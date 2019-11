ایلان ماسک، مدیرعامل موفق و نام‌آشنای شرکت تسلا، روز خوبی را در جریان رونمایی از خودروی جدید این شرکت تحت عنوان سایبرتراک سپری نکرد. چرا که شیشه‌های پنجره این ماشین برخلاف آنچه که ادعا شده بود، با پرتاب یک گوی فلزی شکست!

مراسم رونمایی از خودروی جدید تسلا که با نام سایبرتراک شناخته می‌شود، پر از سورپرایز بود. اما هیچ کدام از سورپرایزها به اندازه شکسه شدن شیشه‌های این ماشین آن هم روی صحنه عجیب و غریب نبود!

فرانز ون هولژاسن (Franz von Holzhausen)، طراح ارشد شرکت تسلا، هنگامی که گوی فلزی را در دست داشت، حتی ذره‌ای هم به این مورد فکر نمی‌کرد که قرار است ثانیه‌ای بعد، با شیشه‌های شکسته شده خودروی سایبرتراک روبرو شود!

قطعا این اتفاق چیزی نبود که ایلان ماسک یا هرکس دیگه‌ای انتظار آن را داشت. قبل از اینکه هولژاسن گوی فلزی را به سمت شیشه‌های ماشین پرت کند، از ایلان ماسک پرسید که آیا مطمئن است یا خیر؟ (که شیشه نمی‌شکند) و ایلان ماسک هم با یک «بله« قاطعانه، اجازه داد هولژاسن این کار را انجام دهد. اما ثانیه‌ای بعد، ایلان ماسک به جای لبخند رضایت بخش، حرفی جز «اوه خدای من» برای گفتن نداشت!

هولژاسن اما تصمیم گرفت برای بهتر شدن اوضاع و اینکه نشان دهد این اتفاق بیانگر ادعای دروغین آن‌ها و یا ضعف سایبرتراک نبود، شیشه عقب ماشین را تست کند. هنگامی هم که این مسئله را به زبان آورد، ایلان ماسک سخت درگیر اتفاق تلخ اولیه بود و بعید به نظر می‌رسید حتی حرف‌های او را شنیده باشد. برخلاف انتظار شیشه عقب خودرو نیز با ضربه گوی فلزی شکست!

هولژاسن با چهره‌ای خندان صحنه را ترک کرد و ایلان ماسک که دیگر لبخندی روی چهره‌اش دیده نمی‌شد، به همراه سایبرتراک با دو شیشه شکسته روی صحنه و در مقابل تعداد زیادی از تماشاگران تنها ماند.

اما چرا این اتفاق افتاد؟ بعد از مراسم رونمایی از سایبرتراک، ایلان ماسک پستی را در توییتر به اشتراک گذاشت و اعلام کرد می‌داند چرا این اتفاق افتاده! درست قبل از تست شیشه‌های ماشین، هولژاسن با یک پتک بزرگ به در ماشین ضربه سنگینی وارد کرد تا مقاومت آن را ثابت کند که خب در ماشین برخلاف پنجره‌ها عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داد.

اما مقاومت خوب در در مقابل ضربه پتک، به قیمت ضعیف شدن شیشه‌ها تمام شد. ایلان ماسک می‌گوید این ضربه سنگین پایه شیشه را خرد کرد و همین مسئله نیز باعث شد با ضربه گوی فلزی، بشکند. ایلان ماسک نوشت:

بله! ضربه سنگین پتک پایه شیشه را شکست و همین مسئله نیز باعث شد شیشه در مقابل گوی فلزی دوام نیاورد. باید اول تست مقاومت شیشه را انجام می‌دادیم و بعد با پتک به در ضربه می‌زدیم. دفعه بعد…

هرچند که این اتفاق نباید برای محصول شرکت مطرحی چون تسلا رخ می‌داد، اما توضیحات ایلان ماسک منطقی به نظر می‌رسند. مخصوصا اینکه او در توییتر خود ویدیوی حرکت آهسته‌ای از هولژاسن را به اشتراک گذاشت که قبل از شروع رویداد، دقیقا همین تست ضربه را روی شیشه انجام داد، بدون اینکه آسیبی به شیشه وارد شود. ظاهرا ضربات پیاپی این‌چنینی باعث شد شیشه به مراتب ضعیف و ضعیف‌تر شود و هنگام تست روی صحنه، نتواند دوام بیاورد.

البته هنوز مشخص نیست چرا شیشه عقب شکست! درحالی که ضربه پتک تنها به سمت جلوی در وارد شد و شکسته شدن شیشه همان بخش را توجیه می‌کند، اینکه شیشه عقب نیز با یک بار پرتاب گوی شکست کمی عجیب است!

با این اوصاف، شکسته شدن شیشه تنها بخش ناگوار این رویداد بود و خب خیلی چیزهای خوب دیگر وجود دارد که صحبت نکردن از آن‌ها کم لطفی به این اختراع قدرتمند و منحصر بفرد است.

بعد از معرفی سایبرتراک، ایلان ماسک پیوسته در توییتر به درخواست‌های مردم پاسخ می‌داده تا آن‌ها را به این خودروی کم نظیر علاقه‌مند نگه دارد. برای مثال برخی از مردم خواستار این شدند که روی سقف این ماشین پنل‌های خورشیدی بکار گرفته شود که حین رانندگی، آن را شارژ کند. یا یک رنگ مشکی مات نیز به رنگ‌بندی‌های این ماشین اضافه شود. ایلان ماسک ضمن تایید همه این خواسته‌ها، اعلام کرد شاید در دراز مدت، نسخه کوچک‌تر این خودرو نیز تولید شود.

با این اوصاف باید دید کدام یک از این‌ قول‌هایی که ایلان ماسک داده عملی خواهد شد. باید این را هم به خاطر داشته باشیم که ایلان ماسک سال‌هاست پیش‌بینی می‌کند تسلا در آینده یک خودروی تمام اتوماتیک را طراحی خواهد کرد. بنابراین امکان دارد سایبرتراک با این همه شگفتی، تمام اتوماتیک نیز باشد!

صبح روز دوشنبه، ماسک اعلام کرد حدود ۲۰۰.۰۰۰ نفر برای پیش‌خرید این ماشین اقدام کرده‌اند. در حالی که هیچ گونه تبلیغاتی از این ماشین صورت نگرفته! به نظر می‌رسد تنها کاری که تسلا باید برای ترغیب مردم جهت خرید سایبرتراک انجام می‌داد، شکاندن شیشه‌های خودرو روی صحنه بود که خب این مسئله به نحو احسن صورت گرفت!

