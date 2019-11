تولید آیفون SE 2 از بهمن ماه آغاز و آیفون ۱۲ با ۶ گیگابایت رم عرضه خواهد شد

امروز دو خبر در رابطه با آیفون‌های جدید اپل منتشر شده است. آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس که انتظار داریم در سپتامبر ۲۰۲۰ عرضه شوند، قرار است هر دو با ۶ گیگابایت حافظه رم همراه باشند. این خبر را یکی از تحلیلگران Barclays اعلام کرده و از آن‌جایی که سابقه قابل اطمینانی در لو دادن اطلاعات اپلی دارد، می‌توانیم به آن اطمینان داشته باشیم.

برای مقایسه باید بگوییم که هر سه مدل آیفون ۱۱ که امسال معرفی شده‌اند دارای چهار گیگابایت حافظه رم هستند. البته آنطور که در این خبر جدید مشخص شده، آیفون ۱۲ معمولی که جایگزین آیفون ۱۱ خواهد شد، همچنان دارای رم چهار گیگابایتی خواهد بود.

هر دو مدل گوشی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس قرار است دارای دوربین سه بعدی در بخش پشتی خود باشند. این یعنی این گوشی‌ها قرار است در اصل چهار دوربینه باشند و سنسور چهارم احتمالا از نوع ToF خواهد بود. جدا از این مورد، هر سه مدل آیفون ۱۲ قرار است از موج‌های میلی‌متری ۵G هم پشتیبانی کنند تا بالاخره رسما اپل هم وارد بازار گوشی‌های ۵G شود.

آیفون SE 2 نیز همچنان در برنامه اپل قرار دارد و آنطور که گفته شده، در ماه فوریه یا بهمن ماه، این گوشی در خط تولید اپل قرار خواهد گرفت. این گوشی قرار است در بدنه آیفون ۸ ساخته و عرضه شود که این یعنی دارای همان نمایشگر ۴.۷ اینچی خواهد بود. در زیر نمایشگر این گوشی نیز دکمه هوم همراه با Touch ID حاضر خواهد بود. پردازنده این گوشی نیز قرار است A13 باشد و در کنار آن هم سه گیگابایت حافظه رم حاضر خواهد بود. زمان معرفی رسمی این گوشی نیز پیش‌بینی شده در ماه مارس سال آینده میلادی باشد.

منبع: GSMArena

