چیزی به پایان سال میلادی نمانده و به نظر می‌رسد شرکت HMD Global قصد دارد در تاریخ ۵ دسامبر (۱۴ آذر) از گوشی جدید نوکیا رونمایی کند. این شرکت در مورد گوشی مذکور اطلاعاتی ارائه نداده ولی به احتمال زیاد شاهد معرفی نوکیا ۸.۲ خواهیم بود. سال گذشته این شرکت در تاریخ ۵ دسامبر از گوشی نوکیا ۸.۱ رونمایی کرد و به همین خاطر انتخاب این تاریخ برای معرفی نسل بعدی آن کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، نوکیا ۸.۲ از تراشه اسنپ‌دراگون سری ۷۰۰ و حداقل ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. از لحاظ ظاهری هم به نظر می‌رسد این گوشی مبتنی بر نمایشگر یکپارچه LCD خواهد بود و دوربین سلفی پاپ آپ هم برای ثبت عکس‌های سلفی انجام وظیفه خواهد کرد. همچنین در پنل پشتی باید انتظار تعبیه یک ماژول دایره‌ای شکل را داشته باشیم که دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی را در خود جای داده است. ظاهرا مدل ۵G این گوشی هم در نمایشگاه MWC 2020 معرفی خواهد شد.

اگر در این تاریخ نوکیا ۸.۲ معرفی نشود، به احتمال زیاد شاهد معرفی گوشی پایین‌رده نوکیا ۲.۳ خواهیم بود. در هر صورت برای اینکه بتوانیم با قاطعیت اظهار نظر کنیم، باید تا ۱۴ آذر منتظر بمانیم.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala