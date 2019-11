ردمی K20 چندین ماه قبل معرفی شد و ساعاتی قبل کمپانی شیائومی اعلام کرد که نسل بعدی آن موسوم به ردمی K30 در تاریخ ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) رسما معرفی خواهد شد. طبق این خبر، گوشی‌های سری ردمی K30 از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند که این اولین باری است یک گوشی برند ردمی از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد.

بر اساس پوستری که شیائومی در شبکه اجتماعی Weibo منتشر کرده، حاشیه نمایشگر این گوشی در سه جهت بسیار باریک است و در سمت راست بخش فوقانی نمایشگر هم حفره عریضی دیده می‌شود که دوربین سلفی دوگانه را در خود جای داده است. با کمی دقت در تصویر منتشر شده، می‌توانیم اسپیکر مکالمه بسیار عریضی را هم مشاهده کنیم که احتمالا به‌عنوان یک اسپیکر برای صدای استریو انجام وظیفه خواهد کرد.

در مورد ردمی K30 جزییات زیادی منتشر نشده ولی طبق شایعات این گوشی از تراشه سری ۷۰۰ اسنپ‌دراگون بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن هم می‌توانیم به بهره‌گیری از نمایشگر ۱۲۰ هرتز و پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ وات اشاره کنیم. برخی از شایعات به ۶.۶۶ اینچی بودن این نمایشگر اشاره کرده‌اند و این که احتمالا با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ سروکار خواهیم داشت. مطمئنا طی روزهای آینده، در مورد گوشی‌های سری ردمی K30 اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.

