در این مقاله قصد داریم به بررسی گوشی‌‌های تاشو جدیدی بپردازیم که اخیرا توسط شرکت‌های نام‌دار و مطرح حوزه فناوری روانه بازار شده‌اند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به برخی از مدل‌هایی که عرضه آن‌ها در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با عرضه گوشی‌های تاشو سامسونگ گلکسی فولد ۲ و موتورولا Razr، به وضوح قابل پیش‌بینی است که اقدام جاه‌طلبانه شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند در سال‌های آینده، به سمت طراحی و تولید گوشی‌های تاشو پیش می‌رود.

در حال حاضر که همه این گوشی‌های تاشو در نمونه‌های اولیه و به عبارتی آزمایشی خود به سر می‌برند، ممکن است در استفاده روزمره و مداوم، کمی برای کاربران مشکل ساز باشند. اما هیجان انگیز خواهد بود بدانیم در سال‌های آتی، بالاخره شرکت‌ها موفق خواهند شد گوشی‌های تاشو بدون نقصی را طراحی کنند که از قابلیت‌های متنوعی بهره‌ می‌برند.

در همین راستا تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به تمامی مدل‌های واقعی و مفهومی که توسط شرکت‌ها در سال ۲۰۱۹ طراحی شده‌اند و امسال، سال بعد و یا سال‌های دیگر روانه بازار می‌شوند.

گوشی تاشو رویال فلکس‌پای (Royole FlexPai) سال ۲۰۱۹

رویال فلکس‌پای، جز اولین گوشی‌های تاشو به حساب می‌آید که در ماه ژانویه سال جاری روانه بازار شد. البته این گوشی ارزش خرید بالایی ندارد و تنها می‌توان آن را اولین گوشی هوشمندی دانست که با قابلیت تاشو روانه بازار شد. این گوشی تاشو نیز بی عیب و نقص ظاهر نشد و نتوانست توجه زیادی را به سوی خود معطوف کند.

استفاده از لولاهای بزرگ باعث شده Royole FlexPai به هنگام تا شدن بسیار ضخیم باشد و نتوان به راحتی آن را در دست نگه داشت. این محصول از نظر قدرت سخت‌افزاری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پردازنده مرکزی آن را یک چیپ‌ست اسنپدراگون ۸۵۵ ساخت شرکت کوالکام تشکیل می‌دهد که به همراه ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، وظیفه پردازش فعالیت‌های این گوشی را بر عهده دارد.

Royole FlexPai از نمایشگر ۷.۸ اینچی امولد با وضوح ۱۹۲۰ × ۱۴۴۰ بهره می‌برد که از کیفیت رضایت بخشی برخوردار است. این گوشی ۱۳۰۰ دلاری حدودا ۳۴۶ گرم وزن دارد و توسط یک باتری نه چندان قدرتمند ۳۹۷۰ میلی‌آمپر ساعتی تغذیه می‌شود.







گوشی تاشو سامسونگ گلکسی فولد سال ۲۰۱۹

بعد از ورود فلکس‌پای به بازار گوشی‌های تاشو، سامسونگ نیز اولین محصول خود را تحت عنوان گلکسی فولد با اندازه نمایشگر ۷.۳ اینچ معرفی و روانه بازار کرد. این گوشی هنگامی که به صورت تاشو در می‌آید تنها ۴.۶ اندازه دارد و به طور کلی می‌توان آن را محصول خوبی از لحاظ طراحی ظاهری دانست.

اما هرچه بیشتر گذشت، گلکسی فولد بیشتر ضعف‌های خود را در معرض دید قرار داد. از مشکلات نمایشگر آن گرفته تا لولاهای آسیب‌پذیر و نامقاوم در برابر گرد و غبار که به شدت این گوشی را در برابر آسیب‌های احتمالی آسیب‌پذیر می‌کردند. شاید بتوان بعد از گلکسی نوت ۷، گلکسی فولد را بدنام‌ترین محصولی دانست که از سوی سامسونگ روانه بازار شد!

همین مسئله نیز موجب شد سامسونگ تمامی گلکسی فولد‌های فروخته شده را پس گرفته و اقدام به بازطراحی آن کند که نتیجه آن چند ماه بعد، گلکسی فولد جدید و بهبودیافته بود که در ماه سپتامبر روانه بازار شد.







گوشی تاشو هواوی میت ایکس سال ۲۰۱۹/۲۰۲۰

دیگر شرکت معروف و بزرگ که اقدام به ساخت گوشی‌ تاشو کرد، هواوی بود. این شرکت ابتدا در ماه فوریه سال جاری از هواوی میت ایکس به عنوان اولین گوشی تاشو خود رونمایی کرد. در ابتدا قرار بود این محصول در ماه ژوئن روانه بازار شود. اما در پی مشکلات عجیبی که برای گلکسی فولد پیش آمد، هواوی تصمیم گرفت عرضه گوشی تاشو خود را تا ماه سپتامبر و سپس تا ماه نوامبر به تعویق بیندازد تا تمام مشکلات آن را شناسایی و برطرف کند.

