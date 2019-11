طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، اپل پیش‌بینی می‌کند آیفون ۱۲ در سال آینده فروش بسیار بالایی خواهد داشت. طبق این گزارش، اپل از شرکای خود در زنجیره تامین خواسته که قطعات مربوط به ۱۰۰ میلیون آیفون ۱۲ را آماده کنند. برای مقایسه باید بگوییم که برای سری آیفون ۱۱ این رقم ۸۰ میلیون بوده است.

روی هم رفته دلایل زیادی را در مورد افزایش جذابیت آیفون ۱۲ می‌توان مطرح کرد.

اگر این گزارش صحت داشته باشد، نشان می‌دهد که اپل انتظار دارد گوشی‌های آیفون ۱۲ نسبت به چند نسل قبلی خود مورد استقبال بسیار بیشتری قرار می‌گیرند. طبق آمارهای منتشر شده، اپل در سال ۲۰۱۵ موفق به فروش ۲۳۱.۲ میلیون آیفون شده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲۱۱.۸ میلیون کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۷ این آمار کلی فروش آیفون‌ها ۲۱۶.۷۶ میلیون بود و در سال گذشته هم به ۲۱۷.۷۲ میلیون رسید. در این آمار، اعداد مربوط به فروش آیفون‌های جدید و قدیمی لحاظ شده است.

سفارش برای ۲۰ میلیون آیفون بیشتر خبر از امیدواری زیاد این شرکت می‌دهد. البته روی هم رفته دلایل زیادی را در مورد افزایش جذابیت آیفون ۱۲ می‌توان مطرح کرد. گفته می‌شود سال آینده در ماه سپتامبر این شرکت بار دیگر از سه آیفون جدید رونمایی می‌کند که ظاهرا هر سه مدل از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند. در ضمن این بار تمام آیفون‌های جدید مبتنی بر نمایشگر اولد خواهند بود.

منبع: Cult Of Mac

The post طبق پیش‌بینی اپل فروش آیفون ۱۲ بسیار بالا خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala