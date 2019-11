در رابطه با گلکسی اس ۱۱ خبرها و گزارش‌های زیادی منتشر شده ولی تا حالا با قاطعیت نمی‌توانستیم در مورد طراحی آن اظهارنظر کنیم. اما خوشبختانه، OnLeaks که ید طولایی در انتشار رندرهای موثق دارد، رندرهای مربوط به گلکسی اس ۱۱ را منتشر کرده است. طبق این تصاویر، گوشی مذکور از ۵ دوربین اصلی بهره می‌برد و حفره نمایشگر هم مانند نوت ۱۰ در بخش مرکزی بالای نمایشگر تعبیه شده است. حالا که صحبت از نمایشگر شد، باید بگوییم که اندازه آن ۶.۷ اینج است و سامسونگ تصمیم گرفته از نمایشگر آبشاری استفاده نکند.

از لحاظ اندازه کلی، ظاهرا اندازه این گوشی ۱۶۱.۹ در ۷۳.۷ در ۷.۸ میلی‌متر است. این یعنی نسبت به گلکسی اس ۱۰ بلندتر و باریک‌تر محسوب می‌شود. احتمالا مانند نوت ۱۰ پلاس، دوربین‌های این گوشی هم از دوربین‌های معمولی، اولترا واید، تله‌فوتو و ToF تشکیل شده است. اما در مورد سنسور پنجم چه می‌توان گفت؟ در این زمینه در گوشی‌های مختلف شاهد تعبیه دوربین‌های ماکرو و دیگر موارد بوده‌ایم و شاید هم سامسونگ برای آن از سنسور رنگی مخصوص، ماژول فوکوس یا دیگر موارد تخصصی استفاده خواهد کرد.







علاوه بر این، ماژول دوربین این گوشی شباهت زیادی به رندرهای منتشر شده از گلکسی A71 دارد. این نشان می‌دهد شرکت سامسونگ برای گوشی‌های سال ۲۰۲۰ قصد دارد از زبان طراحی یکپارچه‌تری برای گوشی‌های خود استفاده کند. طبق این رندرها، متاسفانه گلکسی اس ۱۱ فاقد جک هدفون است که در این زمینه ادامه‌دهنده راه نوت ۱۰ خواهد بود و کاربران به ناچار باید از هدفون‌های بلوتوثی یا رابط استفاده کنند.

از دیگر جزییات هم می‌توانیم به تعبیه دکمه‌های پاور و تنظیم صدا در سمت راست و یک قسمت مربوط به اسپیکر در کنار پورت USB-C اشاره کنیم. در سمت چپ هم اثری از هیچ دکمه‌ای دیده نمی‌شود که این یعنی دکمه بیکسبی برای این گوشی هم کنار گذاشته شده است.

منبع: Android Authority

