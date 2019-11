روز گذشته شرکت تایوانی HTC از جدیدترین محصول پایین‌رده و یا به عبارتی اقتصادی خود تحت عنوان HTC Desire 19s رونمایی کرد.

شرکت HTC را می‌توان بین سازندگان گوشی‌های هوشمند کنونی، یکی از معروف‌ترین‌ها دانست؛ اما معروف‌ترینی که دیگر برای همه غریبه است! این شرکت مدت زمان زیادی است که دیگر در ساخت گوشی‌های هوشمند بالارده فعالیت نمی‌کند، اما بخش گوشی‌های اقتصادی آن هرز چند گاهی با معرفی یک گوشی نه چندان قدرتمند فعال است! در همین راستا، این شرکت روز گذشته از یک گوشی جدید و پایین‌رده با نام HTC Desire 19s رونمایی کرد که می‌توان آن را جایگزینی برای مدل HTC Desire 19s سال گذشته دانست!

در بازاری که بخش میان‌رده و پایین‌رده آن با گوشی‌هایی نظیر شیائومی، هواوی، سامسونگ و حتی موتورولا پر شده و این شرکت‌ها نیز توانستند به نوبه خود کاربران زیادی را برای خود دست و پا کنند، معرفی یک گوشی با مشخصات پایین آن هم از برندی که تقریبا فراموش شده، آن چنان که باید سر و صدا به پا نمی‌کند.

با این حال HTC خواسته مجددا شانس خود را امتحان کند و با عرضه یک گوشی هوشمند پایین‌رده، به آرامی نام خود را بار دیگر روی زبان‌ها بیاندازد. گوشی HTC Desire 19s از یک نمایشگر LCD از نوع IPS بهره می‌برد که ۶.۲ اینچ اندازه دارد و از وضوح تصویر +HD یعنی ۷۲۰ × ۱۵۲۰ برخوردار است.

در بخش پشتی این گوشی همانند گوشی‌های سری پیکسل ۳، شاهد دو طرح زیبا هستیم که جذابیت خاصی به ظاهر آن بخشیده. همچنین پنل پشتی این گوشی میزبان دوربین سه‌گانه به همراه یک فلش LED و حسگر اثر انگشت هست که در پایین آن لوگوی این شرکت نیز دیده می‌شود.

دوربین اصلی این گوشی سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل دارد که از حالت عکاسی پرتره و حالت شب نیز پشتیبانی می‌کند. دوربین دوم و سوم این گوشی به ترتیب یک سنسور ۵ مگاپیکلسی سنجش عمق میدان و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر فوق عریض هستند که بعید به نظر می‌رسد کیفیت عکاسی در آن‌ها مورد رضایت کاربران واقع شود. همچنین HTC در بخش دوربین سلفی این گوشی دست بالا را داشت و Desire 19s را به یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی مجهز کرد که به صورت قطره‌ای (ناچ) در بالای نمایشگر تعبیه شده است.

در بخش سخت‌افزار چیز خاصی توجه کاربران را جلب نخواهد کرد. چرا که HTC Desire 19s از یک پردازنده رده پایین مدیاتک هلیو پی ۲۲ (MediaTek Helio P22) با ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد که خوشبختانه می‌توان آن را با افزودن یک کارت حافظه افزایش داد. لازم به ذکر است پردازنده بکار رفته در این گوشی را می‌توان هم‌رده با اسنپدراگون ۴۵۰ دانست.

این گوشی به عنوان سیستم‌عامل از اندروید ۹ پای استفاده می‌کند که با رابط کاربری معروف HTC یعنی HTC Sense مزین شده. به علاوه، این گوشی به وسیله یک باتری تقریبا قدرتمند ۳۸۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تغذیه می‌شود که از شارژر سریع ۱۰ واتی از طریق پورت USB-C پشتیبانی می‌کند.

این گوشی هم اکنون در کشور تایوان و با قیمت ۱۹۵ دلار با رنگ‌های آبی و مشکی به فروش می‌رسد. هنوز تاریخ دقیق عرضه جهانی این گوشی مشخص نشده اما با توجه به قیمت و مشخصاتی که دارد، بعید به نظر می‌رسد بتوان روی فروش خوب آن حساب باز کرد.







منبع: phonearena

