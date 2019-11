طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، ظاهرا هواوی قصد ندارد عرضه بین‌المللی گوشی هواوی P40 پرو را لغو کند. با توجه به اینکه میت ۳۰ پرو با وجود گذشت چند ماه از معرفی هنوز در بازارهای جهانی عرضه نشده، چنین تصمیمی قابل توجه محسوب می‌شود.

میت ۳۰ پرو و برادر ارزان‌ترش یعنی میت ۳۰ از جمله بهترین گوشی‌های ۲۰۱۹ محسوب می‌شوند. با این حال به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا، این گوشی‌ها نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند و به همین خاطر فعلا فقط کاربران چینی می‌توانند این گوشی‌ها را خریداری کنند. حتی اگر این گوشی‌ها از کشور چین خریداری شوند و در کشور دیگری مورد استفاده قرار بگیرند، هنوز راهکار مطمئن و بادوامی برای نصب اپلیکیشن‌های گوگل ارائه نشده است. روی هم رفته، میت ۳۰ پرو می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مربوط به بهترین گوشی اندرویدی ۲۰۱۹ مطرح شود ولی به دلیل اینکه حتی نمی‌تواند یک اپلیکیشن ساده مانند گوگل مپ را اجرا کند، از رقابت کنار رفته است.

با توجه به اینکه هواوی هنوز نتوانسته میت ۳۰ پرو را در بازارهای جهانی عرضه کند، چگونه می‌خواهد برای هواوی P40 پرو چنین کاری را انجام دهد؟ در این زمینه به تئوری‌هایی می‌پردازیم ولی در ابتدا بهتر است تا حدی پس‌زمینه این ماجراها را مطرح کنیم.

هواوی در سال ۲۰۱۹؛ دقیقا چه اتفاقاتی رخ داد؟

شرکت هواوی هر سال از دو پرچم‌دار اصلی رونمایی می‌کند؛ در اوایل سال شاهد معرفی سری P هستیم و در نیمه دوم سال هم از سری میت رونمایی می‌شود. امسال گوشی هواوی P30 پرو توانست نظر کاربران زیادی را جلب کند و به‌خصوص کیفیت دوربین چندگانه آن مورد ستایش زیادی قرار گرفت.

کمی بعد از معرفی گوشی‌های سری P30، تحریم‌های آمریکا علیه هواوی آغاز شد. این تحریم بسیار گسترده و پیچیده است ولی اساسا به این شرکت اجازه نمی‌دهد با کمپانی‌های آمریکایی مانند گوگل همکاری داشته باشد. به همین خاطر گوشی‌های هواوی دیگر نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند. این یعنی گوشی‌های جدید این شرکت بدون داشتن اپلیکیشن‌هایی مانند جیمیل، گوگل مپ، یوتیوب روانه‌ی بازار می‌شوند. بدون سرویس‌های موبایل گوگل (GMS)، یک گوشی اندرویدی بسیاری از امکانات خود را از دست می‌دهد.

خوشبختانه، تا حالا دولت آمریکا چند بار معافیت‌های موقتی ۹۰ روزه برای هواوی صادر کرده که جدیدترین آن مربوط به چند روز قبل است. این معافیت‌ها تا حدی محدودیت‌های مربوط به تحریم را کاهش می‌دهد و مثلا این شرکت می‌تواند برای گوشی‌های فعلی خود به‌روزرسانی اندروید ارائه دهد.

به همین خاطر گوشی‌هایی مانند هواوی P30 و P30 پرو بدون هیچ مشکلی می‌توانند فروخته شوند و حداقل تا مارس ۲۰۲۰ هم می‌توانند از آپدیت‌های اندروید بهره ببرند. با این حال، هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو که بعد از آغاز تحریم‌ها معرفی شده‌اند، از چنین مزیتی بهره نمی‌برند. با توجه به این موضوع، دیگر گوشی‌های جدید هواوی-شامل هواوی P40 پرو-هم نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند مگر اینکه دولت آمریکا مجوز جداگانه‌ای برای گوگل صادر کند. در همین رابطه، در ادامه به اولین تئوری مربوط به چگونگی عرضه هواوی P40 پرو در اوایل سال آینده می‌پردازیم.

