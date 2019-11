بعد از گذشت ۵ روز از قطعی کامل اینترنت، طبق گزارش منابع خبری مختلف به نظر می‌رسد در شهرهای مختلف وضعیت اینترنت در حال بازگشت به حالت عادی است. طبق گزارش خبرگزاری فارس، شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور دسترسی دوباره به اینترنت را برای برخی مناطق صادر کرده است و با توجه به گزارش‌های دریافتی، تاکنون قطعی اینترنت خطوط ثابت (ADSL) در استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، اراک، مشهد، قم، تبریز، همدان، بوشهر و بخش‌هایی از تهران برطرف شده است. یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات هم وصل‌شدن تدریجی اینترنت در سراسر کشور را تایید کرده است.البته تا لحظه انتشار این خبر هنوز محدودیت بسته‌های اینترنتی خطوط تلفن همراه برقرار است.

پس از ناآرامی‌های که در ابتدای هفته در پی افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد، بنا به دستور شورای امنیت کشور، دسترسی به اینترنت جهانی تا حد زیادی مختل شد و طبق گزارش نت بلاکس (وبسایت بررسی وضعیت اینترنت در سطح بین‌المللی) سطح دسترسی به اینترنت در ایران به حدود ۵ درصد رسید.

بعد از آغاز ناآرامی‌ها در سرتاسر کشور، سطح دسترسی به اینترنت‌ جهانی بنا به دستور شورای امنیت کشور به حدود ۵ درصد کاهش پیدا کرد.

در همین زمینه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ساعاتی قبل در حاشیه مراسم «آغاز به کار بنیاد ملی کارآفرینی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاک‌چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء» گفته: «باید کاری کنیم که این ضرر و زیان‌ها کمتر شود. اگر یک شبکه ملی پرقدرت در کشور داشتیم، این زیان‌ها به مراتب کمتر بود.» او در ادامه تاکید کرد: «امیدواریم اتفاق اخیر که منجر به قطعی اینترنت‌ شد، باعث شود همکاران ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیداتی برای توانمند کردن شبکه ملی اطلاعات بیاندیشند.» فیروزآبادی همچنین از شکسته شدن رکورد ترافیک داخلی خبر داد و گفت: ترافیک داخلی ما در این مدت از ۷۵۰ گیگابیت بر ثانیه تجاوز کرد که رشد چند برابری را نشان می‌دهد.

طی این چند روزی که بیشتر کاربران از امکان اتصال به اینترنت‌ جهانی بهره نمی‌بردند، آن‌ها صرفا می‌توانستند از اینترنت‌ داخلی یا شبکه‌ی ملی اطلاعات استفاده کنند که این محدودیت گسترده مشکلات بسیار زیادی را برای شمار زیادی از افراد و کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

The post اینترنت شهرهای مختلف در حال وصل شدن است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala