باتری کیس اپل برای هر سه مدل آیفون ۱۱ عرضه شد

اپل در دو روز گذشته، باتری کیس برای سه مدل آیفون ۱۱ را عرضه کرد. این کیس‌ها از هم‌اکنون قابل خریداری هستند و قیمت آن نیز برای هر سه گوشی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس، ۱۲۹ دلار تعیین شده است.

اولین بار در اوایل فصل پاییز بود که ۹To5Mac اولین تصاویر از این قاب‌ها را منتشر کرد و گفت که باید منتظر عرضه آن باشیم. نکته قابل توجهی که در رابطه با این باتری کیس‌های جدید وجود دارد، این است که آن‌ها به یک دکمه در کنار مجهز شده‌اند که به عنوان شاتر دوربین کاربرد خواهد داشت. همچنین با نگه داشتن این دکمه برای یک ثانیه، اپلیکیشن دوربین هم باز می‌شود و در تصویر زیر، می‌توانید این دکمه را به خوبی مشاهده کنید.

آنطور که اپل در وب‌سایتش نوشته، با یک بار زدن این دکمه می‌توان با گوشی عکاسی کرد و با نگه داشتن آن، فیلم‌برداری انجام می‌شود. همچنین برای گرفتن سلفی هم می‌توان از این دکمه استفاده کرد.

جدا از این دکمه دوربین، طراحی این باتری کیس با مدل سال گذشته که برای آیفون‌های پارسال طراحی شده بود، تفاوتی ندارد. جنس این قاب‌ها سیلیکونی و نرم است و در داخل آن نیز یک پوشش پارچه‌ای قرار گرفته تا به بدنه گوشی آسیبی وارد نشود.

و اما مهم‌ترین سوال این است که این باتری چقدر به عمر آیفون اضافه می‌کند؟ آنطور که اپل عنوان کرده، با استفاده از این باتری کیس می‌توان تا پنجاه درصد شارژ بیشتری در هر سه مدل آیفون ۱۱ داشت. ظرفیت این باتری به صورت رسمی گفته نشده اما به نظر می‌رسد یک باتری ۱۴۰۰ میلی‌آمپری درون این کیس‌ها قرار گرفته است.

علاوه بر این ویژگی‌ها، باتری کیس آیفون ۱۱ از ویژگی شارژ بی‌سیم هم پتشیبانی می‌کند و می‌توانید همزمان هم گوشی و هم قاب را به کمک یک شارژر بی‌سیم، شارژ کنید. در زیر قاب هم یک پورت لایتنینگ قرار گرفته که با آن می‌توان قاب و گوشی را شارژ کرد و یا هدفون‌های سیمی درون بسته‌بندی آیفون ۱۱ را به آن متصل و از آن استفاده کرد. شارژ سیمی این قاب هم از شارژر سریع اپل که از تکنولوژی USB-PD استفاده می‌کند، پشتیبانی خواهد کرد.

اپل اولین شرکتی نیست که برای آیفون ۱۱ باتری کیس ساخته و پیش‌از این مدل‌هایی از شرکت‌های دیگر نظیر Mophie نیز دیده بودیم. اما در نهایت بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند از محصولات اپل استفاده کنند که در این زمینه، باتری کیس اپل برای آیفون ۱۱ بهترین گزینه برای آن‌ها خواهد بود.

این باتری کیس یا به طور دقیق‌تر Smart Battery Case در سه رنگ مشکی، سفید و صورتی کم‌رنگ عرضه خواهد شد و همانطور که گفتیم قیمت آن برای هر سه مدل آیفون ۱۱، ۱۲۹ دلار تعیین شده است. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

