شیائومی در زمینه‌ی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه یکی از مهم‌ترین برندهای جهان محسوب می‌شود که با قیمت بسیار مناسب، گوشی‌های جذابی را روانه‌ی بازار می‌کند. این شرکت تا حالا چند گوشی ۵G را با قیمت مناسب معرفی کرده که از بین آن‌ها می‌توانیم به مدل ۵G می میکس ۳ با قیمت ۵۹۹ پوند و مدل ۵G می ۹ پرو با قیمت ۵۲۰ دلار اشاره کنیم. اما به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ قیمت گوشی‌های ۵G این شرکت بسیار کمتر می‌شود.

مدیرعامل این شرکت به تازگی گفته تمام گوشی‌های شیائومی که در نیمه اول سال ۲۰۲۰ با قیمت ۲۰۰۰ یوان (حدود ۲۸۵ دلار) یا گران‌تر روانه‌ی بازار می‌شوند، از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. با توجه به این اظهارنظر، جانشین می ۹ (که احتمالا می ۱۰ نام دارد) از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این ردمی K30 هم در این دسته از گوشی‌ها قرار می‌گیرد.

روی هم رفته، تقریبا تمام گوشی‌های شیائومی این محدوده قیمت قرار دارند ولی در مورد گوشی‌های سری ردمی نوت این قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال می‌توانیم به ردمی نوت ۷ پرو و نوت ۸ پرو اشاره کنیم که در کشور چین با قیمت ارزان‌تر از ۲۸۵ دلار روانه‌ی بازار شده‌اند. بنابراین اگر شیائومی به صورت جداگانه مدل ۵G نسل جدید گوشی‌های ردمی نوت را عرضه نکند، در نیمه نخست سال آینده نباید انتظار بهره‌گیری این گوشی‌ها از فناوری ۵G را داشته باشیم. دیگر گوشی‌های ردمی ارزان‌قیمت مانند ردمی ۸A زیر ۱۵۰ دلار قیمت دارند و بنابراین به این زودی‌ها با فناوری ۵G ارائه نمی‌شوند.

مدیرعامل شیائومی خاطرنشان کرده که این شرکت در سال ۲۰۲۰ حداقل ۱۰ گوشی ۵G را روانه‌ی بازار خواهد کرد. در این زمینه مطمئنا به‌زودی اخبار بیشتری منتشر می‌شود.

