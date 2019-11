آذری جهرمی با انتشار ویدیویی بابت قطعی اینترنت از مردم ایران عذرخواهی کرد

روز گذشته و همزمان با برقراری مجدد اتصال اینترنت‌های خانگی، آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، با انتشار ویدئویی بابت این قطعی، از ملت ایران عذرخواهی کرد.

در پی اعتراضات گسترده مردم بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در تاریخ ۲۴ آبان سال جاری، عده‌ای از آشوب‌گران سعی کردند از شرایط جوی بوجود آمده و ناراضایتی‌های مردم سو استفاده کرده و لذا اقدام به اغتشاش کردند! در همین راستا نیز به منظور پیشگیری از این اتفاقات، شورای امنیت کشور اتصال اینترنت داخل به وب‌سایت‌های خارجی را به مدت یک هفته قطع کرد و تنها برخی وب‌سایت‌های داخلی قابل دسترس بودند.

هرچند خوشبختانه این قطعی اینترنت تقریبا به پایان رسید و از دیشب تاکنون اینترنت خانگی بسیاری از استان‌ها به شرایط خوب پیشین بازگشت. قرار بود اینترنت داده گوشی‌ها نیز تا امروز به طور کامل متصل شود که البته هنوز میزان اتصال اینترنت داده به ۱۰۰ درصد نرسیده است.

متاسفانه قطعی اینترنت به مدت یک هفته نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را برای مردم و خود کشور پدید آورد. از ضرر اقتصادی هنگفتی که به کشور وارد شد گرفته تا قطع ارتباط اینترنتی افرادی که در خارج از کشور حضور داشتند با خانواده خود در داخل کشور.

به همین دلیل آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، روز گذشته با انتشار کلیپی از خود، بابت این قطعی پیش آمده و مشکلات بوجود آمده بر اثر آن عذرخواهی کرد و اعلام کرد کاربران اپراتور‌ها می‌توانند با شماره گیری #۹۸* (ستاره نود و هشت مربع)، یک گیگابایت اینترنت رایگان یک تا دو روزه دریافت کنند.

او در صحبت‌های خود به این موضوع نیز اشاره داشت که اعمال محدودیت بر دسترسی کاربران به اینترنت، تصمیمی بوده که توسط شورای امنیت ملی اتخاذ شده و صرفا جهت حفظ منافع کشور صورت گرفت. به همین دلیل بلافاصله بعد از آرام شدن اوضاع نابسامان بوجود آمده در نتیجه اعتراضات، اتصال اینترنت مجددا برقرار شد تا افراد زیادی که از این راه به کسب درآمد مشغول بودند، بار دیگر به فعالیت خود ادامه دهند.

شما عزیزان می‌توانید کلیپ توضیحات آذری جهرمی را در زیر مشاهده کنید.

