روز گذشته نخستین رندرهای گوشی گلکسی S11e سامسونگ منتشر شد. مطابق انتظار، این مدل ارزان‌تر خانواده اس ۱۱ نسبت به نسل قبلی، شباهت بیشتری به دیگر اعضای خانواده پیدا کرده است. باید خاطرنشان کنیم که این رندرها غیر رسمی هستند و شاید طراحی مدل نهایی دقیقا مطابق با این تصاویر نباشد. ولی روی هم رفته، این رندرها تا حد زیادی شکل و شمایل گوشی مذکور را نمایش می‌دهند.

سال گذشته گلکسی S10e با نمایشگر تخت معرفی شد ولی به نظر می‌رسد نسل بعدی آن از نمایشگر خمیده بهره می‌برد. در همین زمینه پیش از این شایعات مختلفی منتشر شده بود. علاوه بر این، حفره نمایشگر هم در مرکز بخش فوقانی تعبیه شده که در دیگر رندرهای گلکسی اس ۱۱ هم چنین موردی دیده می‌شود.

در مورد اندازه نمایشگر هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم ولی طبق شایعات مطرح شده، باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر ۶.۲ یا ۶.۳ اینچی را داشته باشیم. طبق این رندرها، تمام دکمه‌های گلکسی S11e در سمت راست بدنه قرار دارند و اثری از جک هدفون دیده نمی‌شود.

ماژول مستطیل شکل دوربین‌ها هم توجهات زیادی را جلب می‌کنند و خود دوربین‌ها به‌صورت L شکل تعبیه شده‌اند. با توجه به رندرهای منتشر شده از دیگر گوشی‌های سامسونگ، ظاهرا این ماژول بزرگ قرار است به تعدادی از گوشی‌های ۲۰۲۰ سامسونگ راه پیدا کند. در این ماژول دوربین سه‌گانه قرار دارد که احتمالا دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خواهد بود.

گلکسی S11e مانند دیگر اعضای خانواده خود از تراشه اگزینوس ۹۹۰ یا اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و انتظار می‌رود مدل ۵G آن هم روانه‌ی بازار شود. انرژی این گوشی از جانب یک باتری ۳۹۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