این محصول برخلاف نماینده سامسونگ و همانند فلکس‌پای، به سمت بیرون خم می‌شود. اما خب طراحی آن به نسبت فلکس‌پای بسیار چشم‌نواز‌تر و زیباتر صورت گرفته. هواوی میت ایکس گوشی نسبتا باریک و بدون حاشیه‌ای است که یک پردازنده کایرین ۹۸۰ به همراه ۸ گیگابایت رم، عهده‌دار فعالیت‌های سنگین آن خواهد بود. همچنین هواوی این محصول را با ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی نیز همراه کرده که کمبودی از این حیث گریبان‌گیر کاربران نباشد.

بیشتر بخوانید: پشتیبانی شرکت هواوی زمان عرضه گوشی تاشو میت ایکس را اعلام کرد

در حال حاضر این محصول تنها در کشور چین به فروش می‌رسد و زمان دقیق انتشار آن در بازارهای جهانی مشخص نشده. البته باید این را هم به خاطر داشته باشیم که فعلا این محصول به خاطر مشکلات سیاسی پیش آمده بین دو کشور چین و آمریکا و در نتیجه تحریم هواوی، نمی‌تواند از سرویس‌های گوگل همانند برنامه جیمیل یا فروشگاه گوگل استفاده کند.

با این اوصاف حتی اگر این مشکل نیز حل شود و کاربران میت ایکس بتوانند از سرویس‌های گوگل در گوشی‌های خود بهره ببرند، باید دید هواوی چطور می‌تواند با قیمت سرسام‌آور ۲۶۰۰ دلار، فروش خوب محصول خود را تضمین کند!







مایکروسافت سرفیس Duo سال ۲۰۱۹/۲۰۲۰

شاید بزرگ‌ترین غافلگیری امسال، معرفی یک گوشی از سوی مایکروسافت باشد که کارنامه چندان درخشانی در این زمینه ندارد! به عبارتی باید گفت کارنامه وحشتناکی دارد! موردی هم که همه چیز را عجیب‌تر می‌کند، اقدام مایکروسافت به ساخت یک گوشی تاشو بود، آن هم با سیستم‌عاملی غیر از سیستم‌عامل اختصاصی خود شرکت!

گوشی جدید، سرفیس Duo نام دارد و از سیستم‌عامل اندروید به عنوان سیستم‌عامل پیش فرض خود بهره می‌برد. برخلاف سامسونگ گلکسی فولد، هواوی میت ایکس و رویال فلکس‌پای، سرفیس Duo یک نمایشگر واحد ندارد که به سمت بیرون یا درون خم شود. بلکه از دو گوشی ۵.۶ اینچی تشکیل شده که امکان چرخش ۳۶۰ درجه‌ای را به آن می‌دهد.

متاسفانه اطلاعات زیادی در رابطه با این گوشی در اختیار نداریم. تنها اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد، سیستم‌عامل و طراحی فیزیکی این محصول است. البته این اقدام مایکروسافت عمدی بوده. در حقیقیت این شرکت به عمد خواسته یک سال قبل از عرضه رسمی سرفیس Duo آن را معرفی کند تا توسعه‌دهندگان برنامه‌های خود را به صورت گسترده‌ای برای این محصول آماده کنند.

مایکروسافت با سری سرفیس خود موفقیت‌های زیادی را کسب کرده. چراکه محصولاتی که نام این برند را یدک می‌کشند هم از نظر زیبایی و هم از نظر کیفیت بسیار شهره هستند. اینکه سرفیس Duo هم بتواند راه دیگر محصولات این سری را در پیش بگیرد کاملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تنها زمان است که می‌تواند آن را ثابت کند.







گوشی تاشو گلکسی فولد (بهبود یافته) سال ۲۰۱۹

ماه سپتامبر امسال، سامسونگ نسخه بهبود یافته گلکسی فولد را روانه بازار کرد. بخش‌های حساس نمایشگر با لایه‌های محافظ قوی‌تر پوشانده شده و فاصله بین لولاها هم که پیش‌تر به سادگی اجازه ورود گرد و غبار را به درون نمایشگر می‌داد کاهش یافت. اینطور که به نظر می‌رسد، محصول جدید سامسونگ می‌تواند تا زمانی که از مد بیفتد، برای کاربران به خوبی کار کند. البته به شرط اینکه به بهترین شکل ممکن از آن مراقبت شود!

بیشتر بخوانید: موجودی گوشی گلکسی فولد در چین در کمتر از ۵ دقیقه به اتمام رسید

با کنار رفتن عوامل مشکل‌ساز، گلکسی فولد کاملا برای استفاده آماده شد. سامسونگ ادعا کرد محصول جدید و بهبود یافته این شرکت، بهترین گوشی تاشو در زمان خود است. این شرکت می‌گوید جابجایی برنامه‌ها در نمایشگر این گوشی بسیار روان انجام می‌شود و حتی می‌توان سه برنامه را نیز در کنار هم اجرا کرد!

اگرچه همچنان می‌توان طراحی نسبتا ضحیم این گوشی، نمایشگر بسیار کوچک بیرونی و قیمت ۲۰۰۰ دلاری آن را نقاط ضعفی برای آن در نظر گرفت،‌ اما باید این را هم در نظر داشت که این محصول زودتر از اینکه تکنولوژی به آن برسد، مرزهای محدودیت در طراحی گوشی‌های امروزی را درنوردید!







گوشی تاشو ال‌جی جی ۸ ایکس تین‌کیو (LG G8X ThinQ) سال ۲۰۱۹

محصول تاشو دیگر که خب به نسبت دیگر محصولات یاد شده نمی‌توان آن را حقیقتا یک گوشی تاشو دانست، گوشی ال‌جی جی ۸ ایکس تین‌کیو نام دارد. اما این محصول درواقع از یک گوشی و یک نمایشگر ثانویه تشکیل شده که این نمایشگر به صورت لوازم جانبی مجزا نیز قابل خریداری است.

نمایشگر ثانویه که تقریبا مشابه نمایشگر ۶.۴ اینچی اولد است، به وسیله یک لولا و با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای به نمایشگر اصلی متصل می‌شود و این دو می‌توانند هر برنامه‌ای را به صورت مجزا و یا با هم و با جلوه خاصی اجرا کنند. به این صورت که یکی از صفحات، صفحه کلید نمایشگر دیگر و یا گیم‌پد آن خواهد بود.

بدون نمایشگر ثانویه، ال‌جی جی ۸ ایکس یک گوشی ۸۰۰ دلاری معمولی خواهد بود که هیچ چیز جذابی برای ارائه ندارد. اما ال‌ جی با ایده نسبتا خلاقانه خود، نه تنها از خراب شدن دستگاه در امان ماند، بلکه به نوعی خلا موجود در میان تکنولوژی امروز و آینده ساخت گوشی‌های هوشمند را پر کرد.







گوشی تاشو موتورولا Razr سال ۲۰۱۹/۲۰۲۰

شایعات در رابطه با گوشی هوشمند تاشو شرکت موتورولا قریب به یک سال سر زبان‌ها جریان داشت تا اینکه هفته گذشته بالاخره از این گوشی رونمایی شد. این محصول که با نام Razr شناخته می‌شود قرار است در تاریخ ۲۶ دسامبر سال جاری برای پیش‌خرید در دسترس قرار گیرد.

یکی از مواردی که این گوشی را از دیگر گوشی‌های تاشو متمایز می‌کند، طراحی آن است که به نوعی سبک و سیاق نوستالژی را دنبال کرده و به صورت عمودی خم می‌شود. همینطور این محصول یک مزیت دیگری نیز به نسبت دیگر گوشی‌های تاشو دارد و آن هم این است که هنگام باز شدن، درست به اندازه یک گوشی معمولی است و هنگام تا شدن هم بسیار جمع و جور می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود این گوشی از وزن به مراتب پایین‌تری به نسبت سایر رقبای خود برخوردار باشد و جابجایی آن مزاحمت خاصی برای کاربران بوجود نیاورد.

بیشتر بخوانید:‌ چرا موتورولا RAZR برای مدتی جذاب‌ترین گوشی جهان بود؟

البته این محصول مزیت اصلی گوشی‌های تاشو را ندارد. در واقع فلسفه ساخت گوشی‌های تاشو این است که کاربر همزمان یک گوشی و تبلت را در اختیار داشته باشد. به همین خاطر موتورولا Razr با قیمت ۱۵۰۰ دلاری خود، تا حدودی از سایر رقبا ارزان‌تر است. اما متعاقبا، خدماتی را هم که از آن انتظار می‌رود در حد پیشرفته‌ای ارائه نمی‌دهد.

همینطور از نظر سخت‌افزاری نیز نمی‌توان این محصول را در دسته گوشی‌های پرچم‌دار دسته‌بندی کرد. چراکه موتورولا در بخش پردازنده از محصول میان‌رده کوالکام یعنی اسنپدراگون ۷۱۰ استفاده کرده که قدرت به مراتب کم‌تری از پرچم‌دار این شرکت یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ یا ۸۵۵ پلاس دارد.

با این اوصاف موتورولا با معرفی این گوشی ثابت کرده حتی کاربران با بودجه کمتر نیز می‌توانند از یک گوشی تاشو خاص بهره‌مند باشند و این می‌تواند خبر خوبی برای کاربرانی باشد که به این دست از محصولات علاقه دارند.







