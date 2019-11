بهترین پهپادهای سال ۲۰۱۹

در ابتدا باید به اهمیت قوانین مربوط به پهپادها در کشورهای مختلف اشاره کنیم که قبل از هر کاری توصیه می‌شود مجوزهای مربوط به پرواز پهپادها را دریافت کنید. بعد از این کار، باید به دنبال بهترین پهپاد مورد نیاز خود بگردید. شاید صرفا به یک پهپاد اسباب‌بازی نیاز دارید تا در اوقات فراغت با آن سرگرم شوید یا شاید هم یک پهپاد دارای دوربین عالی برای فیلمبرداری و عکس‌برداری هوایی جوابگوی نیازهای شما خواهد بود. در هر صورت برای انواع و اقسام نیازها، خوشبختانه پهپادهای مختلفی وجود دارد.

تا چند سال قبل، برای بهترین پهپاد جمع‌وجور DJI Mavic Pro پیشنهاد می‌شد و برای بهترین دوربین هم سری پهپادهای فانتوم توجه زیادی را جلب می‌کردند. اما حالا گزینه‌های متعددی ارائه شده که دست کاربران را برای انتخاب بازتر کرده‌اند. در این مطلب به شماری از بهترین پهپاد های ۲۰۱۹ می‌پردازیم و به ترتیب از ارزان‌ترین شروع می‌کنیم.

Hubsan H111

بهترین پهپاد بسیار کوچک برای محیط‌های داخلی – ۱۸ دلار

در زمینه‌ی پهپادهای کوچک دسته‌بندی مشخصی وجود ندارد ولی عموما پهپادهایی که در کف دست جا می‌شوند، به‌عنوان نانو پهپاد در نظر گرفته می‌شوند. در همین زمینه، یکی از بهترین‌ها پهپاد Hubsan H111 است. Hubsan در زمینه‌ی ساخت پهپادهای مختلف فعالیت زیادی دارد و در این میان H111 یکی از بهترین گجت‌ها برای پرواز در محیط داخلی است.

این گجت به دلیل اندازه بسیار کوچکی که دارد، مطمئنا عمر باتری آن قابل مقایسه با دیگر پهپادها نیست ولی به راحتی کار خود را برای پروازهای محدود انجام می‌دهد. در هر صورت استفاده از این پهپاد تجربه بسیار لذت‌بخشی است.

Syma X5C-1

بهترین پهپاد اسباب‌بازی – ۴۲ دلار

برای یادگیری پرواز با پهپادهای حرفه‌ای، توصیه می‌شود که در ابتدا با پهپادهایی مانند Syma X5C-1 تجربه کسب کنید. اگرچه در اصل این یک پهپاد اسباب‌بازی محسوب می‌شود و قابلیت‌های محدودی دارد، ولی تجربه پرواز با آن باعث می‌شود در این کار حرفه‌ای‌تر شوید. با این کار نه‌تنها تا حدی می‌توانید مبانی پرواز را یاد بگیرید، بلکه حتی می‌توانید در زمینه فیلمبرداری هم تجربه کسب کنید. در ابتدای کار تصادف پهپاد تقریبا اجتناب‌ناپذیر است ولی آیا ترجیح می‌دهید این اتفاق برای یک پهپاد بسیار گران‌قیمت رخ دهد یا برای پهپادی مانند Syma X5C که علاوه بر قیمت نه‌چندان بالا از بدنه انعطاف‌پذیر بهره می‌برد؟

UVify OOri

بهترین پهپاد مسابقه‌ای برای افراد کم تجربه – ۲۹۵ دلار

این پهپاد مناسب افراد کم‌تجربه‌ای است که می‌خواهند از یک پهپاد پرسرعت استفاده کنند. از این پهپاد کوچک می‌توان در محیط‌های داخلی هم استفاده کرد زیرا گاردهای پلاستیکی از پره‌های آن محافظت می‌کنند. علاوه بر این به لطف ویژگی‌های مختلف، پرواز با آن کار چندان سختی نیست. پهپادهایی مانند Hubsan H111 و Syma X5C حداکثر سرعت ۱۶ کیلومتر بر ساعت را ارائه می‌دهند اما نهایت سرعت UVify OOri به ۹۶ کیلومتر بر ساعت هم می‌رسد. مهم‌ترین ویژگی پهپادهای مسابقه‌ای سرعت زیاد و قدرت مانور بالای آن‌ها است و معمولا باتری آن‌ها در چنین سرعت بالایی برای حدود ۵ دقیقه دوام می‌آورد.

Walkera F210

بهترین پهپاد مسابقه‌ای برای افراد باتجربه – ۳۱۹ دلار

پهپادهای مسابقه‌ای مانند کامپیوترها هستند. اگرچه می‌توانید کامپیوترهای آماده بسیار خوبی را از بازار خریداری کنید، اما معمولا بهترین سیستم مطابق با نیازهای مشخص یک کاربر حرفه‌ای توسط فرد موردنظر با بهره‌گیری از قطعات شرکت‌های مختلف تشکیل می‌شود. در ضمن هرکدام از مسابقات و لیگ‌های پهپادها چالش‌های مختلفی را مطرح می‌کنند و برنده یک مسابقه شاید مناسب مسابقه بعدی نباشد. در همین زمینه، شرکت Walkera پهپادهای آماده خوبی مانند F210 را روانه‌ی بازار کرده که قبل از ساخت پهپادهای اختصاصی مطابق نیازهای فرد، می‌تواند برای استفاده در مسابقات و لیگ‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با ۷ پهپاد نوآورانه که می‌توانند ساعت‌ها در هوا بمانند

DJI Mavic Mini

بهترین پهپاد جمع‌وجور برای فیلمبرداری – از ۳۹۹ دلار

این پهپاد که در پاییز ۲۰۱۹ معرفی شده با داشتن وزن ۲۴۹ گرمی و اندازه بسیار کوچک از همان ابتدا توانسته توجهات زیادی را جلب کند. دوربین ۱۲ مگاپیکسلی این پهپاد به لرزشگیر ۳ سه محوره متصل است که می‌تواند ویدیو با رزولوشن ۲.۷K را ثبت کند و مدت پرواز آن هم به ۳۰ دقیقه می‌رسد. برای افرادی که به دنبال پهپاد مناسب برای عکس‌برداری و فیلمبرداری هوایی با کیفیت مشابه دوربین گوشی‌های هوشمند هستند، Mavic Mini یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود.

DJI Mavic Air

بهترین پهپاد تاشو – از ۶۸۰ دلار

در زمینه‌ی پهپادهای جمع‌وجور تاشو، اگرچه DJI Mavic Mini امکانات زیادی را ارائه می‌دهد ولی Mavic Air مدل پیشرفته‌تری محسوب می‌شود و برای کارهای مختلف حرف بیشتری برای گفتن دارد. اگر به دنبال فیلمبرداری ۴K باکیفیت و روان در آسمان هستید، باید به این پهپاد نگاهی بیندازید. این گجت به لطف بهره‌گیری از امکانات مختلف کار را برای افراد تازه‌کار راحت کرده و به اندازه کافی پیشرفته است تا بیشتر فیلم‌برداران نیمه‌حرفه‌ای هم از استفاده از آن لذت ببرند. این پهپاد به لطف مکانیزم پره‌های تاشویی که دارد، به راحتی جمع می‌شود و با سرعت بیش از ۶۴ کیلومتر بر ساعت به پرواز در می‌آید. روی هم رفته، Mavic Air احتمالا بهترین پهپاد ۴K است که با این مبلغ می‌توان خریداری کرد.

DJI Mavic 2 Pro

بهترین پهپاد برای فیلمبرداری ارزان‌تر از ۲۰۰۰ دلار – ۱۵۰۰ دلار

این پهپاد اگرچه در آگوست ۲۰۱۸ عرضه شده، ولی در زمینه‌ی فیلمبرداری همچنان یکی از بهترین پهپادهای شرکت DJI محسوب می‌شود. سری Mavic 2 شامل Mavic 2 Zoom و Mavic 2 Pro است که تنها تفاوت آن‌ها مربوط به دوربینشان است. مدل Zoom بزرگنمایی ۲ برابری اپتیکال را ارائه می‌دهد و از سنسور ۱/۲.۳ اینچی بهره می‌برد و مدل پرو هم مجهز به سنسور ۱ اینچی ساخت شرکت مشهور هاسل‌بلاد است.

علاوه بر کیفیت بالای دوربین، Mavic 2 Pro یکی از سریع‌ترین، با ثبات‌ترین و چابک‌ترین پهپادهای متمرکز بر فیلمبرداری به حساب می‌آید. سیستم چند محوره تشخیص موانع باعث می‌شود کاربران با خیال راحت این پهپاد را به پرواز در بیاورند. علی‌رغم این که پهپاد مذکور از پسوند پرو بهره می‌برد، ولی برای کاربران تازه‌کار هم بسیار مناسب است. در این میان، کاربران حرفه‌ای هم می‌توانند از امکانات گسترده این پهپاد برای فیلمبرداری و عکس‌برداری استفاده کنند.

DJI Inspire 2 با دوربین Xenmuse X7

بهترین پهپاد حرفه‌ای – از ۳۰۰۰ دلار

بهترین پهپادهای حرفه‌ای به شما اجازه می‌دهند که دوربین همه‌فن‌حریفی را روانه‌ی آسمان کنید. در این میان DJI Inspire 2 که از امکانات گسترده‌ای بهره می‌برد، از دوربین‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند که از میان آن‌ها دوربین Zenmuse X7 بهترین گزینه به حساب می‌آید. این دوربین رزولوشن ۶K به ارمغان می‌آورد و در ضمن می‌توان لنز آن را تعویض کرد. کیفیت دوربین آن به گونه‌ای است که اگر در مورد جزییات آن صحبت کنیم، فکر می‌کنید که در حال بررسی یک دوربین DSLR حرفه‌ای هستیم.

DJI Inspire 2 هم مانند دیگر پهپادهای این شرکت، به راحتی قابل استفاده است. اما برای فیلمبرداری حرفه‌ای توصیه می‌شود که یک نفر مدیریت پرواز پهپاد را بر عهده بگیرد و نفر دیگر بر دوربین تمرکز کند. این پهپاد می‌تواند با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در آسمان حرکت کند و با توجه به توانایی دوربین آن برای پخش زنده، برای گروه‌های خبری هم بسیار مناسب است.

بیشتر بخوانید: ۱۰ نقطه عطف مهم در تاریخچه پهپادها

منبع: Android Authority

The post بهترین پهپادهای سال ۲۰۱۹ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala