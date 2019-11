به تازگی بنچمارک گوشی گلکسی اس ۱۱ پلاس (با شماره مدل SM-G986) در سایت گیک‌بنچ رویت شده که مطابق انتظار مبتنی بر تراشه اگزینوس ۹۸۳۰ است. طبیعتا سامسونگ مدل مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ را هم روانه‌ی بازار می‌کند. در این بنچمارک گوشی مذکور از ۱۲ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد که که مطابق با حداکثر مقدار حافظه رم گلکسی اس ۱۰ پلاس است. در حال حاضر معلوم نیست که آیا مدل پایه این گوشی هم با ۸ گیگابایت حافظه رم عرضه می‌شود یا نه.

سامسونگ در ماه‌های اخیر مشغول ارائه‌ی نسخه دوم رابط کاربری One UI برای برخی از گوشی‌های خود بوده است که بر مبنای اندروید ۱۰ توسعه یافته. به همین خاطر اشاره به اندروید ۱۰ در این بنچمارک مساله تعجب‌آوری محسوب نمی‌شود.

در مورد نتایج این بنچمارک نمی‌توان به‌صورت مفصل اظهارنظر کرد و فقط پایین‌تر بودن نتیجه مربوط به آزمایش تک هسته‌ای نسبت به اگزینوس ۹۸۲۵ قابل توجه است که این یعنی توسعه سخت‌افزار یا نرم‌افزار (یا احتمالا هر دو) همچنان ادامه دارد. در مورد اگزینوس ۹۸۳۰ چه می‌توان گفت؟ ظاهرا این بار دیگر خبری از هسته‌های سفارشی نیست. به نظر می‌رسد این تراشه از دو بخش شامل ۴ هسته بهره می‌برد و این در حالی است که تراشه‌های قبلی مبتنی بر ترکیب‌بندی ۲+۲+۴ بودند. مدتی قبل خبر تعطیلی توسعه هسته‌های سفارشی تراشه‌های سامسونگ سروصدای زیادی را ایجاد کرد ولی انتظار نداشتیم به این زودی بهره‌گیری از چنین هسته‌هایی کنار گذاشته شوند.

در هر صورت، با توجه به گزارش‌های منتشر شده گفته می‌شود گلکسی اس ۱۱ پلاس و برادر کوچک‌ترش از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند و این یعنی تراشه مذکور باید توان پردازش چنین مشخصه‌ای را داشته باشد. از دیگر شایعات منتشر شده هم می‌توانیم به تعبیه دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۱۰ برابری بدون کاهش کیفیت و زوم هیبریدی ۱۰۰ برابری اشاره کنیم. در نهایت گفته می‌شود گلکسی اس ۱۱ پلاس از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند ولی مدل‌های کوچک‌تر در دو مدل ۴G و ۵G روانه‌ی بازار خواهند شد.

منبع: GSM Arena

The post بنچمارک مربوط به گلکسی اس ۱۱ پلاس منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala