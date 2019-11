گلکسی نوت ۱۰ لایت احتمالا همان گلکسی A81 است

سامسونگ در حال حاضر مشغول توسعه چندین گوشی مختلف است که از بین آن‌ها می‌توانیم به سری گلکسی اس ۱۱، گلکسی نوت ۱۰ لایت و گلکسی A71 اشاره کنیم. اما اخیرا اطلاعاتی منتشر شده که طبق آن، این شرکت کره‌ای مشغول ساخت یک گوشی با شماره مدل SM-AN815F است که ظاهرا از قلم S Pen بهره می‌برد.

سامسونگ روی هم رفته ۴ سری گوشی را تولید می‌کند که هرکدام از آن‌ها از شماره مدل‌های مشخصی بهره می‌برند. الگوی شماره مدل گوشی‌های سری گلکسی A و گلکسی نوت به ترتیب SM-Axxxx و SM-Nxxxx است و گلکسی اس و گلکسی فولد هم به ترتیب از الگوی شماره مدل SM-Gxxxx و SM-Fxxxx بهره می‌برند.

در این میان، الگوی شماره مدل SM-ANxxxx که در پاراگراف اول به آن اشاره کردیم، تا حالا مورد استفاده قرار نگرفته و احتمالا مربوط به سری جدیدی از گوشی‌ها است. منطقی‌ترین توضیحی که در این مورد می‌توان ارائه داد، این است که گوشی مذکور از ترکیب دو سری گلکسی A و گلکسی نوت پدید آمده است.

شماره مدل گوشی‌های گلکسی A71 و گلکسی A51 به ترتیب SM-A715 و SM-A515 است. از طرفی دیگر، از گلکسی A91 در اسناد فاش شده به عنوان SM-A915 یاد شده است. بنابراین از لحاظ منطقی شماره مدل گلکسی A81 باید SM-A815 باشد که چنین گجتی در دست توسعه قرار ندارد. در عوض، سامسونگ مشغول ساخت گوشی مرموز SM-AN815F است که این یعنی احتمالا با گلکسی A81 مجهز به قلم S Pen سروکار داریم.

اگرچه چنین احتمالی در حال حاضر گمانه‌زنی صرف است ولی در هر صورت اقدام منطقی محسوب می‌شود. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ مشغول ساخت گلکسی اس ۱۰ لایت است که ظاهرا در برخی بازارها به‌عنوان گلکسی A91 عرضه خواهد شد. به همین خاطر یکسان بودن گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ لایت و گلکسی A81 چندان دور از ذهن نیست.

تراشه اسنپ‌دراگون سری ۷۰۰ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم

در مورد گلکسی A81-گلکسی نوت ۱۰ لایت اطلاعاتی در دست نداریم ولی در این زمینه می‌توان حدس و گمان‌هایی را مطرح کرد. مشخصا باید انتظار بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰ را داشته باشیم که البته اگر سامسونگ کمی صبر کند می‌تواند از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۵ استفاده کند.

حداقل حافظه رم این گوشی به احتمال زیاد ۸ گیگابایت و حافظه داخلی آن هم ۱۲۸ گیگابایت خواهد بود. گلکسی A80 از نمایشگر ۶.۷ اینچی AMOLED بهره می‌برد و احتمالا اندازه نمایشگر نسل بعدی آن هم در همین حدود است. البته با توجه به تلاش سامسونگ برای بهره‌گیری گوشی‌های خود از زبان طراحی مشابه، در مورد طراحی این گوشی احتمالا شاهد تغییرات مهمی خواهیم بود. مشخصا، باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر حفره‌دار و حذف دوربین چرخشی را داشته باشیم. در زمینه ماژول دوربین معلوم نیست که بار دیگر چینش دوربین‌های گلکسی نوت ۱۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اینکه ماژول مربع شکل دوربین گوشی‌های ۲۰۲۰ سامسونگ تعبیه می‌شود.

تاریخ احتمالی عرضه گلکسی A80-گلکسی نوت ۱۰ لایت

طبق جدیدترین اطلاعات مطرح شده، احتمالا این گوشی در چند هفته آینده در ماه دسامبر معرفی می‌شود. در مورد قیمت هم نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم ولی گلکسی A80 با قیمت ۷۳۵ دلاری در اروپا روانه‌ی بازار شد. مانند نسل قبلی، این گوشی مطمئنا در بازار اروپا و کشورهای مهم آسیایی مانند هند عرضه می‌شود ولی در مورد عرضه در بازار آمریکا اطلاعاتی منتشر نشده است. اگر این گوشی در بازار آمریکا عرضه شود، با توجه به محبوبیت گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ در این کشور، به احتمال زیاد به‌عنوان گلکسی نوت ۱۰ لایت به دست مشتریان می‌رسد.

