممکن است تا دو سال آینده آخرین گوشی باشد که به نسخه جدید سیستم‌عامل iOS مجهز می‌شود.

بنابراین وجود یک گوشی دیگر که بتواند از قابلیت تاچ آیدی پشتیبانی کند و همچنان جز خط تولید گوشی‌های اصلی اپل نباشد کاملا حس می‌شود. این یعنی سورپرایز اپل در سال آتی در بخش گوشی‌های هوشمند به آیفون‌های سری ۱۲ با قابلیت‌های جذابشان محدود نخواهد شد. چرا که علاوه بر این گوشی‌ها که آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس نام دارند، آیفون چهارمی نیز وجود خواهد داشت که قبل‌تر از عرضه سه مدل اصلی روانه بازار خواهد شد!

این گوشی در واقع همان آیفون SE 2 است. البته مشخص نیست اپل بخواهد آن را همینطوری که ما می‌دانیم نام‌گذاری کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد این گوشی قرار است به نسبت نسل قبلی خود (آیفون SE) پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته باشد.

مینگ چی کو پیشتر اعلام کرده بود این گوشی جدید اپل دقیقا شکل و شمایل مشابهی با آیفون ۸ خواهد داشت اما از نظر مشخصات فنی بسیار قوی‌تر است. طبق گفته‌های او، به عبارتی، آیفون SE 2 را می‌توان ترکیبی از طراحی ظاهری آیفون ۸ و قدرت سخت‌افزاری آیفون‌های سری ۱۱ دانست که به یک نمایشگر ۴.۷ اینچی، چیپست A13 Bionic و ۳ گیگابایت حافظه رم مجهز می‌شود.

نکته جالب در مورد این گوشی که شاید سورپرایز اصلی اپل نیز به حساب بیاید، زمان انتشار این گوشی است! کو در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد اپل قصد دارد این گوشی را بسیار زودتر از آیفون‌های سری ۱۲ و اواخر سه ماه اول سال آتی روانه بازار کند! یعنی در حال حاضر حدودا ۴ ماه تا عرضه این گوشی زمان باقی است! کو افزود آیفون SE 2 در سه رنگ خاکستری، نقره‌ای و قرمز و با قیمت پایه ۳۹۹ دلار برای مدل ۶۴ گیگابایتی روانه بازار می‌شود.

نکته مهم دیگر هم که شاید برای بسیاری از کاربران حائز اهمیت باشد این است که اپل قصد دارد تاچ آیدی محبوب آیفون‌های پیشین را در این گوشی نگه دارد. این مسئله می‌تواند برای کاربرانی که آیفون‌های قدیمی خود را صرفا به خاطر جذابیت تاچ آیدی نگه داشته‌اند امیدوار کننده باشد.

