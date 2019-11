در حال حاضر، عجیب‌ترین و شاید جذاب‌ترین طراحی گوشی‌های هوشمند، قابلیت تاشوندگی آن‌ها باشد. اما به نظر می‌رسد ال جی قصد دارد با معرفی یک گوشی رول شدنی، تمام نگاه‌ها را به سوی خود معطوف کند!

گوشی‌های تاشو بعد از ورود خود به بازار سر و صدای زیادی به پا کردند. از گوشی تاشو رویال فلکس‌پای گرفته تا گلکسی فولد،‌ هواوی میت ایکس و موتورولا ریزر، همگی با قابلیت‌های جذاب و متفاوتی معرفی و روانه بازار شدند.

بسیاری از شرکت‌ها از جمله TCL و شیائومی نیز طراح‌هایی از گوشی‌های تاشو خود منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد آن‌ها نیز برنامه‌های گسترده‌ای برای عرضه چنین محصولاتی دارند. اما در این بین، ال جی حضور دارد که حداقل در بخش گوشی‌های هوشمند، دیگر آن شکوه قبلی را در خود نمی‌بیند اما می‌خواهد با عرضه یک گوشی کاملا جدید و عجیب، شانس خود را در بازار به شدت رقابتی گوشی‌های هوشمند امتحان کند.

البته خود این شرکت نیز یک گوشی با قابلیت تاشو معرفی کرده. اگرچه نمی‌توان اسم آن را تاشو گذاشت چون درواقع این محصول که ال‌جی جی ۸ ایکس تین‌کیو (LG G8X ThinQ) نام دارد، از یک گوشی و یک نمایشگر ثانویه بهره‌ می‌برد که کاربر در صورت تمایل می‌تواند آن نمایشگر را که وسیله جانبی این گوشی به حساب می‌آید خریداری نکند.

بیشتر بخوانید: ۵ گوشی عجیب که مانند موتورولا ریزر می‌توانند دوباره عرضه شوند

اما طبق جدیدترین پتنتی که منتشر شده، به نظر می‌رسد ال جی می‌خواهد همانند تلویزین رول شدنی خود، یک گوشی رول شدنی نیز طراحی کند. وب‌سایت LetsGoDigital ادعا می‌کند ال جی در سال جاری، طراحی گوشی هوشمندی را به ثبت رسانده که بر اساس توضیحات مربوط به آن، به جای تا شدن، باید آن را از دو طرف به سمت بیرون کشید تا باز شود.

این قابلیت بر اساس فناوری نمایشگر‌های رول شدنی منعطف امکان پذیر شده که باعث می‌شود بخش میانی دستگاه هنگامی که باز می‌شود، بسیار باریک شود. حتی هنگامی که آن رول می‌کنید هم با گوشی ضخیمی مواجه نخواهید شد. شاید ضخامتی که این محصول حین جمع شدن دارد، از ضخامت گوشی سونی اکسپریا ۵ نیز کمتر باشد! در بخش پشتی این گوشی همانطور که مشاهده می‌کنید دو بخش وجود دارد که به احتمال زیاد هم محلی برای نگه‌داری نمایشگر بعد از رول شدن است و هم محلی که سخت‌افزار دستگاه در آن تعبیه شده.

نمایشگر رول شدنی منعطف چیز جدیدی برای ال جی نیست! این شرکت قبلا تلویزیون OLED TV R 65R9 خود را با چنین فناوری معرفی کرد. بنابراین اگر پتنت بالا دقیقا بیانگر همان محصولی باشد که ال جی فکر ساخت آن را در سر دارد، می‌توان نتیجه گرفت این شرکت موفق شده فناوری نمایشگر‌های رول شدنی را کوچک‌تر کند و در گوشی‌های موبایل نیز از آن بهره ببرد.

اما نکته منفی که نه تنها در رابطه با محصول ال جی بلکه همه گوشی‌ها با چنین فناوری یا فناوری مشابه وجود دارد، قیمت شدیدا بالای آن‌هاست. ال جی هنوز قیمت تلویزیون رول شدنی خود را مشخص نکرده اما گفته می‌شود این محصول چیزی در حدود ۱۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت! مسلما صرف چنین هزینه‌ای صرفا برای یک وسیله الکترونیکی مثل تلویزیون از حد تصور نیز خارج است.

بیشتر بخوانید: از شایعه تا واقعیت؛ نگاهی به گوشی‌های تاشو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

قطعا یک گوشی موبایل چنین قیمتی نخواهد داشت اما بعید به نظر می‌رسد چنین محصولاتی برای طبقات متوسط، دست یافتنی باشند. آن هم در صورتی که در درجه اول این محصول ارزش خرید داشته باشد و همانند نسخه اولیه گلکسی فولد سامسونگ، مشکلات عجیب و غریبی را حین استفاده از خود نشان ندهد.

از همه این‌ها گذشته، هم ایده گوشی‌های تاشو و هم رول شدنی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز هستند. اگر علاقه‌مند به دنیای تکنولوژی باشید، قطعا از رقابت بی روح، کسل‌کننده و تکراری شرکت‌ها بر سر دوربین قدرتمندتر، نمایشگر با کیفیت‌تر و سخت‌افزار قوی‌تر که در نهایت هم تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، خسته شده‌اید. بنابراین تماشای رقابت این شرکت‌ها که وارد فاز جدیدی شده می‌تواند حتی برای افرادی که توانایی خرید این محصولات را ندارند نیز جذاب باشد.

لازم به ذکر است که در رابطه با محصول جدید ال جی هیچ خبر قطعی منتشر نشده. لذا نه در رابطه با تاریخ معرفی و عرضه آن و نه در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این گوشی اطلاعاتی در دست نداریم.

منبع: t3

The post گوشی‌های تاشو را فراموش کنید؛ ال جی در حال ساخت یک گوشی رول‌ شدنی است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala