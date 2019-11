اکانت توییتری OnLeaks تصاویر رندر گوشی گلکسی A71 سامسونگ را منتشر کرده است که به لطف آن می‌توانیم زوایای مختلف طراحی این گوشی را مشاهده کنیم. از جمله مواردی که توجه را جلب می‌کنند، ماژول مستطیل شکل حاوی ۴ دوربین و نمایشگر حفره‌دار است. در ضمن این گوشی خوشبختانه قرار است همراه با جک هدفون روانه‌ی بازار شود. همچنین انتظار می‌رود اندازه نمایشگر این گوشی ۶.۷ اینچ و رزولوشن آن FHD باشد.

روی هم رفته اندازه گلکسی A71 به ۱۶۳.۵ در ۷۶ در ۷.۹ میلی‌متر می‌رسد. در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری هم گفته می‌شود این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. در این میان، ماژول مستطیل شکل دوربین چهارگانه این گوشی توجه زیادی را جلب می‌کند. در این ماژول دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین واید ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی و یک سنسور ToF انجام وظیفه خواهند کرد. ظاهرا ماژول دوربین گلکسی A51 و گلکسی اس ۱۱ هم چنین شکل و شمایلی دارد.





همانند گلکسی نوت ۱۰، حفره نمایشگر گوشی گلکسی A71 در مرکز بخش فوقانی صفحه نمایش خودنمایی می‌کند و درون آن یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی عکس‌های سلفی را ثبت خواهد کرد. هنوز در مورد تاریخ عرضه این گوشی خبر موثقی منتشر نشده ولی مطمئنا به‌زودی در مورد آن می‌توانیم با قاطعیت بیشتری صحبت کنیم.

