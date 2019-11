موتورولا با عرضه نخستین گوشی تاشو خود سروصدای زیادی راه انداخته و این گجت مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. همانطور که احتمالا خبر دارید، این گوشی مبتنی بر نمایشگر تاشو روی هم رفته شباهت زیادی به گوشی قدیمی موتورولا ریزر دارد که حدود ۱۵ سال قبل جذاب‌ترین گجت موجود محسوب می‌شد.

اگر سن و سال شما به اندازه‌ای باشد که قبل از سال ۲۰۰۷ را به خاطر داشته باشید، احتمالا می‌دانید که در آن دوران شرکت‌های سازنده ایده‌های عجیب و غریبی را در مورد گوشی‌ها عملی می‌کردند. در این مطلب به ۵ مورد گوشی قدیمی جذاب (یا صرفا عجیب) می‌پردازیم که مانند موتورولا ریزر می‌توانند به‌روزرسانی شوند. در نهایت هم باید بگوییم این مطلب بیشتر برای یادآوری گوشی‌های قدیمی عجیب نوشته شده است و بهتر است پیشنهادهای ما را جدی نگیرید.

T-Mobile Sidekick

در سال ۲۰۰۲، گجت Sidekick یکی از جذاب‌ترین گوشی‌ها محسوب می‌شد. قبل از ظهور نمایشگرهای لمسی، گوشی‌های مبتنی بر کیبورد کامل از مزیت قابل توجهی نسبت به دیگر گوشی‌های مرسوم بهره می‌بردند. در آن دوران ارسال پیامک روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کرد و با چنین کیبوردی، کاربران می‌توانستند به‌سرعت پیام‌های موردنظر خود را تایپ کنند.

T-Mobile در سال ۲۰۱۱ مدل ۴G این گوشی قدیمی را عرضه کرد اما در هر صورت در ۸ سال گذشته گوشی‌ها تحولات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند. نسل جدید این گوشی می‌تواند مبتنی بر نمایشگر بزرگ‌تر و بهتر باشد و البته کنار آن باید کیبورد فیزیکی کامل هم تعبیه شود. اگرچه تقریبا تمام کاربران به کیبوردهای لمسی عادت کرده‌اند، ولی کیبوردهای فیزیکی همچنان طرفدارانی دارند. آیا ما چنین گوشی هوشمندی را خریداری خواهیم کرد؟ به احتمال زیاد نه. ولی در هر صورت با بهره‌گیری از حس نوستالژی کاربران می‌توانند به‌عنوان یک محصول عمدتا تبلیغاتی سروصدایی راه بیندازد.

ال‌جی شکلات

در دورانی که ال‌جی شکلات روانه‌ی بازار شد، گوشی‌های کشویی طرفداران زیادی داشتند و در این میان، این گوشی ال‌جی توانست نظر کاربران زیادی را جلب کند. در پایین نمایشگر این گوشی یک بخش مدور قرار داشت که به کاربران اجازه می‌داد بدون باز کردن کیبورد، با فشردن جهات مختلف کارهای گوناگونی را انجام دهند. در ضمن این گوشی قادر به پخش فایل‌های موسیقی با فرمت WMA و MP3 بود. ال‌جی برای نسل‌های بعدی این گوشی از مکانیزم تاشو و حتی در انتها از نمایشگر لمسی استفاده کرد. اما در نهایت مدل ۲۰۰۶ این گوشی قدیمی طراحی جذاب و ساده‌ای دارد که با اعمال برخی تغییرات می‌تواند بار دیگر روانه‌ی بازار شود.

نوکیا N-Gage

در بین چند مورد گوشی قدیمی این فهرست، نوکیا N-Gage با طراحی بسیار عجیب و غریب و مشکلاتی که داشت، احتمالا کمترین شایستگی را برای بازطراحی و عرضه دوباره دارد. این گوشی روی هم رفته گجت بسیار بدی بود که می‌خواست به‌طور همزمان هم گوشی باشد و هم بتواند به‌عنوان کنسول بازی دستی انجام وظیفه کند که در هر دو وظیفه هم عملکرد خیلی بدی داشت.

اما در هر صورت، با توجه به محبوبیت بازی‌های موبایل، ارائه یک گوشی دارای ویژگی‌های کنسول بازی دستی مطمئنا بدترین ایده تمام دوران نیست. در همین زمینه باید به طرز در دست گرفتن نسل اول این گوشی برای صحبت کردن اشاره کنیم که در همان زمان تا حد زیادی به سخره گرفته شد و نوکیا در مدل N-Gage QD این مشکل را برطرف کرد. در مدل مدرن این گوشی، نوکیا نباید مشکل مربوطه را برطرف کند تا عجیب‌وغریب بودن این گوشی کاملا حفظ شود.

موتورولا Pebl

از آنجایی که موتورولا گوشی قدیمی ریزر را بار دیگر زنده کرده، این شرکت می‌تواند به برخی از دیگر گوشی‌های قدیمی خود توجه نشان بدهد. در این میان، گوشی Pebl به نظر کاندیدای خوبی برای این کار محسوب می‌شود. اگرچه در همان سال ۲۰۰۵ هم جذاب‌ترین گوشی تاشو نبود، اما از میان قابلیت‌های جذاب آن می‌توانیم به امکان بهره‌گیری از فرامین صوتی محدود و طراحی مینیمال اشاره کنیم. اگر موتورولا نسل جدید آن را عرضه کند، احتمالا برای حداقل ۲۰ دقیقه می‌تواند توجه کاربران را جلب کند.

آیفون‌های مربوط به پیش از سال ۲۰۱۶

با وجود اینکه بسیاری از کاربران فکر می‌کنند آیفون سن و سال چندانی ندارد، ولی باید بگوییم که ۱۲ سال از عرضه آیفون می‌گذرد. در روزگاری که ظاهرا شرکت‌ها به عرضه دوباره گجت‌های نوستالژیک توجه نشان می‌دهند، اپل با اعمال برخی تغییرات بر این مدل‌های قدیمی می‌تواند بار دیگر آن‌ها را به بازار عرضه کند. اپل هم به حدی طرفدار پروپاقرص دارد که احتمالا تعداد قابل توجهی از آن‌ها حاضر هستند نسل جدید این گوشی‌های نوستالژیک را خریداری کنند و شاید هم این شرکت راضی شود جک هدفون را برای این گوشی‌ها نگه دارد.

