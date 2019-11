تحریم‌های آمریکا علیه هواوی باعث شده گوشی‌های جدید این شرکت بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه شوند ولی این تحریم کامپیوترهای هواوی را هم تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل وجود این تحریم، هواوی نمی‌توانست لپ‌تاپ‌های خود را با ویندوز عرضه کند و دیگر گجت‌های هیبریدی این شرکت هم قادر به بهره‌گیری از دیگر نرم‌افزارهای مایکروسافت نبودند.

خوشبختانه، مایکروسافت اعلام کرده که وزارت بازرگانی آمریکا مجوز ارائه نرم‌افزارهای این شرکت به هواوی را صادر کرده است. طبق اعلام سخنگوی مایکروسافت، ۳ روز قبل در تاریخ ۲۰ نوامبر وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا با این درخواست مایکروسافت موافقت کرده است.

این مجوز چه معنایی برای لپ‌تاپ‌های هواوی دارد؟

مایکروسافت در بیانیه خود به نرم‌افزارهای خاصی اشاره نکرده است. اما به‌نظر می‌رسد این شرکت یک مجوز همه‌جانبه دریافت کرده و این جواز فقط یک نرم‌افزار به‌خصوص را در بر نمی‌گیرد. این یک خبر مهم برای کامپیوترهای هواوی محسوب می‌شود که به دلیل تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حقیقت، طبق اعلام این شرکت، حداقل عرضه یک لپ‌تاپ در دقیقه ۹۰ لغو شده است.

اگر طبق این مجوز شرکت مایکروسافت می‌تواند تمام نرم‌افزارهای مربوط به گجت‌های مصرفی را در اختیار هواوی‌ قرار دهد، این برند چینی بار دیگر می‌تواند لپ‌تاپ‌های جدید خود را همراه با ویندوز عرضه کند. باید خاطرنشان کنیم طبق گزارش‌های منتشر شده، این شرکت در برخی از مناطق چین به فروش لپ‌تاپ‌های مبتنی بر لینوکس روی آورده است.

در همین زمینه باید به شرکت اینتل هم اشاره کنیم که تحریم هواوی این شرکت را هم دچار دردسرهایی کرده است. این شرکت تولیدکننده تراشه مدتی قبل اعلام کرد که برای فروش تراشه‌های مربوط به گجت‌های مصرفی هواوی درخواست کسب مجوز کرده ولی هنوز در مورد ارائه این مجوز خبری منتشر نشده است.

