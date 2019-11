برای جست‌وجو کردن یک کلمه در اینترنت، تنها کافی است لپ‌تاپ یا کامپیوتر خود را روشن کنید و در مرورگرتان، کلمه یا کلماتی که می‌خواهید را تایپ کرده و دکمه جست‌وجو را بزنید. با همین روش روزانه میلیون‌ها نفر در گوگل به دنبال کلماتی که می‌خواهند از آن‌ها اطلاعاتی به دست بیاورند، جست‌وجو می‌کنند اما صفحه جست‌وجوی گوگل، حالا تفاوت‌های زیادی با گذشته دارد.

صفحه جست‌وجوی گوگل زمانی فقط پر بود از لینک‌های آبی رنگ با توضیحاتی خاکستری رنگ در زیر آن‌ها که کاربر باید برای رسیدن به مقصود خود، روی آن‌ها کلیک می‌کرد. اما همین امروز هم این صفحه تغییرات زیادی داشته و برای مثال در صفحه سرچ می‌توان ترجمه یک کلمه را دید و یا حتی نتیجه یک بازی فوتبال را مشاهده کرد.

حالا یک کارمند سابق گوگل که ۱۴ سال در این شرکت کار کرده، درباره آینده صفحه جست‌وجوی گوگل پیش‌بینی‌هایی داشته که در ادامه خواهیم خواند. پیش از هرچیزی، او فکر می‌کند در ده سال آینده، بیشترین تغییری که در جست‌وجو در گوگل اتفاق خواهد افتاد، درباره نحوه نمایش نتایج نیست بلکه درباره این است که گوگل خواهد توانست دقیقا جوابی که به دنبال آن هستید را بلافاصله به شما ارائه کند. درواقع گوگل قادر خواهد بود تا چیزی که شما جست‌وجو کرده‌اید را بهتر درک کند و در ابتدای صفحه سرچ، همان چیزی که می‌خواهید را نمایش دهد.

Daniel M. Russell، محقق ارشد جست‌وجو و رضایت کاربران در گوگل، اخیرا به وب‌سایت Business Insider در مورد اینکه چطور در یک دهه آینده جست‌وجو تغییر می‌کند گفته بود که: «فکر می‌کنم جهت کلی این تغییرات، به این سمت خواهد بود که به درک عمیق‌تری از زبان کاربران برسد. اساسا، قرار است ما [گوگل] در زمینه درک محتوای صفحات وب، بهتر شویم و درنتیجه، بهتر متوجه خواهیم شد که شما کاربران دقیقا چه منظوری در جست‌وجوهای خود دارید».

گوگل همین حالا هم قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است. یکی مهم‌ترین بروزرسانی‌ها در گوگل در چند ماه اخیر، این بوده که این شرکت به تازگی شروع به استفاده از تکنولوژی شرکت BERT کرده است.

BERT خلاصه شده عبارت Bidirectional Encoder Representations from Transformers است. به طور خلاصه تکنولوژی آن‌ها شامل یک تکنیک پردازش زبان طبیعی است که به گوگل کمک می‌کند تا بهتر بتواند مفهوم کلمات را با توجه به کلمه‌هایی که قبل و بعد آن آمده، درک کند. این تکنولوژی باعث می‌شود تا موتور جست‌وجو درک کند که چرا شما یک عبارت را جست‌وجو کرده‌اید تا به این ترتیب بتواند جواب مورد نیازتان را به شما نمایش دهد.

چنین تکنولوژی و بهبودی برای گوگل حیاتی است. گوگل واقعا نیاز دارد در زمینه درک ورودی‌های جست‌وجوی خود پیشرفت کند. مخصوصا حالا که مشخص شده عموم مردم عبارت‌هایی دو کلمه‌ای را جست‌وجو می‌کنند و درک چنین چیزی برای الگوریتم‌های گوگل، فعلا سخت‌تر از آن چیزی است که BERT برای گوگل فراهم کرده است.

برای مثال وقتی کلمه «جگوار» را سرچ می‌کنید، ممکن است منظورتان حیوان جگوار، خودروی جگوار یا حتی نسخه‌ای از سیستم عامل macOS باشد که در سال ۲۰۰۲ عرضه شده. اما اگر کلمه دیگری مثل «آمریکای جنوبی» به عبارت جست‌وجو شده اضافه کنید، گوگل متوجه می‌شود که شما احتمالا به دنبال حیوان جگوار هستید و سپس می‌تواند اطلاعات مورد نظرتان را بهتر به نمایش بگذارد.

هدف گوگل این است که در آینده بهتر بتواند ارتباط میان کلمات مختلف را پیدا کند و این کار را در عبارت‌هایی که کلمات کوتاه‌تری هم دارد انجام دهد. Rusell می‌گوید: «ما در حال حاضر در حدس زدن خیلی خوب هستیم؛ اما فراموش نکنید که این‌ها حدسیات هستند!».

