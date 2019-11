کمپانی وان پلاس اعلام کرده که «یک گروه فاقد مجوز» به اطلاعات بخشی از کاربران این شرکت دسترسی پیدا کرده‌اند. در بیانیه‌ای که این شرکت منتشر کرده، اطلاعاتی شامل نام مشتریان، شماره تماس، ایمیل‌ها و آدرس‌های مربوط به دریافت کالا «احتمالا فاش شده است». اما در این میان، هکرها نتوانسته‌اند به مواردی مانند اطلاعات پرداخت و رمز عبور دسترسی پیدا کنند.

وان پلاس اعلام کرده این نفوذ در هفته گذشته کشف شده و سپس وب‌سایت این شرکت مورد بررسی گسترده قرار گرفته تا از عدم وجود حفره‌های دیگر اطمینان حاصل کنند. این یعنی به احتمال زیاد نفوذ از طریق فروشگاه آنلاین وان پلاس بوده و در این میان وجود حفره در گوشی‌های این شرکت بعید به نظر می‌رسد.

این کمپانی خاطرنشان کرده که آن‌ها به سرعت برای جلوگیری از ادامه این نفوذ وارد عمل شده‌اند ولی اعلام نشده که چرا بعد از گذشت بیش از یک هفته، چنین خبری را منتشر کرده‌اند. زمانی که خبرگزاری‌ها خواستار ارائه‌ی آمار دقیق تعداد کاربران قربانی شده‌اند، سخنگوی این شرکت صرفا بار دیگر بیانیه موردنظر را در اختیار آن‌ها قرار داده است.

این اولین باری است که اطلاعات مشتریان وان پلاس فاش می‌شود. در ژانویه ۲۰۱۸، این شرکت اعلام کرد به دلیل وجود یک حفره، اطلاعات کارت‌های اعتباری حدود ۴۰ هزار مشتری آن‌ها به سرقت رفته است. این شرکت خاطرنشان کرده با استفاده از یک پلتفرم امنیتی مشهور قصد دارد تا انتهای ماه دسامبر حفره‌های احتمالی را شناسایی و آن‌ها را برطرف کند. کاری که البته به نظر می‌رسد این شرکت بعد از هک گسترده در سال گذشته باید انجام می‌داد.

منبع: The Verge

The post وان‌پلاس افشای اطلاعات بخشی از کاربران خود را تایید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala