طی سال گذشته شرکت‌های زیادی به بهره‌گیری از نمایشگرهای حفره‌دار علاقه نشان داده‌اند و به نظر می‌رسد این مشخصه به این زودی‌ها کنار نمی‌رود. تا حالا، فقط شاهد گوشی‌های مبتنی بر این نوع نمایشگر بوده‌ایم ولی دقایقی قبل هواوی از نخستین تبلت مجهز به نمایشگر حفره‌دار رونمایی کرد. هواوی میت پد پرو یک تبلت پرچم‌دار محسوب می‌شود که قرار است با گجت‌هایی مانند آیپد پرو و گلکسی تب اس ۶ رقابت کند.

این گجت از نمایشگر ۱۰.۸ اینچی AMOLED با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ و نسبت تصویر ۱۶:۱۰ بهره می‌برد. طبق اعلام هواوی، اندازه حاشیه‌های نمایشگر فقط ۴.۹ میلی‌متر است و به همین خاطر نسبت ۹۰ درصدی نمایشگر به بدنه امکان‌پذیر شده است. در حفره نمایشگر یک دوربین ۸ مگاپیکسلی عکس‌های سلفی را ثبت می‌کند و در ضمن باید به وجود ۴ اسپیکر هم اشاره کنیم.







قلب تپنده هواوی میت پد پرو تراشه قدرتمند کایرین ۹۹۰ است که در کنار آن ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی تعبیه شده است. در ضمن تبلت مذکور در دو مدل وای‌فای و LTE روانه‌ی بازار می‌شود. این گجت ۴۶۰ گرم وزن دارد و اندازه آن هم ۱۵۹ در ۲۴۵ در ۷.۲ میلی‌متر است. لازم به ذکر است در پنل پشتی یک دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی هم دیده می‌شود.

از لحاظ نرم‌افزاری، این تبلت از رابط کاربری EMUI 10 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برد. مانند دیگر گوشی‌های جدید هواوی، این تبلت هم بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل به دست کاربران می‌رسد. از قابلیت‌های نرم‌افزاری آن هم می‌توانیم به امکان مشاهده همزمان محتوای نمایشگر گوشی‌های هواوی موردنظر در این تبلت اشاره کنیم. در ضمن رابط کاربری هواوی میت پد پرو از حالت لپ‌تاپ هم پشتیبانی می‌کند که در این حالت، فضای نرم‌افزاری تبلت تا حدی مشابه لپ‌تاپ‌ها می‌شود و اپلیکیشن‌ها به‌صورت پنجره‌ای به نمایش درمی‌آیند.

انرژی این تبلت از جانب باتری حجیم ۷۲۵۰ میلی‌امپر ساعتی تامین می‌شود که به‌لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۴۰ وات به سرعت می‌توان آن را شارژ کرد. از دیگر قابلیت‌های آن هم می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۱۵ وات و شارژ بی‌سیم معکوس ۷.۵ وات اشاره کنیم. این تبلت همراه با قلم استایلوس M-Pen فروخته می‌شود.

هواوی میت پد پرو در رنگ‌های سفید، مشکی، سبز و نارنجی روانه‌ی بازار می‌شود. برای خرید مدل پایه وای‌فای که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، باید مبلغ ۳۲۹۹ یوان (۴۷۰ دلار) بپردازید. مدل پایه LTE که مبتنی بر ۶/۱۲۸ گیگابایت است ۳۷۹۹ یوان (۵۴۰ دلار) قیمت دارد و قیمت مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی LTE هم ۴۴۹۹ یوان (۶۴۰ دلار) است. در ضمن هواوی اعلام کرده که مدل ۵G تبلت مذکور در اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد.

پیش‌فروش این تبلت از امروز آغاز می‌شود و از تاریخ ۱۲ دسامبر به دست مشتریان می‌رسد. در مورد تاریخ آغاز فروش جهانی آن اطلاعاتی ارائه نشده است. در ادامه می‌توانید تیزر معرفی این محصول را مشاهده کنید.