تئوری ۱: هواوی می‌داند تحریم‌های آمریکا در ادامه ضعیف‌تر می‌شود یا حتی پایان می‌یابد

این بدیهی‌ترین تئوری مربوط به عرضه جهانی هواوی P40 پرو است. مقامات دولت آمریکا بارها اعلام کرده‌اند که مشغول بررسی مجوزهایی هستند تا به برخی از شرکت‌های آمریکایی اجازه همکاری با هواوی داده شود. از آنجایی که چند روز قبل هواوی بار دیگر مجوز بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مایکروسافت را به دست آورد، ارائه‌ی مجوز برای بهره‌گیری گوشی‌های هواوی از سرویس‌های گوگل موضوع بسیار محتملی محسوب می‌شود.

هواوی پیش از این گفته که در صورت دریافت مجوز، در عرض ۲۴ ساعت می‌توانند سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را برای میت ۳۰ پرو عرضه کنند. آیا ما می‌دانیم که چنین چیزی قطعا اتفاق می‌افتد؟ نه، به هیچ عنوان. اما شاید هواوی از مسائل پشت پرده امیدوارکننده خبر دارد یا شاید هم امیدوار است تا زمان عرضه هواوی P40 پرو چنین مجوزهایی برای این شرکت صادر می‌شود.

شاید هم تا زمان عرضه این گوشی، تحریم‌های آمریکا علیه هواوی به‌طور کامل لغو شود که البته چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه دولت آمریکا چند روز قبل بار دیگر معافیت ۹۰ روزه را تمدید کرده، کنار گذاشتن کامل این تحریم تا مارس سال آینده بعید ولی البته محتمل است. در ضمن بدون شک مدیران هواوی هم صرفا با اتکا بر خوش‌بینی برنامه‌ریزی نمی‌کنند و این ما را به تئوری بعدی می‌رساند.

تئوری ۲: هواوی P40 پرو اصلا P40 نخواهد بود

مدتی قبل، آنر ۹X در بازارهای جهانی عرضه شد که در هر صورت یک گوشی هواوی محسوب می‌شود. این گوشی مدت‌ها بعد از آغاز تحریم آمریکا عرضه شده و به همین خاطر انتظار داشتیم که بدون داشتن سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل به دست مشتریان برسد. اما در کمال تعجب، این گوشی از سرویس‌های مذکور بهره می‌برد.

اما چطور چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ برای آگاهی از جزییات این رویکرد، می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید. اساسا، آنر ۹X اصلا یک گوشی جدید نیست. از لحاظ ظاهری یک گوشی تازه‌نفس به نظر می‌رسد و به‌عنوان یک گوشی جدید هم مطرح شده اما از لحاظ ویژگی‌های سخت‌افزاری شباهت بسیار زیادی به آنر P Smart Z دارد که کمی قبل از آغاز تحریم‌های آمریکا عرضه شده است.

زمانی که گوگل مجوز مربوط به ارائه‌ی سرویس‌های خود برای گوشی خاصی را صادر می‌کند، این مجوز را برای شماره مدل به‌خصوصی صادر می‌کند. بنابراین، هواوی از مجوز دریافتی مربوط به آنر P Smart Z برای آنر ۹X استفاده کرده است. برای این مجوز، ظاهر گوشی یا حتی بخش‌هایی از سخت‌افزار اهمیتی ندارد و فقط بخش‌های مربوط به مجوز سرویس‌های گوگل حائز اهمیت است.

شاید هواوی قصد دارد این رویکرد را برای P40 پرو تکرار کند. با این کار، این شرکت می‌تواند از مجوز مربوط به P30 پرو-یا هر گوشی هواوی دیگری-استفاده کند و با اعمال برخی تغییرات، آن را به‌عنوان P40 پرو معرفی کند. چنین کاری (حداقل تا الان) نقض تحریم هواوی محسوب نمی‌شود.

با این حال، چنین رویکردی برای بلندمدت نمی‌تواند جوابگو باشد. حتی اگر هواوی با این ترفند P40 پرو را روانه‌ی بازار کند، کاربران اساسا با پرداخت مبلغی هنگفت یک پرچم‌دار ۲۰۱۹ یا در سال ۲۰۲۰ خریداری خواهند کرد. به همین خاطر شاید این رویکرد در اوایل ۲۰۲۰ جوابگو باشد، ولی در ادامه این سال نمی‌تواند آن را ادامه دهد. البته این روش می‌تواند برای هواوی زمان موردنیاز را به ارمغان بیاورد که در نهایت ما را به تئوری آخر می‌رساند.

تئوری ۳: ارائه جایگزین اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل

هواوی همین حالا هم برای جبران فقدان سرویس‌های گوگل، سرویس‌های موبایل هواوی (HMS) را ارائه کرده است. روی هم رفته این سرویس‌ها همان کار سرویس‌های موبایل گوگل (GMS) را انجام می‌دهند با این تفاوت که نمی‌توانند به اپلیکیشن‌های گوگل دسترسی داشته باشند.

با این حال، HMS از طریق بهره‌گیری از دیگر اپلیکیشن‌ها می‌تواند امکانات مشابه اپلیکیشن‌های گوگل را برای کاربران ارائه کند. در جدیدترین کنفرانس توسعه‌دهندگان هواوی این شرکت از برنامه‌های خود برای ترغیب توسعه‌دهندگان به سمت بهره‌گیری از امکانات HMS و سیستم‌عامل اختصاصی هواوی موسوم به هارمونی خبر داد. از لحاظ تئوری، هواوی می‌تواند بسیاری از قابلیت‌های مشابه سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های مرسوم در گوشی‌های اندرویدی را بدون همکاری گوگل برای کاربران ارائه دهد.

البته عملی کردن چنین هدفی چندان ساده نیست و برای این کار، هواوی باید هزاران توسعه‌دهنده را راضی کند که اپلیکیشن‌های خود را برای سازگاری با HMS تا حدی تغییر دهند. حتی اگر بتواند چنین کاری را انجام دهد-که البته «اگر» بزرگی است-این شرکت سپس باید کاربران را به تجربه زندگی دیجیتال بدون گوگل ترغیب کند. با وجود اینکه گوگل به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران مورد انتقاد زیادی قرار می‌گیرد، ولی فقط تعداد اندکی از کاربران حاضر هستند اکوسیستم جذاب این شرکت را برای استفاده از گوشی هواوی ترک کنند.

در نهایت، اگر هواوی می‌خواهد سرویس‌های خود را برای P40 پرو آماده کند، به زمان زیادی نیاز دارد؛ این در حالی است که مطابق انتظارات، چند ماه دیگر گوشی هواوی P40 پرو معرفی می‌شود و چنین زمانی برای آماده‌سازی یک اکوسیستم کامل اصلا کافی به حساب نمی‌آید.

در نهایت باید بگوییم که به احتمال زیاد، هواوی برای عرضه جهانی P40 پرو از مجوز گوگل مربوط به P30 پرو یا یک گوشی دیگر استفاده خواهد کرد. این موضوع به این شرکت اجازه می‌دهد گوشی مذکور را در بازارهای جهانی عرضه کند تا کاربران کشورهای مختلف بتوانند بار دیگر پرچم‌دار جدید هواوی را خریداری کنند.

در حال حاضر، این شرکت مطمئنا سخت مشغول کار بر سرویس‌های موبایل خود و اکوسیستم مربوط به سیستم‌عامل هارمونی است. در همین حین، مدیران این شرکت امیدوارند که تحریم‌های آمریکا هرچه زودتر به پایان برسند تا آن‌ها بتوانند روند معمول خود را ادامه بدهند. اما در آخر یک موضوع حتمی است؛ ۲۰۲۰ سال بسیار قابل توجهی برای هواوی خواهد بود.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala