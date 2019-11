وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا مدتی قبل اعلام کرد که به‌زودی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند برای فروش قطعات غیر حساس با هواوی همکاری داشته باشند. حالا، طبق گزارش منتشر شده در سایت Politico به نظر می‌رسد به‌زودی دولت آمریکا معافیت تحریم هواوی را برای ۶ ماه دیگر تمدید خواهد کرد.

وزارت بازرگانی آمریکا مدتی قبل برای بار دوم معافیت ۹۰ روز هواوی را تمدید که در روز دوشنبه به اتمام می‌رسد. اگر این گزارش صحت داشته باشد، هواوی تا ماه مه ۲۰۲۰ می‌تواند به پشتیبانی نرم‌افزاری از گوشی‌های خود ادامه دهد. با این حال، این شرکت همچنان نمی‌تواند برای گوشی‌هایی مانند سری میت ۳۰ و گوشی تاشو میت ایکس از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کند.

لازم به ذکر است این مجوز موقتی امکان فروش تراشه‌های آمریکایی به هواوی را پوشش نمی‌دهد.

همچنین این تمدید مجوز به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت در مناطق روستایی اجازه می‌دهد همچنان بتوانند قطعات و نرم‌افزارهای موردنظر را از هواوی‌ خریداری کنند. لازم به ذکر است این مجوز موقتی امکان فروش تراشه‌های آمریکایی به هواوی را پوشش نمی‌دهد. شرکت‌هایی مانند کوالکام و میکرون برای ادامه همکاری با شرکت هواوی‌ باید مجوز جداگانه‌ای را دریافت کنند. این شرکت‌ها به دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که فروش این تراشه‌ها تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمی‌شود و به همین خاطر امیدوارند بتوانند مجوز مربوطه را دریافت کنند.

منبع: Android Central

The post آمریکا احتمالا معافیت هواوی را برای ۶ ماه دیگر تمدید می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala