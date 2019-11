مشخصات گوشی بالارده هواوی نوا ۵T پرو منتشر شد

هواوی در ماه آگوست امسال از گوشی میان‌رده خود تحت عنوان نوا ۵T یا همان nova 5T رونمایی کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد نسخه پرو این گوشی را نیز به زودی راهی بازار کند، چراکه در لیست منتشر شده در وب‌سایت اندروید اینترپرایز، مشخصات این گوشی نیز دیده شد.

محصول جدید شرکت هواوی که می‌توان گفت کاملا مشابه سری استاندارد خود است، از یک نمایشگر ۵.۴ اینچی، ۸ گیگابایت رم و سیستم‌عامل اندروید پای (pie) بهره می‌برد. این گوشی همچنین به یک چیپ NFC نیز مجهز شده و سنسور اثر انگشت آن در سمت راست آن قرار دارد. حافظه داحلی در نظر گرفته شده برای نوا ۵T پرو نیز مقدار ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت خواهد بود که برای یک گوشی بالارده مناسب به نظر می‌رسد.

نوا ۵T پرو را می‌توان نسخه دیگر گوشی آنر ۲۰ پرو (Honor 20) دانست. چراکه وب‌سایت گوگل در ماه ژوئن امسال، آنر ۲۰ پرو را با نام نوا ۵T پرو می‌شناخته که این یعنی گوشی جدید این شرکت باید احتمالا به یک پردازنده قدرتمند کایرین ۹۸۰ مجهز باشد. همچنین دوربین ۴۸ مگاپیکسلی چهارگانه و یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با قابلیت پشتیبانی از شارژر پرسرعت ۲۲.۵ وات نیز مشخصات احتمالی دیگر این گوشی را تشکیل خواهند داد.

البته آنر ۲۰ پرو از یک نمایشگر ۶.۲۶ اینچی بهره می‌برد. اما لیستی که وب‌سایت یاد شده از گوشی جدید منتشر کرد، نمایشگر ۵.۵ اینچی را برای آن ثبت کرده. با این اوصاف تاکنون مشخصات بیشتری در مورد قیمت یا تاریخ انتشار این گوشی مشخص نشده و همچنین مشخص نیست آیا واقعا این گوشی همان آنر ۲۰ پرو با برند متفاوت است یا خیر.