گوشی تاشو سامسونگ گلکسی فولد ۲ (زمان معرفی مشخص نیست)

اگرچه هنوز گلکسی فولد دستگاه کاملا جدیدی برای کاربران به حساب می‌آید، صحبت از گلکسی فولد ۲ نیز مدت‌هاست که روی زبان‌ها افتاده اما اینبار با طراحی کاملا متفاوت! به عبارتی در طراحی گلکسی فولد جدید که تمام خبرها پیرامون آن تنها در حد یک شایعه است، سامسونگ رویه‌ای مشابه با موتورولا را در پیش گرفته و به جای اینکه محصول بعد از باز شدن تبدیل به یک تبلت شود، به یک گوشی معمولی تبدیل می‌شود.

دیگر مشخصات در رابطه با این گوشی از قبیل مشخصات سخت‌افزاری، اندازه، تاریخ معرفی و انتشار این محصول هنوز مشخص نشده و بعید به نظر می‌رسد این اتفاق حداقل در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ میلادی نیز رخ دهد.

بیشتر بخوانید: موتورولا Razr در برابر گلکسی فولد؛ جدال گوشی‌های تاشو

گوشی تاشو شیائومی می فولد (زمان معرفی مشخص نیست)

از ماه ژانویه سال جاری تا کنون، خبر ساخت یک گوشی تاشو توسط شیائومی روی زبان‌ها بوده و این بار هم شاهد طراحی کاملا جدیدی از یک گوشی تاشو دیگر هستیم. طبق شایعات، برخلاف همه گوشی‌های تاشو معرفی شده و احتمالی، شیائومی می فولد از دو لولا بهره می‌برد که برای تبدیل شدن به یک گوشی معمولی، هر دو این لولا‌ها باید به سمت بیرون خم شوند.

شنیده‌ها حاکی از آن است این محصول تقریبا ۱۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت که تقریبا برابر با قیمت همه پرچم‌داران معمولی است که هر سال شرکت‌ها روانه بازار می‌کنند. اگر این محصول با چنین قابلیتی واقعا ۱۰۰۰ دلار یا حداقل زیر ۱۵۰۰ دلار قمت داشته باشد، مسلما در نبرد پیش رو در بازار گوشی‌های تاشو، پیروزی بزرگی بدست خواهد آورد. مخصوصا اینکه از قابلیت سخت‌افزاری خوبی نیز برخوردار باشد.

لازم به ذکر است در مورد مشخصات دیگر این محصول از جمله اندازه، سخت‌افزار و قابلیت‌های نرم‌افزاری خبر موثقی در دسترس نیست.

گوشی تاشو تی‌سی‌ال تریفولد (TCL Trifold) (زمان معرفی مشخص نیست)

یکی دیگر از محصولاتی که ذکر آن در این مقاله خالی از لطف نیست، گوشی تاشو شرکت تی‌سی‌ال است که البته وجودآن فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طراحی این محصول بسیار عجیب‌تر از باقی گوشی‌های تاشو است! به این صورت که به نظر می‌رسد دو لولا همانند شیائومی می فولد وظیفه باز و بسته شدن آن را بر عهده دارند، با این تفاوت که هر دو، بخشی از نمایشگر را در جهت مخالف بر می‌گردانند. یعنی یکی به سمت پشت و دیگری به سمت درون!

بیشتر بخوانید: نگاهی نزدیک به گوشی‌های تاشو؛ چرا گلکسی فولد و میت ایکس قابل اعتماد نیستند؟

البته تی‌سی‌ال برای ساخت چنین گوشی تاشویی نیازمند مدت زمان زیادی است و نباید انتظار داشت حتی در نیمه اول سال بعد نیز شاهد انتشار این گوشی باشیم! اما هر زمان که این گوشی معرفی شود، تجربه آن قطعا یکی از لذت‌بخش‌ترین کارهایی خواهد بود که می‌توان با یک گوشی تاشو انجام داد.

اینطور که به نظر می‌رسد، هر شرکت رویه و سلیقه خاصی را در طراحی گوشی هوشمند خود در پیش گرفته و به عبارتی می‌توان گفت مفهوم تاشو برای هر شرکت، معنای خاصی را در بر دارد. با این اوصاف بعد سال‌های سال که شاهد رقابت شرکت‌ها صرفا در بخش‌هایی نظیر دوربین و سایز نمایشگر بودیم، این بار این نبرد وارد فاز کاملا جدیدی شده و نوید یک آینده بسیار جذاب را در بازار گوشی‌های هوشمند می‌دهد.

نظر شما در رابطه با این گوشی‌ها چیست؟ به نظر شما شانس کدام شرکت برای موفقیت بیشتر از سایر رقبا است؟

منبع: phonearena

